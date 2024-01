Urși uciși cu arbaleta, în Canada, pentru ca blana lor să fie vândută în Marea Britanie pentru căciulile Gărzilor Regale VIDEO

Organizația pentru drepturile animalelor PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a difuzat un videoclip șocant, care arată vânătoarea și uciderea urșilor negri în regiunea Ontario, Canada.

Potrivit PETA, înregistrarea înfățișează cum braconierii din Canada ademenesc urșii negri cu mâncare, și apoi îi împușcă folosind arme de foc sau, cel mai adesea, arbaleta cu săgeți.

Ulterior, vânătorii jupoaie urșii și le vând blana. Capetele urșilor sunt licitate ca trofee

Anchetatorul PETA a declarat că: „Urșii care sunt împușcați nu mor pe loc. Ei îndură o moarte lentă și îngrozitor de dureroasă, din cauza infecției sau a pierderii de sânge. Uneori, vânătorii îi găsesc câteva ore mai târziu, urmând traseul sângeros. În timpul vânătorii de primăvară, sunt ucise și ursoaice care alăptează, care lasă în urmă pui care nu pot supraviețui fără ele și mor de foame”.

PETA a demascat această cruzime extremă și a făcut legătura cu Garda Regală care folosește blana urșilor uciși pentru celebrele "căciuli" cunoscute sub titulatura de "bearskins".

PETA i-a arătat filmarea actorului Stephen Fry, vocea care se aude pe videoclip, personalitate care s-a alăturat în „demascarea acestei cruzimi extreme și a legăturii cu căciulile Gărzii Regale”.

Potrivit PETA, Ministerul britanic al Apărării (MOD) cumpără blana urșilor negri vânați și o folosește pentru a face căciulile purtate de Garda Regală

Potrivit înregistrărilor publice obținute de PETA, între 2017 și 2022, MOD a cumpărat 498 de blănuri de urs din Canada. Este nevoie de cel puțin o piele de urs pentru a coase căciulă, iar Departamentul Apărării cumpără 100 de piei din Canada în fiecare an, a calculat PETA.

Ce spune Ministerul britanic al Apărării (MOD)

Conform unor declarații oficiale, Ministerul Britanic al Apărării a menționat că blana folosită pentru căciulile Gărzii Regale provine din „vânătoarea etică din Canada”, iar eforturile de substituire a ei de până acum nu au avut succes, deși „s-a încercat”.

Purtătorul de cuvânt al ministerului a spus că „blana sintetică a putrezit sau s-a umezit”, așa că „nu era potrivită”. În plus, „materialele sintetice incluse în experimente până acum au devenit insuportabil de urât mirositoare”.

PETA susține acum că, de-a lungul a 15 ani de muncă și experimente, a creat împreună cu un producător de blană artificială un substitut care poate fi folosit de MOD. Compania s-a oferit să furnizeze cantitatea necesară de blană gratuit până în 2030.