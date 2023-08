Sindromul Hubris, tulburarea de personalitate a liderilor și oamenilor politici. Când puterea îți ia mințile STUDIU

Ne confruntăm din ce în ce mai des cu situații în care lideri locali, regionali sau mondiali cred că orice le este permis. Din nefericire, acest fapt are consecințe dezastruoase, în ultima vreme.

Carisma, farmecul, puterea de convingere, viziunea, aspirațiile grandioase și încrederea în sine: toate acestea sunt considerate calități ale unor lideri de succes. Totuși, există și o „parte întunecată forței“, pentru că aceste atribute pot fi dublate de impulsivitate, refuzul de a asculta sau de a primi sfaturi și iresponsabilitate. Iar aceste defecte pot atenua sau chiar anula calitățile, pot conduce la un leadership dezastruos pot provoca daune sau chiar tragedii la scară largă.

De la tragedii locale recente, la războaie mondiale toate acestea pot avea la bază sindromul Hubris, o tulburare de personalitate întâlnită adeseori la lideri mondiali, președinți, oameni politici și persoane care dețin anumite funcții.

Termenul hubris sau hybris se referă la un concept grecesc care înseamnă exces, mândrie extremă, aroganță periculoasă. Termenul este asociat cu excesul de putere, iar simptomele se diminuează de obicei atunci când individul nu mai deține această putere.

Potrivit unui studiu numit „Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years“ („Sindromul Hubris: o tulburare de personalitate dobândită? Un studiu al președinților SUA și prim-miniștrilor din Marea Britanie în ultimii 100 de ani“) realizat de prestigiosul Brain Journal of Neurology, (fondat în 1878 și publicat de Oxford), acest tip de comportament extrem „reprezintă un sindrom, cu o serie de caracteristici («simptome») declanșate de un factor specific (puterea), caracteristici care de obicei dispar atunci când puterea dispare“.

Cum recunoști o persoană cu sindromul Hubris

„Sindromul hubris este o afecțiune dobândită și, prin urmare, e diferit de majoritatea tulburărilor de personalitate, care sunt persistente pe tot parcursul vieții unui adult. Conceptul-cheie este că sindromul hubris reprezintă o tulburare cauzată de deținerea puterii, în special a puterii care a fost asociată cu succes copleșitor, putere deținută pe o perioadă lungă și cu o constrângere minimă asupra liderului“, se precizează în studiul realizat de prestigiosul Brain Journal of Neurology.

În studiul „Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years“ este explicat și tiparul comportamental întâlnit la persoanele care suferă de această tulburare. „Văd lumea ca pe un loc în care ei trebuie puși pe un piedestal, folosindu-se de puterea pe care o dețin, acționează în primul rând pentru a-și îmbunătăți imaginea personală, manifestă o grijă disproporționată pentru imaginea lor, au un zel mesianic și exaltare în discursurile lor; confundă propria persoană cu organizația din care fac parte sau cu națiunea, manifestă încredere excesivă în sine, manifestă dispreț evident față de ceilalți, pierd contactul cu realitatea“, se mai arată în studiu.