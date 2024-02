Sinceritatea dezarmantă a unei mame: „Copiii mei au avut timp nelimitat la telefon şi laptop.” „Sunt fericiți, buni și sănătoși“

Shannon Serpette, o americancă din statul Illinois, a declarat pentru BusinessInsider că a încălcat regulile tradiționale de parenting şi le-a permis copiilor săi să stea timp nelimitat în faţa telefonului şi laptopului.

Mărturisirile ei vin în contextul în care tot mai mulţi experţi în sănătate şi în parenting avertizează asupra efectelor negative ale acestui mod de a petrece timpul asupra sănătăţii şi dezvoltării psihicului copiilor. Şi, de asemenea, în contextul în care tot mai mulţi părinţi se plâng că nu reuşesc să-şi desprindă copiii din faţa ecranelor.

Trebuie precizat că ea doar împărtăşeşte o experienţă personală, încredinţată fiind că, indiferent de timpul petrecut în faţa monitotului, cel care contează cu adevărat este timpul cu familia. Iar dacă acesta este de calitate, poate contracara efectele negative ale statului fără program la laptop sau pe telefon.

Prima "răzvrătire" împotriva regulilor

Mamă a doi copii, acum adolescenţi, Shannon Serpette a citit numeroase cărţi de parenting şi articole pe această temă înainte de a începe „să încalce regulile”. „Încă din prima zi ca mamă, am vrut să fac totul bine pentru a mă asigura că copiii mei sunt fericiți, sănătoși și au succes. Am citit nenumărate articole și cărți de parenting cu sfaturi care se presupune că i-ar fi ajutat pe copiii mei să se dezvolte armonios. Am urmat cu religiozitate majoritatea regulilor: le citeam zilnic, vorbeam cu ei despre sentimentele lor și mă asiguram că au timp pentru exerciții fizice și explorarea creativității. Totuși, un sentiment sâcâitor de îndoială a început să se strecoare când am încercat să urmez unele reguli. Nu toate păreau realizabile, iar unele reguli erau prea demodate pentru societatea de astăzi” - a declarat ea în BusinessInsider.

Prima regulă tradițională de parenting pe care a încălcat-o americanca a fost dormitul în comun cu bebeluşul. „Copilul meu cel mic se trezea de trei sau patru ori pe noapte, iar singura modalitate prin care oricare dintre noi putea avea o noapte întreagă de somn era dormitul în comun. Potrivit experților, acest lucru era un mare NU! NU!, dar în ochii mei era mai sănătos pentru amândoi. În loc să fim morocănoși dimineața, eram odihniți și fericiți” - spune ea despre prima „răzvrătire” împotriva regulilor parentingului modern.

"Experții ar fi fost îngroziți..."

Următoare provocare apărută a fost timpul petrecut în faţa ecranului sau monitorului, provocare pe care a pierdut-o. „Conform standardelor experților, am fost un eșec total și într-un aspect important: limitarea timpului petrecut în fața ecranului. Experții ar fi fost îngroziți de timpul petrecut în fața ecranelor pe care l-am lăsat copiilor mei” – mărturiseşte femeia.

Pe de altă parte, Shannon Serpette este convinsă că unele lucruri nu pot fi evitate şi că, fie că ne place, fie că nu ne place, telefoanele mobile şi laptopurile fac parte din viaţa noastră. Aşadar, atâta vreme cât copiii fac mișcare, socializează, se comportă frumos și iau note bune la şcoală, nu vede niciun motiv pentru care să limiteze timpul petrecut la calculator sau telefon. „Copiii mei se jucau jocuri video până la vârsta de 3 ani și se uitau la desene animate înainte de a putea merge. Dar am pus accentul și pe petrecerea timpului împreună ca familie și pe faptul că ne asiguram că facem cu toții mişcare. Am avut o mulțime de momente de îndoială intensă de sine când mă întrebam dacă nu cumva eram nebună că nu mă preocupă timpul petrecut în fața ecranelor”.

Pe măsură ce trecea fiecare an, Shannon Serpette a devenit tot mai încrezătoare că timpul petrecut în fața ecranului nu era neapărat dușmanul pe care experții în parenting îl făceau să pară, atâta timp cât ne încurajăm copiii să fie oameni echilibrați și cu o personalitate bine conturată. „Încă nu-mi pasă dacă copiii mei au o sesiune de jocuri de patru ore într-o zi sau dacă se uită la două filme unul după altul într-o zi în care au chef să lenevească. Ei iau numai note de 10 la școală, fac voluntariat în comunitatea noastră și sunt fericiți, buni și sănătoși. Amândoi au o mulțime de prieteni și sunt implicați în sporturi și alte activități extracurriculare la școală. Legătura noastră de familie este puternică și petrecem mult timp împreună, atât pe ecrane, cât și în afara lor. Pe lângă mult timp petrecut în fața ecranelor, am alergat împreună la curse de 5 km și am mers în vacanțe epice în familie” – spune americanca.

Important este timpul petrecut în lumea reală

În continuare, Shannon Serpette povesteşte despre cei doi copii ai săi, care, deşi şi-au petrecut ore în şir, fără limită de timp, în faţa monitorului sau ecranului de telefon, sunt cât se poate de sănătoşi, de integraţi în societate şi de conectaţi la realitate.

„Acum, fiica mea este în primul an de liceu și este prima în clasa ei din punct de vedere academic. Până în prezent, a făcut peste 150 de ore de voluntariat în comunitatea noastră, lucrează ca arbitru de softball în timpul verii, a fost selectată ca reprezentantă a clasei la balul de absolvire în al doilea an de liceu și este o atletă care practică trei sporturi. Și ghiciți ce? Încă îi place să joace jocuri pe calculator ore în șir.

Fiul meu este în primul an la un colegiu privat și se specializează în informatică. În timpul liceului, a petrecut între patru și cinci ore pe zi pe laptop, când scria coduri, se juca și se uita la televizor. De asemenea, a făcut parte din echipele de atletism și de cros și a fost numit elevul lunii” – şi-a descris ea cei doi copii.

Se pare că pentru Shannon Serpette ignorarea regulilor tradiţionale de parenting a funcționat de minune pentru familia mea. Copiii mei au amândoi o greutate corporală sănătoasă, în ciuda numeroaselor dezaprobări pe care le-a primit de la alţi părinţi.