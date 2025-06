Trump dezvăluie că „este posibil” ca Putin să aibă ambiții teritoriale dincolo de Ucraina: „Un om mai complicat decât am anticipat”

Președintele SUA Donald Trump afirmă că „este posibil” ca Vladimir Putin să aibă ambiții teritoriale dincolo de Ucraina: „Este un om mai complicat decât am anticipat”, spune liderul american.

Întrebat în timpul unei conferințe de presă ținută la summitului NATO de la Haga dacă consideră că liderul rus are ambiții teritoriale dincolo de Ucraina, Donald Trump a răspuns: „Este posibil. Îl consider o persoană îndrumată greșit. Este un om mai complicat decât am anticipat. Ar trebui să iasă din acest război, care s-a dovedit un dezastru pentru el”.

Donald Trump a ținut să sublinieze că întâlnirea cu Volodimir Zelenski, din cadrul summitului, a fost „foarte plăcută”, potrivit biziday.ro.

„Cred că i-ar plăcea să vadă sfârșitul războiului. Și eu, da. Cred că ce am înțeles de la întâlnire nu putea fi mai frumos, de fapt, dar am înțeles că el ar vrea să îl vadă terminat. Cred că e un moment excelent să îl încheiem. O să vorbesc cu Vladimir Putin să văd dacă putem pune capăt acestei situații”, a spus Trump.

Liderul SUA a mai spus că negocierile privind pacea în Ucraina s-au dovedit „mai dificile decât credea”, iar afirmația sa de la începutul mandatului, conform căreia va pune capăt războiului în 24 de ore, a fost sarcastică.