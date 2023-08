Samantha Jones și renașterea stilului său iconic în „And Just Like That“

În inima New York-ului, odată cu ritmul pulsant al vieții urbane, stilul a fost mereu o declarație. Samantha Jones, interpretată de carismatica Kim Cattrall în cele șase sezoane din "Sex and the City", a fost incontestabil una dintre cele mai mari forțe de modă din Manhattan. Imaginează-ți o femeie pe tocuri înalte care dansează pe pavajul de granit, cu accente de imprimeu cu animale și accesorii care nu pot fi trecute cu vederea. Da, aceasta era Samantha, o femeie a cărei garderobă era la fel de îndrăzneață ca și escapadele sale amoroase.

Samantha a însemnat mereu mai mult decât toată nebunia din jurul ținutelor sale. Sub îndrumarea stilistului Patricia Field, fiecare detaliu vestimentar al personajului ei a fost o extensie a personalității ei. Pentru cei care au urmărit serialul original ”Sex and the City”, fanii știau că fiecare apariție a Samanthei era, de fapt, o poveste în sine, scrie Theindependent.com.

Vestea că Kim Cattrall va reveni în rebootul ”And Just Like That" de pe HBO Maxc a făcut valuri în rândul fanilor. Mulți s-au întrebat cum va evolua stilul lui Samanthei în acest nou context. La urma urmei, anii au trecut, dar unele lucruri rămân constante, precum stilul autentic al lui Samantha.

Într-un interviu cu Elle, Patricia Field, stilista care a definit moda din "Sex and the City", a discutat modul în care stilul lui Samantha s-a reinventat pentru această nouă eră. Chiar dacă Samantha este acum mai matură, Field a vrut ca stilul ei să reflecte în continuare încrederea și farmecul personajului.

Samantha, în esența sa, a fost și rămâne o femeie puternică, sigură pe ea, cu un simț al umorului inconfundabil. Acest lucru a fost evident în scena în care Samantha discută la telefon cu Carrie, așa, practic, își face apariția în noua serie.

Cu un look contemporan, dar cu acele elemente clasice care au definit-o: culori precum roșul strălucitor, accentele metalice și bijuteriile de brand nu puteau să lipsească din peisaj: Cattrall, îmbrăcată în acea rochie roșie, un blazer metalic și un accesorii Fendi, a reprezentat imaginea încrederii și a feminității.

Cu toate astea, revenirea lui Samantha nu a fost doar despre modă. Decizia lui Cattrall de a reveni într-o scenă izolată a ridicat multe sprâncene. Într-un interviu cu The Telegraph, Kristin Davis a abordat această decizie, subliniind respectul pentru dorințele fiecărui actor.

Așadar, la fel ca în zilele "Sex and the City", stilul Samanthei Jones în "And Just Like That" a fost o adevărată declarație. Deși lumea și modul în care ne raportăm la ea se schimbă, unele lucruri, precum stilul inconfundabil al unui personaj iconic, rămân neschimbate. Samantha Jones, cu ținutele ei, cu fiecare accesoriu și cu fiecare pas, ne reamintește că adevărata eleganță vine din interior și se reflectă în exterior. Un lucru este sigur: New York-ul ar fi fost mult mai plictisitor fără ea.

Istoria serialului ”Sex and the City”

"Sex and the City" este unul dintre cele mai emblematice seriale TV care a redefinit cultura pop a anilor '90 și începutul anilor 2000. Cu patru protagoniste carismatice și subiecte de discuție adesea provocatoare, show-ul a pus în lumină viețile amoroase, carierele și prieteniile femeilor din New York City.

Serialul a fost bazat pe cartea cu același nume scrisă de Candace Bushnell în 1997, care era o colecție de articole pe care ea le-a scris pentru "New York Observer" despre viața de single în Manhattan.

"Sex and the City" a fost creat de Darren Star și produs de HBO. A avut premiera pe 6 iunie 1998 și s-a încheiat pe 22 februarie 2004, după șase sezoane și 94 de episoade.

Show-ul a fost filmat în principal în New York, ceea ce a adăugat un nivel suplimentar de autenticitate poveștilor sale.

Personajele principale din "Sex and the City"

Carrie Bradshaw (interpretată de Sarah Jessica Parker): O jurnalistă care scrie o coloană săptămânală numită "Sex and the City" pentru un ziar fictiv din New York. Este obsedată de pantofi și are o relație tumultoasă cu Mr. Big.

Charlotte York (interpretată de Kristin Davis): Conservatoare și mereu optimistă, Charlotte este în căutarea iubirii adevărate.

Samantha Jones (interpretată de Kim Cattrall): Directoare într-o companie mare, o femeie independentă și încrezătoare în sine, Samantha are o abordare deschisă față de sexualitate și relații.

Miranda Hobbes (interpretată de Cynthia Nixon): Avocată de succes, Miranda este realistă și adesea cinică în ceea ce privește dragostea și relațiile.

Impact cultural

Pe lângă viața romantică a personajelor, serialul abordează și alte subiecte precum cariera, infidelitatea, maternitatea, îmbătrânirea și prietenia. Deși a fost aclamat pentru abordarea sa deschisă a sexualității feminine, a fost și criticat pentru lipsa sa de diversitate și reprezentare.

"Sex and the City" a avut un impact uriaș asupra modei, lingvisticii și culturii pop. Serialul a introdus numeroase tendințe de modă și expresii care au devenit populare.

După încheierea show-ului, au fost realizate două filme "Sex and the City" (2008) și "Sex and the City 2" (2010). Mai târziu, în 2021, a fost anunțat un reboot al serialului intitulat "And Just Like That..." cu majoritatea distribuției originale, cu excepția lui Kim Cattrall.

Pe scurt, "Sex and the City" rămâne o piatră de hotar în televiziunea modernă, celebrând femeile, prieteniile lor și aventurile lor în cea mai mare metropolă a lumii.