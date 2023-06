Kim Cattrall revine în rolul Samanthei Jones, în sezonul 2 al serialului „And Just Like That...“

Actriţa canadiano-britanică Kim Cattrall se va întoarce în rolul care a făcut-o celebră, Samantha Jones, la finalul sezonului 2 din „And Just Like That...“. Acest serial este continuarea producției de succes „Sex and the City“.

Îndrăgita actriţă va apărea însă doar într-o singură scenă. Potrivit unor surse, Cattrall a filmat pe 22 martie la New York dialogul în care va apărea, fără să le vadă sau să discute cu celelalte vedete ale serialului sau cu regizorul "And Just Like That...", Michael Patrick King.

În scenă, Samantha, care în serial s-a mutat la Londra, va vorbi la telefon cu Carrie Bradshaw, interpretată de Sarah Jessica Parker. În primul sezon din "And Just Like That...", Carrie a comunicat prin mesaje cu Samantha, cu care relaţia se răcise, iar la final cele două au plănuit să se vadă pentru a se împăca.

Patricia Field, designerul de costume pentru "Sex and the City", care nu a lucrat şi la "And Just Like That...", a îmbrăcat-o pe Samantha pentru scena în care va apărea. Chiar dacă scurtă, revenirea Samanthei în "And Just Like That..." îi va încânta cu siguranţă pe fanii serialului "Sex and the City", difuzat pe HBO timp de şase sezoane, din 1998 până în 2004, şi urmat de două filme.

Cattrall a anunţat public în 2016 că nu o va mai interpreta pe Samantha considerând că scenariul pentru un al treilea film propus nu îi face dreptate personajului său.Decizia ei de a renunţa la rolul Samanthei a dus la o dispută publică cu Sarah Jessica Parker. Când King şi Parker au continuat "Sex and the City" sub forma unui nou serial pe HBO Max în 2021, lui Kim Cattrall nu i s-a propus să reia rolul Samanthei, iar noului serial i s-au adăugat alte personaje care au apărut în viaţa lui Carrie, a Mirandei (Cynthia Nixon) şi a lui Charlotte (Kristen Davis) pentru a-i ocupa locul.

Deşi anul trecut atât Parker cât şi King au declarat că nu pot concepe un scenariu în care Cattrall să o joace din nou pe Samantha, Casey Bloys, preşedintele şi directorul general al HBO, a abordat-o pe Cattrall în timpul filmărilor la sezonul 2 din "And Just Like That...", iar aceasta a spus "da" propunerii de a reveni în pielea îndrăgitului personaj.Cel de-al doilea sezon din "And Just Like That..." are premiera pe 22 iunie, însă scena în care Cattrall o interpretează pe Samantha va fi difuzată abia în august