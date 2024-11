Povestea tânărului care a ajuns milionar la 24 de ani. De ce a ales să se mute în Dubai: „Oamenii nu mă tratează diferit aici. Sunt un pește mic într-un iaz foarte mare”

Un tânăr antreprenor și-a povestit experiența sa de viață. Ben Grant, în vârstă de 25 de ani, este directorul general de la Learn Sales. Acesta a crescut într-un oraș muncitoresc din Anglia. A intrat în vânzări la 16 ani și a devenit milionar la 24 de ani.

Ben Grant are o bogată experiență în vânzări „Business to Business” (se referă la tranzacțiile comerciale online care au loc între doua companii n.red.), antreprenoriat și ca antrenor de afaceri certificat Grant Cardone 10X. Pentru că cei din jur au început să îl vadă diferit, s-a mutat în străinătate. „M-am mutat în Dubai când am devenit milionar la 24 de ani. Oamenii nu mă tratează diferit aici din cauza averii mele”, spune Ben. Publicația Business Insider i-a relatat povestea de viață.

„Copiii ca mine au fost învățați să aibă o mentalitate de angajați”

Ben Grant a crescut într-un oraș muncitoresc din Anglia.

„Crescând, familia mea nu avea mulți bani, dar ne-am descurcat mereu. Uneori, colegii de clasă aveau cel mai nou iPhone, dar eu nu am avut niciodată. Totuși, nu am rămas niciodată fără lucrurile de care aveam nevoie. Tatăl meu a lucrat în poliție, iar mama a lucrat cu jumătate de normă la biroul fiscal. Nu au adus niciodată acasă un venit combinat de peste 45.000 de lire sterline (aproximativ 68.000 de dolari). Era normal în Sunderland, Anglia, orașul muncitoresc în care am copilărit. Copiii ca mine au fost învățați să aibă o mentalitate de angajați: să meargă la școală, să-și caute un loc de muncă și să apară în fiecare zi”, povestește Ben.

Călătoria sa a fost deloc ușoară, dar l-a învățat multe despre seriozitate, determinare și să nu renunțe niciodată.

„De la început, am știut că nu vreau să mă mulțumesc cu puțin. Am terminat școala la 16 ani și am început să lucrez într-un call center unde obțineam salariul minim. Aceasta a fost prima mea expunere la vânzări. Mi-am dat seama că, odată cu vânzările, aș putea să dețin controlul asupra propriei mele plăți la sfârșitul lunii. Datorită comisioanelor, nu exista nici un plafon la ceea ce puteam câștiga. Venitul meu era direct legat de cât de mult am muncit”, spune acesta.

După ce a reușit să pună bani deoparte, a început să investească în cursuri și seminarii de vânzări.

„De îndată ce am început să fac bani, i-am reinvestit în mine. Am făcut cursuri și seminarii de vânzări, ceea ce m-a făcut din ce în ce mai bun cu acest set de abilități. În curând, am fost vânat de companii care făceau vânzări business-to-business (B2B). Mulți oameni din orașul meu au făcut 30.000 de lire sterline (aproximativ 38.000 de dolari), dar oamenii din vânzări B2B au făcut de 10 ori mai mult. Am vrut să fiu ei. Am lucrat metodic pentru a obține salarii mari și a economisi banii. Este ca și cum ai merge la sală: când apari în fiecare zi, nu vezi micile schimbări, dar când te uiți înapoi la fotografiile de progres de unde ai început, există o diferență dramatică”, a mai precizat tânărul.

A muncit din greu, iar în 2023 a avut un milion de dolari în bancă: „Anul trecut, am avut un milion de dolari în active lichide în bancă. A fost fantastic. Aveam doar 24 de ani”.

„În Dubai mă pot amesteca mai ușor”

După ce a devenit milionar a observat că oamenii au început să îl trateze diferit. Când foștii colegi de clasă au început să-i ceară bani, s-a mutat în străinătate.

„Chiar înainte să devin milionar, am observat că oamenii au început să mă trateze diferit. Deodată, cei care erau populari, care nu mi-au acordat niciodată atenție la școală, au început să mă invite sî,ieșim. Odată ce ieșeam, se așteptau să plătesc. Am un mic cont de Instagram pentru familie și prieteni, dar în rest, nu petrec timp pe rețelele sociale”, mai spune acesta.

Așa că s-a mutat în Dubai. „În micul oraș în care locuiam, m-am remarcat prin succesul meu financiar la o vârstă atât de fragedă. Nu mi-a plăcut asta și nu am vrut să fiu tratat diferit din cauza averii mele. Așa că, la începutul acestui an, m-am mutat în Dubai. Aici, mă pot amesteca mai ușor. Orașul este foarte concentrat pe antreprenoriat, așa că este și o oportunitate grozavă de networking. Dar există și liniște sufletească să știi că sunt un pește mic într-un iaz foarte mare aici”, a mai povestit Ben.

„A avea bani nu îți schimbă neapărat nivelul de fericire”

În Dubai duce în continuare un trai normal: „Deși locuiesc în Dubai, nu conduc un Lamborghini sau locuiesc într-un conac de pe The Palm. Am cumpărat recent un Range Rover 2018 pentru aproximativ 20.000 de dolari. Este o mașină drăguță care mă duce de la punctul A la punctul B. De asta îmi trebuie. Am învățat că a avea bani nu îți schimbă neapărat nivelul de fericire”.

Ben Grant spune că „a trebuit să învețe” să acorde prioritate și sănătății: „Problema principală cu care mă confrunt este așteptarea unei performanțe ridicate. Îmi pun o presiune mentală pentru a face întotdeauna mai bine, fie că încerc să câștig mai mult, să ajut mai mulți oameni sau să fiu un partener mai bun. Pot fi destul de dur cu mine și a trebuit să învăț să acord prioritate sănătății mele mintale”.

„Din fericire, cei mai apropiați mie mă tratează la fel ca întotdeauna. Părinților mei nu le-ar păsa dacă aș fi milionar sau dacă am bănuți pe numele meu. Ei vor doar să fiu fericit. Dar este frumos să le oferim sprijin. Recent, l-am ajutat pe tatăl meu să înceapă un proiect bazat pe pasiunile sale după ce a fost nevoit să se pensioneze anticipat de la poliție din cauza unei probleme medicale”, a mai spus tânărul antreprenor.

De asemenea, acesta susținut că cel mai mare atu al său este logodnica sa. „Ea are un trecut similar cu mine”, a mai susținut acesta.