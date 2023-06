Obiectele de care nu trebuie să te atingi niciodată în camera de hotel: „Sunt pline de microbi“

Un fost manager de hotel a împărtășit câteva secrete dezgustătoare ale industriei, dezvăluind ce obiecte nu ar folosi niciodată în cameră pentru că sunt pline de microbi. Femeia spune că acestea nu sunt igienizate corespunzător.

Melissa Hanks, un fost manager de hotel, spune că nu doar obiectele de uz personal ar trebui evitate și atrage atenția și asupra utulizării aparatului de cafea. Ea a împărtășit aceste sfaturi pe TikTok, iar postarea ei a strâns peste 1,7 milioane de vizualizări.

„Ca fost manager de hotel și consumatoare de cafea nu voi folosi niciodată aparatul de cafea într-o cameră de hotel”, a mărturisit aceasta, potrivit Mirror.

Ea spune că filtrul nu este niciodată spălat și unii oameni îl folosesc pentru a prepara alte lucruri decât cafeaua.

După ce videoclipul său a ajus viral pe TikTok, unii utilizatori s-au arătat total dezgustați: „De ce a trebuit să văd asta în timp ce stau la hotel? Nu voi mai folosi niciodată nimic într-o cameră”, a scris unul dintre aceștia. Fostul manager de hotel spune că oamenii ar trebui să ceară persoanlului obiecte de uz personal noi.

De asemenea, ea a spus că a văzut fluide corporale în niște sticle de șampon și balsam.

O persoană a comentat dezgustată: „Tocmai am folosit șamponul, iar acum sunt speriat.”

La începutul acestui an, conform sursei citate, un hotel din Marea Britanie a fost numit unul dintre cele mai bune din lume în noile clasamente de la Tripadvisor.

Popularul site de călătorie a dezvăluit câștigătorii premiilor Travellers' Choice® Best of the Best Hotel 2023 , care include stațiuni spectaculoase din Maldive, Grecia, Spania și chiar Marea Britanie.

Shangri-La The Shard, Londra, a ocupat al patrulea loc în listă, uimind vizitatorii cu priveliștile sale, mesele de lux și curățenia impecabilă.

Camerele de hotel din SUA şi Europa s-au scumpit drastic

Hotelurile din SUA și Europa au majorat prețurile. Potrivit specialiștilor, comparativ cu scăderile puternice şi închiderile din industrie din 2020, toate aceste tarife par nebuneşti, transmite Reuters.

Mai exact, aceștia avertizează că tarifele pentru camerele de hotel din SUA şi Europa sunt în creştere, şi ar putea să se scumpească şi mai mult, pentru că oferta nu a reuşit să ţină pasul cu cererea.

Pe piaţa din SUA, oferta de camere de hotel abia a crescut, în condiţiile în care înăsprirea condiţiilor de creditare de către băncile regionale a îngreunat munca dezvoltatorilor care vor să îşi asigure finanţare, chiar dacă cererea de călătorii a crescut după pandemia de COVID-19. Această situaţie ajută la menţinerea unor preţuri ridicate, la care potrivit directorilor din industrie ar fi trebuit să se ajungă cu ani în urmă, informează Agerpres.