Un român a fost cazat, în Franța, într-o cameră cam cât o cușetă: „N-a fost ieftin”

Un român aflat în Franța, la Lyon, a fost dezamăgit de camera în care a fost cazat, aceasta fiind de aproximativ 6 metri pătrați. Imaginea a devenit rapid virală pe rețelele de socializare.

Mihai Vasilescu a făcut o postare pe Facebook în care a arătat camera de hotel în care a fost cazat la Lyon. Potrivit acestuia, el i-a cerut recepționerei să-i schimbe camera, care nu a fost „deloc ieftină”, dar acest lucru se va întâmpla zilele următoare, pentru că hotelul n-ar mai avea altele libere.

„Trebuie să vă arăt asta, că râd singur de juma' de oră. Și nu e frumos, mai bine să râdem cu toții. Am ajuns la Lyon și m-am cazat. Aia din poză e camera de hotel. TOATĂ camera, să ne înțelegem. Am pus special trolerul acolo, ca să fie mai clar despre ce vorbesc. Ah, ba nu, mint, mai e și-o baie. În ea stăteam când am făcut poza, de-aia râd singur. Dacă aveți impresia c-a fost ieftin hotelul și de-aia, well, nu, N-A fost. Evident, m-am dus peste fata aia de la recepție s-o întreb care e faza cu debaraua asta și să mi-o schimbe. Mi-o schimbă, da' nu azi, mâine. Că azi nu mai are altă cameră liberă. Să-mi țineți pumnii la noapte, pare c-o să am nevoie”, a scris acesta pe Facebook.

În ultima perioadă, românul își delectează urmăritorii de pe rețelele de socializare cu diverse întâmplări petrecute în Franța.

„M-am oprit la o benzinărie, pe undeva pe lângă Bordeaux, să fac plinul și să mănânc ceva. Că, dacă vă puteți imagina așa ceva, n-am băgat nimic sub nas până la ora asta. Când io vă zic că ușor nu-mi e, nfine...Mi-am luat un sendviș și am ieșit să-l mănânc la aer. Lângă mine e un cuplu de francezi, sau belgieni, sau altă nație vorbitoare de limba lui Voltaire. Și ei bagă câte un sendviș. Paranteză. Înțeleg franceză. Nu pot s-o vorbesc că mi se împleticește limba când încerc, dar de înțeles înțeleg. Dacă vorbești rar cu mine, iar subiectul nu este «Critica rațiunii pure», înțeleg aproape de 90% din ce-mi zici. Terminat cu paranteza, revenim la cuplul de francezi care balotau câte un sendviș.

- E bun?, o întreabă el.

- Da, zicea ea, e bun.

- A fost șase euro, o informează ăsta extrem de mândru. Mai mestecă amândoi la sendvișurile alea, când tot el:

- Vrei și o cafea?

- Da. La care omul nostru, complet dezamăgit:- Ufff... ALȚI trei euro.

A făcut femeia o față de-a trebuit să mă prefac că am treabă în mașină ca să nu se prindă că m-a umflat râsul. Nu, n-au mai luat cafea”.