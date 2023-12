Miaunismul: când creativitatea pisicilor devine artă

10 opere de artă miaunistică ale pisicilor de la Asociația pentru protecția animalelor HOPE pot fi licitate online, pe site-ul casei de licitații Artmark până pe 22 decembrie.

Dincolo de lumea lor plină de curiozitate și personalitate vibrantă, pisicile devin acum surse de inspirație pentru un curent artistic nou - Miaunismul. Această mișcare artistică unică dezvăluie natura felinei, exprimată într-un mod inovator și captivant. Whiskas, alături de Asociația pentru protecția animalelor HOPE, aduce în prim-plan acest curent, încurajând adopțiile și transformând lumea pisicilor într-un teritoriu artistic.

Campania "Artă Miaunistică" s-a lansat pe 23 noiembrie la Galeriile Artmark și este o invitație la licitație, oferind 10 opere autentice de artă miaunistică, create de pisici talentate și susținute de artistul Alexandra Șipa. Aceste opere captivante pot fi licitate online pe site-ul Artmark, începând din 23 noiembrie. Însă, ce este și mai uimitor, cei care licitează au șansa să adopte artistul blănos din spatele fiecărei opere.

Ionuț Bodonea a fost gazda evenimentului, prezentând invitații și facilitând, cu un umor aparte, dialoguri exhaustive despre artă și pisici. Printre participanți s-au numărat Alexandra Șipa, artista și designerul responsabil pentru operele de artă zgâriate, Vlad Vancia, specialist în comportamentul animalelor, Monica Ganciu de la Asociația pentru Protecția Animalelor HOPE și Dragoș Vărșăndan, directorul de Marketing al Artmark.

Evenimentul s-a desfășurat într-o sală plină de opere de artă, la galeriile Artmark, printre cele 10 lucrări ale Alexandrei Șipa potențate de talentul pisicesc al celor 10 artiști miauniști de la adăpostul Hope. Cei zece talentați, de neam pisicesc, sunt: Puf (5 ani), Aramis (1 an), Serena (6 luni), Amandine (1 an), Sabrina (3 ani), Otilia (1 an și jumătate), Marțipan (1 an), Minnie (6 luni), Jerry (6 luni), Javier (2 ani).

Suma obținută din licitație va fi donată Asociației HOPE, sprijinind astfel eforturile ONG-ului de a găsi căminuri iubitoare pentru cât mai multe pisicuțe fără adăpost. O inițiativă care transformă pasiunea pentru artă într-un act caritabil și într-o șansă pentru aceste suflete pufinoase să găsească o familie călduroasă.

Whiskas, parte a grupului Mars, a fost implicată activ în promovarea adopțiilor și în îmbunătățirea vieții pisicilor fără adăpost. Prin diverse programe și campanii, brandul a susținut eforturile de găsire a unor cămine iubitoare pentru aceste animale. Astfel, implicarea Mars și a brandului Whiskas în promovarea adopțiilor reprezintă o extensie a angajamentului lor de lungă durată față de binele și îngrijirea pisicilor.

Colaborând cu Asociația HOPE, Whiskas a descoperit 10 talente blănoase care și-au folosit ghearele pentru a da viață unor opere create de talentata artistă multidisciplinară, Alexandra Șipa. Aceste opere, lucrate cu pasiune și dedicare, pot fi licitate online, oferindu-le iubitorilor de artă și de pisici o oportunitate unică de a sprijini o cauză nobilă și de a aduce acasă un artist blănos minunat.

Conceptul de obiecte pentru pisici, creat în colaborare cu Alexandra Șipa, merge dincolo de simpla funcționalitate. Aceste obiecte devin accesorii perfecte pentru orice casă, reflectând personalitatea și spiritul jucăuș al pisicilor.

"Colaborarea cu Whiskas a fost unul dintre cele mai personale proiecte la care am lucrat până acum. Când m-au contactat primăvara trecută, am fost entuziasmată să combin iubirea pentru pisica mea, Serafina, cu pasiunea pentru munca mea. Serafina a fost esențială la fiecare pas de-a lungul proiectului, de la inspirație, la testarea materialelor și până la dezvoltarea produsului final", a spus Alexandra Șipa.

Aceste obiecte au fost transformate în adevărate capodopere de către cei 10 artiști blănoși de la Asociația HOPE, care și-au utilizat talentul și gheruțele pentru a completa aceste opere pline de sensibilitate și creativitate. Cele 10 opere pot fi licitate online pe site-ul Artmark în perioada 23 noiembrie - 22 decembrie, oferind oamenilor oportunitatea de a-și aduce acasă o operă originală și de a sprijini o cauză nobilă.

Împreună cu frecatul feței, zgâriatul obiectelor este un comportament natural pentru pisici. Aceste gesturi constituie mijloace prin care acestea comunică olfactiv și vizual, marcând teritoriul și simțindu-se în siguranță. În Miaunism, această formă de exprimare devine artă și devine o modalitate prin care felinele își transmit starea și personalitatea.

În fiecare an, o mulțime de animale așteaptă să își găsească un cămin iubitor. Adopția este un gest nobil, dar și o responsabilitate pe termen lung. Asociația HOPE încurajează adopțiile informate și responsabile, oferind sfaturi și sprijin pentru cei care doresc să ofere un cămin unui animal de companie.

"Adopția unei pisici trebuie să fie un act de asumare și responsabilitate pe termen lung. Nu de puține ori, oamenii adoptă o pisicuță sub impulsul momentului, fie pentru ei, fie drept cadou pentru copii sau prieteni, acestea reprezentând premise greșite care se pot răsfrânge asupra vieții pisicuței, ajungându-se de multe ori la abandon", menționează Monica Ganciu, reprezentant al Asociației HOPE.

Așadar, Miaunismul nu este doar un curent artistic, ci și o oportunitate de a schimba vieți. Fiecare licitație și fiecare adopție susțin o cauză nobilă, transformând lumea pisicilor într-o oază de creativitate și iubire. Optează pentru artă și pentru compasiune - adopția este un gest care poate schimba destine!