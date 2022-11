Flossie, cea mai bătrână pisică în viață, din lume, are aproape 27 de ani

Flossie, în vârstă de aproape 27 de ani - echivalentul a 120 de ani la oameni, conform Cartea Recordurilor - a fost încoronată drept cea mai bătrână pisică în viață din lume, notează CNN.

Pisica britanică de culoare maro și neagră a primit joi recunoașterea oficială din partea Cărții Recordurilor, la vârsta record de 26 de ani și 329 de zile, potrivit unui comunicat de presă. Deși nu mai aude și are probleme cu vederea, se pare că este sănătoasă.

„Am știut de la început că Flossie este o pisică specială, dar nu mi-am imaginat că voi locui cu un deținător de record mondial”, a declarat proprietara Vicki Green, care a adoptat-o după ce animalul de companie a fost adus în luna august la organizația caritabilă britanică pentru protecția pisicilor Cats Protection.

„Este atât de afectuoasă și jucăușă, deosebit de dulce, deși este atât de bătrână. Sunt extrem de mândră că Cats Protection mi-a oferit o pisică atât de uimitoare", a adăugat ea.

Flossie și-a petrecut primii doi ani din viață pe străzi, în apropierea spitalului Merseyside din Liverpool, în nord-vestul Angliei.

Pisica a fost salvată de pe străzi de o femeie alături de care a trăit timp de 10 ani, până la moartea acesteia. Apoi a fost adoptată de sora femeii, pentru alți 14 ani, până când și aceasta a decedat. Ea a fost mai apoi încredințată voluntarilor Cats Protection.

Atunci a început să se răspândească zvonul despre vârsta ei incredibilă și a început demersul pentru a-i confirma recordul.

„Am fost uimiți când am văzut că veterinarul a confirmat faptul că Flossie are 27 de ani”, a declarat Naomi Rosling, coordonatorul filialei caritabile.

Majoritatea proprietarilor de pisici preferă să adopte o pisică mult mai tânără, animalele în vârstă trăindu-și adesea ultimele zile în adăposturi, potrivit sursei citate.

„Întotdeauna mi-am dorit să le ofer pisicilor mai în vârstă o viață confortabilă”, a declarat Green, care speră că povestea lui Flossie va încuraja potențialii proprietari de pisici să ofere un refugiu pentru animalele de companie mai în vârstă.

Fosta cea mai bătrână pisică din lume, motanul siamez Scooter, a murit în 2016, la vârsta de 30 de ani.

Fostul cel mai bătrân câine în viață, Pebbles, a murit pe 3 octombrie, cu cinci luni înainte ca acest toy fox terrier să împlinească 23 de ani. Gino Wolf, care locuiește cu stăpânul său în Los Angeles, este actualul deținător al recordului, având 22 de ani și 2 luni.