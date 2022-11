Flossie, cea mai bătrână pisică din lume, are aproape 27 de ani

Flossie, la vârsta de aproape 27 de ani – care este echivalentul felin cu vârsta de 120 de ani umani, conform Guinness World Records – a fost încoronată drept cea mai bătrână pisică din lume, conform CNN.

La vârsta de 26 de ani și 329 de zile, Flossie a fost recunoscută drept cea mai bătrână pisică în viață. Foto: Cats Protection/Guinness World Records

Pisica britanică maro și neagră a primit, joi, recunoașterea oficială de la Guinness World Records, la vârsta record de 26 de ani și 329 de zile, potrivit unui comunicat de presă. Deși este slab văzătoare și surdă, se pare că este sănătoasă.

„Știam de la început că Flossie este o pisică specială, dar nu mi-am imaginat că îmi voi împărți casa cu un deținător al recordului mondial”, a spus proprietara Vicki Green, care a adoptat-o ​​după ce animalul de companie în vârstă a fost predată organizației caritabile Cats Protection (Protecția pisicilor) din Marea Britanie, în august.

„Este atât de afectuoasă și jucăușă și mai ales dulce când îți amintești câți ani are. Sunt extrem de mândră că Cats Protection m-a ales pentru o pisică atât de uimitoare”, a adăugat ea.

„Nu mi-am imaginat că îmi voi împărți casa cu un deținător al recordului mondial”, a spus proprietarul lui Flossie, Vicki Green. Foto: Cats Protection/Guinness World Records

Flossie s-a aflat în mai multe case de când a trăit ca pisoi fără stăpân în apropierea spitalului Merseyside din Liverpool, nord-vestul Angliei, în primele câteva luni de viață, în 1995.

A fost adoptată de un muncitor de la spital, cu care a locuit timp de 10 ani înainte de a muri proprietarul ei. Flossie a fost luată de sora răposatului ei proprietar. După 14 ani, al doilea proprietar a murit. Ea a fost apoi cu fiul celui de-al doilea proprietar timp de trei ani, înainte de a fi încredințată voluntarilor de la Cats Protection.

Atunci a început să se răspândească vestea despre vârsta ei incredibilă și a început călătoria pentru a-și confirma recordul.

„Am fost uluiți când am văzut că înregistrările veterinare ale lui Flossie au arătat că are 27 de ani”, a spus Naomi Rosling, coordonatorul sucursalei organizației de caritate, în comunicat.

Majoritatea proprietarilor de pisici preferă să adopte o pisică mult mai tânără, animalele în vârstă își trăiesc adesea ultimele zile în adăposturi, potrivit comunicatului.

„Întotdeauna mi-am dorit să ofer pisicilor mai în vârstă o viață confortabilă mai târziu”, a spus Green, care speră că povestea lui Flossie va încuraja potențialii proprietari de pisici să ofere un refugiu pentru animalele de companie mai în vârstă.

Flossie este de obicei găsită încolăcită în pătura ei galbenă preferată. Foto: Cats Protection/Guinness World Records

Cea mai bătrână pisică care a trăit vreodată, Crème Puff, a ajuns la vârsta de 38 de ani și trei zile. Au murit pe 6 august 2005.

Fostul cel mai bătrân câine, Pebbles , a murit pe 3 octombrie, cu cinci luni înainte de a i se împlini 23 de ani de naștere pentru fox terrier-ului de jucărie. Gino Wolf, care locuiește cu proprietarul său în Los Angeles, este deținătorul recordului actual la 22 de ani și 2 luni.