Femeia care a demisionat și trăiește doar din concursuri: „Oricine o poate face, trebuie doar să începi“. Ce premii a câștigat

O femeie din Marea Britanie a decis să se bazeze exclusiv în viață pe noroc, în loc să muncească. Rebecca, mamă a doi copii, a început să participe la diferite concursuri și tombole în anul 2016, iar după ce a văzut că norocul îi surâde, un an mai târziu a decis să renunțe la locul de muncă. În prezent, după ce a câștigat premii însemnate, nu își regretă deloc decizia.

Rebecca MacBain, în vârstă de 37 de ani, se poate numi participant la concursuri cu normă întreagă. Ea a dezvăluit, pentru Daily Mail, că de-a lungul a mai puțin de un deceniu a reușit să câștige premii în valoare de peste 35.000 de lire sterline (aproximativ 40.000 de euro), care au inclus bani în numerar, carduri cadou, vacanțe în străinătate și haine.

Povestea primului premiu câștigat

Povestea sa a început în anul 2016. A început să participe la diferite concursuri și tombole în timpul concediului său de maternitate. Atunci a câștigat și primul său premiu, un coș plin de produse și haine pentru bebeluși.

După ce s-a întors la muncă și și-a dat seama că lunar cheltuia 800 de lire (910 euro) pentru îngrijirea copiilor. Atunci a decis să renunțe la locul de muncă și să-și petreacă timpul participând la concursuri.

Femeia, care locuiește în Preston, Lancashire, se mândrește acum cu premii în valoare de mii de lire sterline. Totodată, familia ei a putut să se bucure de experiențe pe care nu și le-ar fi putut permite niciodată.

Datorită victoriilor ei, obținute la concursuri, a putut călători, alături de cei dragi, în Polonia și Italia. Ea a câștigat chiar și un costum de lux, în valoare de 1.000 de lire sterline, pentru soțul ei, Rod MacBain, în vârstă de 54 de ani. De asemenea, a câștigat și haine pentru ea, jucării pentru copii și produse pentru animale de companie.

Rebecca găsește competițiile la care intră prin grupuri Facebook, buletine informative și site-uri web. De asemenea, ea spune că există o comunitate imensă de concurenți care se sprijină reciproc.

„Nu contează dacă este un premiu mare sau un premiu mic.(...) Oricine o poate face, trebuie doar să începi. Primul lucru pe care l-am câștigat a fost în 2016, am avut un moment recunoștință când am fost în concediu de maternitate și am avut puțin timp suplimentar”, a povestit ea, pentru sursa citată.

De la produse pentru bebeluși, la vacanțe extravagante

Ea a precizat și care a fost cel mai însemnat premiu câștigat.

„Mi-am lăsat locul de muncă și am început să particip la mai multe competiții – am câștigat vacanțe în Polonia și Italia, la Milano, premii în bani, haine și vouchere. Cel mai bun premiu pe care l-am câștigat a fost o excursie pe Insula Man, a fost pur și simplu minunat, iar compania care a organizat concursul a plătit pentru tot - mâncare, cabina de pe feribot, toate activitățile copiilor, au fost câteva zile superbe”, a mai spus Rebecca.

În fiecare zi, ea petrece două ore participând la aproximativ 100 de competiții. Rebecca a mai adăugat că, în funcție de premiu, fie îl păstrează, fie îl va vinde pentru a strânge niște fonduri suplimentare.

Cel mai bun sfat pe care îl dă celor care își doresc să participe la competiții este să le găsească pe acelea cu un număr redus de participanți.