Enervat de cozile lungi de la benzinării, un livrator de mâncare a luat... calul VIDEO

Un livrator de mâncare indian, enervat de cozile lungi pentru benzină, a recurs la o modalitate inedită pentru a se descurca în trafic.

Un clip video arată bărbatul mergând prin străzile aglomerate ale orașului Hyderabad, în sudul Indiei, pe un cal, cu sacul roșu distinctiv al aplicației de livrare de mâncare Zomato (echivalentul indian al Deliveroo) în spate.

Potrivit The Guardian, marți, în oraș au apărut cozi lungi la stațiile de benzină și ambuteiaje din cauza unei scurte greve a șoferilor de camion, care a cauzat o penurie de combustibil.

Șoferii de camion protestau împotriva unei propuneri de lege care impune amenzi mari și pedepse cu închisoarea de 10 ani în cazul fugii de la locul accidentului. Aceștia au anulat greva după ce guvernul a declarat că va consulta șoferii înainte de a merge mai departe.

În timp ce șoferul îi saluta pe cei care se uitau surprinși, el și-a explicat alegerea pe care o făcuse. În unul dintre clipurile video postate pe rețelele sociale, el spune: „Nu era benzină pentru motocicleta mea. Am stat la coadă timp de trei ore. Am plecat după ce am preluat comanda, dar nu am putut să iau benzină.”

Agenții de livrare de mâncare pot fi adesea văzuți prin orașele aglomerate din India, croșetând prin trafic, pentru a livra la timp.

În mijlocul unei competiții intense, unele companii de aplicații de mâncare au oferit livrări în 10 minute. Acestea au atras critici pentru punerea în pericol a vieților livratorilor, punându-i sub presiune, în ciuda haosului și blocajelor de pe drumurile indiene.

Companiile susțin că agenții de livrare nu sunt sub presiune, deoarece nu li se comunică termenul de 10 minute. În special, Zomato a specificat că angajații săi nu sunt recompensați pentru livrările la timp și nu sunt pedepsiți pentru livrările întârziate.

Zomato intenționează, de asemenea, să afișeze un număr de telefon pe gențile de livrare, astfel încât oamenii să poată raporta pe cineva care conduce cu viteză sau imprudent.