„Cum să-ți găsești un soț într-un an”: de la idee de spectacol la o mare iubire. Povestea incredibilă a unui cuplu

Samantha Hannah a călătorit prin Australia și Noua Zeelandă, descoperind locuri și experiențe noi, gândindu-se în același timp la trecutul ei și la viața ei de până atunci. Se întâmpla la sfârșitul anului 2017. Hannah, din Perth, Scoția, avea 31 de ani. Fratele ei murise subit cu câțiva ani înainte.

„Am vrut să plec și să-mi trăiesc viața cât mai mult posibil, acum că el nu mai putea", a povestit Samantha pentru CNN Travel.

Fratele ei îi lăsase câțiva bani.

„Așa că mi-am dat demisia și am cheltuit acei bani pe un bilet pentru a merge în Australia", a mărturisit femeia. „Apoi m-am mutat în Noua Zeelandă pentru o perioadă și încercam să îmi dau seama ce vreau să fac cu viața mea."

Samantha a iubit dintotdeauna comedia și a lucrat o vreme în acest domeniu în Marea Britanie, pe când avea 20 de ani. În timp ce se cazase la pensiuni și își petrecea serile alături de alți excursioniști în puburi australiene sau în drumeții prin peisajele frumoase din Noua Zeelandă, Samantha se gândea la ideea de a reveni pe scenă.

Însă dacă Samantha avea de gând să se întoarcă la comedie, voia să o facă diferit de data aceasta. Voia să se întoarcă cu un spectacol de o oră, unul cu un concept puternic în care să creadă din toată inima.

Între timp, ori de câte ori Samantha verifica rețelele de socializare pentru a vedea ce se întâmpla acasă, încă un prieten părea să anunțe o logodnă pe Facebook. Sau posta o fotografie cu o ecografie pe Instagram. Sau trimitea un mesaj emoționat pe WhatsApp cu o fotografie cu chei atârnând, în fața unei case proaspăt cumpărate.

Samantha era fericită pentru toți prietenii ei, dar se mira și de faptul că toată lumea se maturizase brusc, în timp ce ea era singură și șomeră.

Poate că ar trebui să-și găsească un soț, s-a gândit Samantha în timp ce parcurgea seria de fotografii de logodnă. Și, dintr-o dată, i-a venit o idee pentru un spectacol de comedie.

„M-am gândit să scriu un spectacol intitulat "Cum să-ți găsești un soț într-un an"", spune Samantha. „Cum ar fi dacă ți-ai fixa de fapt acest obiectiv? A fost foarte ironic, nu mă așteptam de fapt să întâlnesc pe cineva."

În timp ce se afla în Wellington, Samantha a descărcat aplicația de întâlniri Tinder „și a început să spună da tuturor". Ea și-a anunțat intențiile pe profilul ei, explicând că scria un spectacol și avertizând potențialii parteneri că „orice interacțiune pe Tinder poate fi folosită ca material".

Samantha s-a gândit că, cu cât avea mai multe întâlniri, cu cât mai mulți bărbați, cu atât mai mult material pentru spectacolul ei de comedie - și, teoretic, cu atât mai mare era probabilitatea de a găsi un potențial soț.

Nu cu mult timp în urmă, Samantha a dat peste un tip pe nume Toby. I-a plăcut că avea o poză cu un câine și „părea că a călătorit mult".

De asemenea, „părea să aibă personalitate". Biografia lui - micul rezumat pe care utilizatorii aplicației de întâlniri îl scriu despre ei înșiși - era „amuzantă și originală".

Singura problemă - în timp ce acest tip, Toby, părea să fie din Noua Zeelandă, era că el nu locuia acolo.

O potrivire neașteptată

La fel ca Samantha, la sfârșitul anului 2017, Toby Hunter trecea printr-o perioadă de tranziție. Originar din Gisborne, Noua Zeelandă, crescuse în Napier, mersese la facultate în Wellington și apoi, la mijlocul vârstei de 20 de ani, se mutase în cealaltă parte a lumii, la Londra.

Avea 30 de ani, ieșise de curând dintr-o relație de lungă durată și nu știa dacă să rămână în Marea Britanie sau să se întoarcă acasă.

„Nu eram foarte sigur ce aveam de gând să fac în acel moment, dacă voiam să rămân în Londra sau să mă mut înapoi în Noua Zeelandă", povestește Toby. „Am petrecut șase luni în Bali, învățând să fac surf, încercând să mă lămuresc."

În timp ce se gândea la viitor, Toby și-a modificat setările Tinder pentru a se extinde din vestul Londrei și a include Wellington, Noua Zeelandă - în parte pentru că lucra în domeniul analizei și era intrigat de modul în care funcționa algoritmul Tinder. Și în parte pentru că Toby se întreba cum ar putea fi viața de burlac în vechiul său oraș.

A descoperit rapid că lista de întâlniri din Wellington era plină de persoane pe care le cunoștea vag - prieteni ai prietenilor sau cunoștințe vechi din facultate. Samantha, cu „biografia ei amuzantă și diferită", care își anunța planurile de spectacol de comedie și intențiile de a căuta un soț, a ieșit în evidență.

Toby își amintește că în profilul Samanthei erau menționate și „călătoriile și faptul că îi plăcea foarte mult pepenele roșu".

Pe măsură ce au început să facă schimb de mesaje, Samantha și Toby și-au dat seama că, deși se aflau în părți opuse ale lumii, fiecare dintre ei locuia în orașe pe care celălalt le cunoștea foarte bine - Samantha a trăit ani de zile în Londra, în timp ce Toby cunoștea bine Wellington.

Întâlnire în „viața reală”

După o perioadă în care au vorbit doar prin mesaje, cei doi au convenit că trebuiau să se întâlnească și în persoană. Astfel, Samantha și-a cumpărat un bilet de avion pentru Londra în decembrie.

Toby a promis că se va întâlni cu Samantha la aeroport. Până în acel moment, Samantha credea că Toby era foarte organizat, dar apoi a ajuns la Aeroportul Heathrow din Londra și el nu era nicăieri.

„Așteptam acolo, ca și cum mi s-ar fi tras țeapă, ca și cum aș fi fost păcălită, așteptând să apară echipa de filmare a MTV sau ceva de genul acesta", a povestit ea.

Până la urmă, s-a dovedit că Toby nu luase în considerare faptul că metroul din Londra nu ar fi funcționat la primele ore ale dimineții, când Samantha a aterizat. El i-a trimis mesaje disperate de scuze și, în cele din urmă, a luat un tren spre aeroport.

Între timp, Samantha s-a dus la toaleta aeroportului „încercând să-mi împrospătez părul și machiajul și să devin prezentabilă".

În sfârșit, când Toby a ajuns la Heathrow, avea în mână o sticlă de doi litri de suc de mere Copella. Când Samantha l-a văzut, a izbucnit în râs.

În perioada premergătoare vizitei sale, Toby o întrebase pe Samantha despre lucrurile care îi lipseau cel mai mult din Marea Britanie. În fruntea listei ei se afla sucul Copella, care nu se găsește în Noua Zeelandă.

În următoarele câteva zile, Samantha - care stătea în apartamentul lui Toby - și bărbatul au ajuns să se cunoască personal. Toby își amintește că se simțea „entuziasmat și, de asemenea, poate puțin confuz în legătură cu ceea ce urma".

În prima zi, Toby i-a arătat Samanthei Londra din perspectiva sa - puburile sale preferate și locurile perfecte pentru brunch. În a doua zi, Samantha i-a arătat lui Toby versiunea ei a orașului.

Conversațiile neîntrerupte pe care Toby și Samantha le purtau prin intermediul mesageriei s-au transpus bine și în viața reală.

Și, per total, cei doi au fost cam așa cum se așteptau - cu excepția faptului că Toby era „un pic mai înalt" decât se aștepta Samantha și mai puțin organizat. Iar ea era mai spontană decât își dăduse seama Toby la început. Era întotdeauna „liberă în gândire și planificare" - fericită să vadă cum merg lucrurile și să nu țină cont de orice eventualitate.

Samantha a stat cu Toby timp de o săptămână sau două, apoi a plecat în vizită la familia sa din Scoția. Între timp, Toby s-a dus la schi, a avut un accident și și-a rupt piciorul. Când Samantha a revenit la Londra, Toby era într-o stare gravă. Fără să se fi vorbit, Samantha s-a angajat să îl „îngrijească până când își revine".

Timpul a trecut, iar Samantha nu s-a mai întors în Noua Zeelandă. La un moment dat, ea și Toby s-au hotărât să dea o șansă relației lor.

„Nici măcar nu cred că am avut o conversație despre asta", spune Toby. „Dar ne petreceam 24 de ore din 24, 7 zile din 7 împreună".

Samantha spune că decizia a fost evidentă „imediat ce ne-am întâlnit în viața reală".

Ulterior, în iulie 2018, Samantha a susținut primul ei spectacol în avanpremieră: „How to find a husband in a year" (Cum să găsești un soț într-un an) la Londra. Toby a fost în public.

„Deși știam că Sammy este o persoană amuzantă, nu o văzusem pe scenă", spune Toby. „A fost extraordinară, a fost foarte amuzantă".

În ianuarie 2019, cei doi s-au mutat în mod oficial împreună la Londra.

„Ne-am așezat la casa noastră", a mărturisit Samantha. „Am început să ne comportăm ca un cuplu obișnuit".

Apoi, după câțiva ani petrecuți împreună la Londra, în 2021 Samantha și Toby au făcut un nou pas împreună și s-au mutat în Noua Zeelandă. Cuplul a închiriat un apartament în Wellington, cu vedere la ocean, și a simțit imediat că a fost decizia corectă. Apoi ei și-au cumpărat prima casă.

Viața împreună

În prezent, Samantha continuă să se ocupe de comedie. Ea postează actualizări despre munca sa pe contul de Instagram și în prezent se concentrează pe pregătirile pentru Festivalul Internațional de Comedie din Noua Zeelandă din luna mai.

„A fost o experiență foarte distractivă pentru amândoi", spune Samantha despre relația lor neobișnuită de curtare. „Și apoi a devenit ceva normal. Suntem împreună de șase, șapte ani și am avut atât de multe etape diferite încât uneori uităm că așa ne-am cunoscut."

În ciuda tuturor celor spuse, din punct de vedere tehnic, Samantha încă nu și-a „găsit un soț". Ea și Toby nu sunt căsătoriți.

„Îl voi lăsa pe Toby să răspundă la asta", spune Samantha, râzând, atunci când a fost întrebată despre perspectiva cuplului cu privire la căsătorie.

„Sunt sigur că se va întâmpla la un moment dat", spune Toby, râzând și el.