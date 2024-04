Povestea unui dependent de sex: „M-am culcat cu 300 de femei pe la spatele soției mele și o imploram să facă dragoste de cinci ori pe zi”

După o terapie de cuplu, dependentul de sex a înțeles cât de mult o afectase pe parteneră comportamentul lui.

În timpul primei ședințe de consiliere, într-o zi de vară din 2017, Julia, partenera dependentului de sex, a plâns în timp ce vorbea despre cum căsnicia lor de patru ani o făcuse să se simtă lipsită de valoare, despre cum se chinuia să țină pasul cu cererile epuizante de sex de până la cinci ori pe zi și despre cum rămăsese să se îndoiască de ea însăși ca soție când partenera încă mă simțeam obligat să mă strecor să mă uit la filme porno, scrie dailymail.co.uk.

„Adevărul este că abia dacă știa jumătate din ea. Toate acele plimbări nocturne târzii când nu puteam să dorm? Eram plecat să vizitez prostituate sau să agăț străini în baruri. Până când ne-am rostit jurămintele de căsătorie la un hotel de țară în 2013 - la cinci ani de la prima noastră întâlnire - estimez că m-am culcat cu peste 300 de alte femei pe la spatele Juliei.

Foloseam un test la domiciliu pentru depistarea bolilor cu transmitere sexuală în fiecare vineri, deoarece eram de obicei infidelă în timpul săptămânii, când eram plecată la serviciu sau în călătorii de afaceri. Știam, de asemenea, că eu și Julia făceam mai mult sex în weekenduri. Deși nu-mi amintesc cuvintele ei exacte din timpul acelei ședințe de consiliere, sentimentul a fost acesta: Tot ce mi-am dorit este ca tu să vezi cât de mult am încercat să fiu suficient de bună pentru tine ca soție, dar tu nu păreai să observi niciodată și nu știu de ce”, își începe povestea dependentul de sex.

Acesta susține că terapia nu a putut repara ceea ce făcuse și cu cât avea mai multe ședințe, cu atât mai mult din adevărul pe care Julia trebuia să îl audă - deși nu i-a mărturisit niciodată mai mult decât știa deja. Femeia a cerut divorțul în același an.

„Cel mai simplu mod de a descrie cum este să fii dependent de sex este că te gândești la sex tot timpul, chiar și în subconștient. Îți consumă total viața. Acea îmbrățișare pe canapea? Înainte, mă făcea automat să tânjesc după sex. La fel și ținutul de mână - sau trecerea pe lângă o femeie atrăgătoare pe stradă.

Nimic altceva nu contează în afară de satisfacerea acelei dorințe sexuale, ceea ce ar putea însemna uneori zece minute de vizionare a unui film porno de unul singur și de masturbare. De nenumărate ori le-am spus colegilor sau prietenilor: „Scuzați-mă, mă duc la baie”.

Este un mod de resetare, la fel cum un fumător ar putea ieși afară pentru o țigară. Când îmi analizez cu atenție trecutul, probabil că am fost dependent de sex încă de la începutul anilor 20. Acum am 41 de ani. Sexul începuse destul de normal pentru mine. Mi-am pierdut virginitatea la vârsta de 15 ani cu iubita mea din copilărie. Am fost împreună încă trei ani, iar relația noastră sexuală a fost cea mai normală pe care am avut-o vreodată. Eram doar doi adolescenți îndrăgostiți și pofticioși care făceau sex cât de des puteam”, mai spune aceasta.

Sexul nu era un subiect despre care să vorbească cu părinții lui, care lucrau amândoi în domeniul bancar. Cu toate acestea, a decis să le spună când urma să facă sex pentru prima dată.

Citește și: Cum îţi dai seama că eşti dependent de sex

„S-au simțit profund stânjeniți și m-am așezat pe scări pentru a trage cu urechea la conversația lor de după aceea. Atunci l-am auzit pe tatăl meu glumind: „Sper că este bine dotat”. Acest comentariu mi-a transmis mesajul că, în ceea ce-l privea pe tatăl meu, sexul se referea la performanța unui bărbat - iar eu mi-am propus să am o performanță bună.

Eu și prietena mea ne-am despărțit când am terminat școala, iar eu am decis că era timpul să experimentez sexul cu o mulțime de femei diferite la universitate. Câteva zile mai târziu, m-am culcat cu cineva după o noapte în oraș.

Surprins de cât de ușor a fost să o bag în pat, am început un concurs cu cel mai bun prieten al meu pentru a vedea cine se poate culca cu cele mai multe femei. Nu a existat niciun termen limită și sunt destul de sigur acum că acolo își are rădăcina dependența mea. Din acel moment, oriunde mă duceam, mă concentram să agăț o femeie.

Faptul că eram atras de ea era irelevant, sexul era tot ceea ce conta și nu mă gândeam deloc să am trei femei într-o singură ieșire de sâmbătă seara. Niciodată nu mi-am privit comportamentul ca pe o problemă. Mă gândeam la el ca la un ritual de trecere a unui tânăr singur.

Mi-a fost ușor să atrag femeile în pat - nu datorită aspectului meu, pe care l-aș descrie ca fiind destul de mediu, ci pentru că mi-am perfecționat meseria și am învățat cum să fiu fermecător, să fac complimente subtile și să mă prefac interesat de ele, când de fapt nu-mi păsa deloc. La câteva secunde după ce ejaculam, puteam să plec fără să mă gândesc. Sexul și dragostea erau două entități total separate”.

Asta până când a întâlnit-o pe Julia la o petrecere de Revelion într-un bar local.

Făceau sex de până la zece ori pe săptămână, deși Julia nu a comentat acest lucru în acest moment - este normal ca cuplurile să facă mult sex la începutul relației lor.

„Dar, pe măsură ce se apropiam de un an împreună, plictiseala s-a strecurat și m-am culcat cu o veche iubire. După aceea, munca mea de consultant în management a însemnat călătorii de afaceri în străinătate și cât mai multe femei pe care le puteam convinge să se culce cu mine.

Julia, un manager de marketing, nu avea nicio idee despre viața mea dublă. Când ne-am căsătorit, mi-am promis că voi fi fidel de acum înainte. Cu toate acestea, am descoperit rapid că eram incapabil de asta. Nimeni nu știa despre dependența mea de sex. Nici Julia, nici cei mai apropiați prieteni de sex masculin și nici măcar fratele meu mai mare, căruia îi mărturiseam majoritatea lucrurilor.

Cu toată fanfaronada mea, am simțit un sentiment profund de rușine. Iată-mă, un bărbat matur, în vârstă de 30 de ani, cu o soție superbă, o carieră grozavă și totuși eram un ratat total când venea vorba de sex. În loc să caut ajutor profesional - care a venit mai târziu - m-am gândit că, dacă nu-mi recunoșteam dependența în fața nimănui, atunci nu era adevărat și ar fi dispărut. Inevitabil, nu a fost așa.

În ciuda promiscuității mele extraconjugale, încă făceam sex cu soția mea în majoritatea zilelor - mai mult dacă ea era dispusă. Era adesea destul de dur și am devenit foarte exigent, deoarece sexul standard sau pozițiile standard nu mă satisfăceau. Din ce în ce mai mult, ea a devenit tot mai puțin înclinată să spună da.

Aveam un mare respect pentru ea și nu insistam dacă nu era dispusă. În schimb, am consumat cantități mari de filme porno în timp ce ea dormea. Apoi a fost colecția mea de jucării sexuale, inclusiv păpuși sexuale scumpe. Când asta devenea plictisitor, aranjam online să fac sex cu alte femei.

Călătorind în mod regulat în Marea Britanie și în străinătate în interes de afaceri, a fost ușor. Nu aveam nevoie de o cameră de hotel luxoasă - mașina mea sau orice toaletă publică veche era suficientă”, mai povestește acesta.