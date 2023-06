Cum poți să tratezi weekendul ca pe o vacanță

Să poți merge într-o vacanță la fiecare final se săptămână ar fi un adevărat vis. Dacă un astfel de țel este foarte greu de atins, poți face o simplă schimbare de mentalitate, care nu implică să călătorești.

Cu toții putem începe prin a trata weekendul ca pe o vacanță. Cassie Mogilner Holmes, profesor la Anderson School of Management din UCLA, sugerează acest lucru în cartea sa, intitulată „Happier Hour: How to Beat Distraction, Expand Your Time, and Focus on What Matters Most”

„Este o idee atât de simplă, dar oamenii o consideră cu adevărat utilă. Are efecte mari”, susține ea.

În urmă cu câțiva ani, Holmes și colegii ei au început să exploreze importanța vacanțelor, care sunt corelate cu îmbunătățirea sănătății, creativității, performanței la locul de muncă și satisfacției în viață.

Cu toate acestea, americanii nu plecă la drum prea des. Doar 48% dintre lucrătorii din SUA își folosesc toate zilele de vacanță, potrivit unui sondaj recent al Centrului de Cercetare Pew.

„Inițial ne-am gândit: „Cum facem ca mai mulți oameni să-și ia vacanțele? Dar apoi ne-am dat seama că avem deja pauze în viața noastră: weekendul”, mai spune autoarea cărții, citată de TIME.

Într-o serie de experimente, echipa de cercetare a lui Cassie Holmes a instruit 441 de muncitori din SUA să-și petreacă weekendul fie ca oricare altul, fie să-l trateze ca pe o vacanță – ceea ce însemna să gândească și să se comporte cum ar fi călătorit într-un loc distractiv. Când s-au întors la serviciu, luni, oamenii care au adoptat o mentalitate de vacanță au declarat că sunt mai fericiți și mai puțin stresați decât cei care au avut un weekend obișnuit.

Pași de urmat pentru a avea un weekend ca o vacanță

Fă-ți intențiile cunoscute

Vineri, de cum ai terminat munca, spune-le și prietenilor și familiei ce ai de gând. Rupe-te de telefon și acordă atenție momentului prezent, savurând fiecare oră, în loc să lași timpul să treacă degeaba. În timp ce „vacanța” arată diferit pentru diferiți oameni, numitorul comun este că „trebuie să fii prezent”. „Nu te grăbi să faci lucruri și nu vă privi activitățile ca pe o corvoadă”, spune Cassie Holmes

Folosește-ți timpul eficient

Nu toată lumea are și sâmbăta și duminica libere – iar unii oameni, inclusiv părinții, au un weekend pline de obligații. Este cazul să fii creativ pentru a putea avea timp pentru mentalitatea de vacanță. Ai putea aplica filozofia, de exemplu, într-o seară de joi sau într-o altă noapte a săptămânii, sugerează Holmes. O altă sugestie este să desemnezi o oră, de exemplu, duminica, pentru treburi, însă resul de timp să fie dedicat „vacanței”. Dacă îți petreci weekendul cu copiii puteți găsi activități plăcute și distractive împreună, cum ar fi vizita la un muzeu.

Reflectă asupra barierelor și priorităților

Gândește-te la barierele care te împiedică să te bucuri de o mentalitate de vacanță – sau chiar de o vacanță adevărată – și modalități de a le depăși. De exemplu, poate că încerci să economisești bani și echivalați o vacanță cu o mulțime de cheltuieli. În acest caz, dă-ți seama ce poți face gratuit sau pentru un cost minim, cum ar fi să mergi într-o excursie, cu barca pe râu sau să faci un picnic frumos, într-un parc sau un grătar la pădure.

Comportă-te ca un turist

Este recomandat să încerci mereu lucruri noi, astfel încât să te poți deconecta de la vechile rutine. Poți fii turist în propriul oraș. Cu siguranță există locuri pe care nu le-ai descoperit, cum ar fi o cafenea sau un restaurant. Poți face o tură cu bicicleta, prin locuri pe care nu le frecventezi, de obicei, așa cum ar face-o un turist.