Cum au ajuns zeci de arbori rari, care ating vârsta 3.000 de ani, într-un parc dendrologic anonim din România

Aproximativ 25 de arbori Criptomeria japonica (Arborele național japonez) se află lângă Baia Mare, în pădurea din zona numită „Usturoiul”, însă nimeni nu știe despre acest parc dendrologic. Specia de arbori crește până la 70 de metri înălțime și poate trăi câteva mii de ani.

Arborii din această specie au fost plantați în urmă cu aproximativ 60 de ani de către un inginer silvic, care a numit locul „Parcul Dendrologic Zeno Spârchez de la Poiana Mona-Valea Usturoi” și are o suprafața de 0,5 ha.

După cioatele găsite ici-colo, se pare că cineva a intrat aici cu drujba, însă nimeni nu știe nimic nici despre asta. Mai mult, Direcia Silvică spune că nu are nicio autoritate acolo, zona fiiind în responsabilitatea Ocolului Silvic Baia Mare, care însă nu a putut fi contactat telefonic pentru un punct de vedere.

Semnalul de alarmă a fost tras de un băimărean pensionar, fost jurnalist, pasionat de drumeții. Acesta a relatat pe rețelele sociale despre parcul dendrologic. „Drumețind pe Valea Usturoi, am urcat și pe versantul din stânga, sub Poiana lui Otto. Nu mică mi-a fost mirarea când am dat de un pâlc de arbori dintr-o specie necunoscută mie”, spune băimăreanul Alec Portase.

Parcul nimănui

„M-am întors în parcul dendrologic și am numărat 24 de exemplare de arbore național japonez. Au înălțimea de cca 10 m și circumferința de până la 1,24 m. Prin jur am observat cioate, care spun că cineva se joacă criminal cu drujba într-un loc ca sacru. Inginerul Valentin Bolea a mai plantat aici, acum 60 de ani, și exemplare de pin neted, tuia gigantică, chiparos de California și ienupăr de Virginia”, mai arată el, menționând câteva măsuri pe care ar trebui să le ia autoritățile.

„La Baia Mare avem un parc dendrologic de mare interes științific și turistic, în care se umblă cu drujba. Autoritățile ar trebui să-i asigure protecția. Niște panouri informative, marcaj turistic, trepte și o balustradă ar fi de dorit, dacă tot vrem turism la Baia Mare”, mai spune revoltat fostul jurnalist.

Acesta a făcut și un mic experiment. A luat o crenguță din arborele național japonez care rămâne veșnic verde și a plantat-o într-un ghiveci. Spre surpriza lui, a prins rădăcini, iar câțiva ani mai târziu, a plantat micul copăcel în Parcul Regina Maria din Baia Mare.

Trunchiul copacului Criptomeria japonica are o scoarță roșie-maronie, care se desprinde în fâșii, iar lemnul lui este plăcut parfumat. În Revista de Silvicultură și Cinegetică, autorul Valentin Bolea, cercetător în domeniul silviculturii, dă mai multe detalii despre acest arbore.

Pantație de 60 de ani

Marcian Bîrda de la Direcția Silvic Maramureș spune că plantația este acolo de aproximativ 60 de ani, când un inginer silvic tânăr pe nume Valentin Bolea a venit în Baia Mare ca șef de Ocol.

„A fost cercetător la Brașov, acum pensionar. El s-a ocupat și de tratamentul pentru cancerul de scoarță la castan. Dar pe vremuri a fost șef de Ocol la Baia Mare și el a făcut mai multe experimente. S-au plantat în păduri și arbori exotici, de la arbore de plută, criptomeria, chiparos de California, mai mulți”, explică acesta. Însă despre parcul dendrologic nu poate spune mai multe, deoarece nimeni nu știe despre el mai multe.

Deși este un arbore rar în România, acesta nu este ocrotit prin lege, cu toate că Ocolul Silvic Baia Mare este certificat să facă identificarea unor arbori care ar putea fi propuși pentru a fi ocrotiți.

Exemplare de 3.000 de ani, în Japonia

Valentin Bolea este autorul mai multor cărți de specialitate, printre care „Ghidul eco-turistului”, „Flora indicatoare a poluării” sau „Societatea «Procesul Silvic» - revigorare, eficientizare și adaptare la noile probleme ale silviculturii și pădurilor”, volume semnate singur sau în colaborare cu alți autori.

În volumul „Comori ale patrimoniului maramureșean”, inginerul silvic Marcian Bîrda și profesorul Ioan Nădișan trec în revistă mai multe specii de arbori sau plante rare din Maraureș, însă cele găsite în zona intravilană. Astfel, arborele japonez nu se găsește pe acea listă. „Am pornit de la arbori ocrotiți, monumente ale naturii și i-am inventariat pe toți din tot județul, dar ne-am limitat la zonele intravilane, parcuri, curți, nu din pădure. Pentru că acolo sunt mii de arbori de sute de ani”, spune el.

Criptomeria japonica este un conifer veșnic verde, care poate atinge 70 m înălțime și o circumferință de 16 m. În Japonia au fost identificate exemplare în vârstă de circa 3000 de ani.