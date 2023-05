Criza marilor bănci americane le afectează și pe cele mici. Cât a plătit JP Morgan pe First Republic

Prăbușirea first Republic Bank provoacă vânzări de acțiuni ale băncilor regionale, alimentând temerile că o a treia criză bancară din acest an ar putea afecta și alte firme mijlocii, scrie Daily Mail.

Acțiunile mai multor creditori regionali au scăzut luni după prăbușirea First Republic Bank - supranumită banca bogaților - , a treia victimă majoră a celei mai mari crize care a lovit sectorul bancar din SUA din 2008 încoace.

Tulburările bancare au izbucnit de la închiderea Silicon Valley Bank și Signature Bank în martie, determinând deponenții să fugă de la creditorii regionali și alimentează temerile că criza ar putea cuprinde și alte bănci mijlocii.

Indicele KBW Regional Banking a scăzut luni cu 2,7%, atingând un minim de sesiune, în timp ce acțiunile Citizens Financial Group, PNC Financial Services Group, Truist Financial Corp și U.S. Bancorp au scăzut între 3% și 7%.

Valley National Bankcorp, care deține Valley National Bank, a pierdut peste 20 la sută.

Mai devreme, luni, a fost anunțată o înțelegere care permite un eșec ordonat al First Republic, după anunțul că JPMorgan Chase a cumpărat banca.

JP Morgan va plăti 10,6 miliarde de dolari pe acțiunile First Republic

Conform termenilor, JPMorgan Chase & Co va plăti 10,6 miliarde de dolari către U.S. Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), care a luat First Republic în justiție, pentru majoritatea activelor băncii eșuate.

Acțiunile JPMorgan Chase au crescut cu 2,14 la sută, ceea ce face ca cea mai mare bancă din SUA să devină cea mai mare câștigătoare pe Dow Jones.

Pe piața de opțiuni, comercianții erau în continuare precauți cu majoritatea băncilor regionale, volatilitatea implicită de 30 de zile a ETF-ului SPDR S&P Regional Banking - o măsură a fluctuațiilor așteptate de preț pe termen scurt - scăzând cu aproximativ 2 puncte luni față de săptămâna precedentă. .

„Această înțelegere nu schimbă ratele, recesiunea și dificultățile de reglementare cu care se confruntă băncile regionale”, a spus analistul UBS Erika Najarian, dar a adăugat că este o soluție elegantă care ar trebui să atenueze preocupările remarcabile ale investitorilor cu privire la lichiditate.

O mare provocare pentru sistemul bancar

Băncile cu capitalizare medie, care au depozite ale clienților parcate în portofolii de investiții sensibile la rata dobânzii, cum ar fi obligațiunile ipotecare, se confruntă, de asemenea, cu o provocare masivă din cauza înăspririi agresive a politicii monetare de către Rezerva Federală a SUA.

Portofoliile lor valorează acum mult mai puțin decât au fost evaluate.

În timp ce investitorii au digerat salvarea realizată în weekend de autoritățile de reglementare pentru activele First Republic cu un praf de sare, analiștii de pe Wall Street au fost în mare parte optimiști cu privire la tranzacție.

„Acest lucru marchează (al doilea) eșec ca mărime înregistrat. Totuși, spre deosebire de Silicon Valley Bank și Signature Bank, FDIC a avut o cumpărătură în așteptare”, au spus analiștii de la Barclays.

Săptămâna trecută, First Republic a dezvăluit că a pierdut peste 100 de miliarde de dolari în depozite în primul trimestru, ceea ce a făcut ca acțiunile sale să scadă.

Cele 84 de birouri ale băncii falimentate din opt state se vor redeschide luni ca sucursale ale JPMorgan Chase Bank, potrivit unui comunicat.

Jamie Dimon, directorul executiv al JPMorgan Chase & Co, care a spus despre achiziționarea First Republic: „Guvernul nostru ne-a invitat pe noi și pe alții să intensificăm și am făcut-o”

Acordul pentru First Republic, care avea active totale de 229,1 miliarde de dolari la 13 aprilie, vine la mai puțin de două luni după ce Silicon Valley Bank și Signature Bank au eșuat la începutul lunii martie, pe fondul unui zbor al depozitelor din partea creditorilor din SUA, forțând Rezerva Federală să intervină cu măsuri de urgență pentru stabilizarea piețelor.

Aceste eșecuri au venit după ce Silvergate axat pe cripto a lichidat voluntar.

Afacerile achiziționate din First Republic vor fi supravegheate de co-directorii CEO ai JPMorgan Chase Consumer and Community Banking (CCB), Marianne Lake și Jennifer Piepszak.

Într-o declarație, ei au spus: „First Republic și-a construit o reputație puternică pentru a servi clienților cu integritate și servicii excepționale.

Așteptăm cu nerăbdare să primim angajații First Republic. Ca întotdeauna, ne angajăm să tratăm angajații cu respect, grijă și transparență.'

Împrumuturi pentru bogați, inclusiv Mark Zuckerberg

First Republic s-a luptat cu un nivel ridicat de depozite neasigurate de la prăbușirea Silicon Valley Bank și Signature Bank, pe măsură ce investitorii și deponenții au devenit din ce în ce mai îngrijorați că banca nu poate supraviețui ca entitate independentă.

Piețele mondiale au fost zguduite periodic de îngrijorările legate de turbulențele din industria bancară de la prăbușirea băncii Silicon Valley.

First Republic a fost considerată banca cea mai probabilă să se prăbușească din cauza cantității mari de depozite neasigurate și a expunerii la împrumuturile cu dobândă scăzută.

Dar, înainte ca Silicon Valley Bank să eșueze, First Republic avea o franciză bancară care era invidia majorității industriei.

Clienții săi - în mare parte cei bogați și puternici - rareori au rămas în neregulă cu împrumuturile.

Banca cu 72 de sucursale și-a câștigat o mare parte din bani făcând împrumuturi la costuri reduse către bogați, dintre care se pare că l-a inclus pe CEO-ul Meta Platforms, Mark Zuckerberg.