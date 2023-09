Actorul român care în timpul facultății l-a negat pe Mircea Albulescu, dar marele artist i-a dat ulterior dreptate

Iubit de public și aplaudat ori de câte ori urcă pe o scenă. Este vorba despre actorul arădean Zoltan Lovas, cel care l-a înfruntat pe Albulescu în timpul facultății.

Zoltan Lovas are peste 100 roluri jucate în teatru, 50 de ani de viață și aproape 30 de ani de carieră. Zilele trecute a avut și un spectacol despre cele 100 roluri jucate în teatru.

„L-am făcut în timpul pandemiei. Îmi aduc aminte că în clipa în care m-am testat pentru Covid și am ieșit pozitiv am primit un telefon. Eu speriat și plângând, răspund la telefon. Am primit vestea că am câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-o monodramă, la Festivalul de monodrame de la Bacău. Râdeam, plângeam, suspinam și chiuiam! Asa e și spectacolul!”, spune actorul arădean.

Un actor apreciat

Zoltán Lovas e absolvent al secției de actorie a Academiei de Teatru și Film din București, promoția 1995. Actor al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad. A colaborat cu Teatrul de Comedie din București, Teatrul Nottara, Teatrul Național din Timișoara, Teatrul de Arte Deva. Premiul pentru Cel mai bun actor la Festivalul de Teatru Scurt, Oradea, 2001.

Premiul pentru Cel mai bun actor la Gala Hop, Bacău, 2006. Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul Madame din Cameristele de J. Genet, Baia Mare, 2009. În 2007 a fost nominalizat de către UNITER pentru rolul principal, Hyppolit, din Iubirea Fedrei, de Sarah Kane, spectacol în regia lui Mihai Măniuțiu, montat la teatrul arădean.

„Un reper important pentru mine a fost profesorul meu de actorie Mircea Albulescu. Am ținut legătura cu el multă vreme și el știa că nu l-am iubit în timpul facultății, am și vrut să mă mut de la clasă de la el, iar după facultate mereu vorbeam și nu mai știam cum să mă exprim să-i spun că îl iubesc. Îi spuneam: «meștere, știți că dumneavoastră mi-ați pus nu pâine în mână, ci cozonac, ca și meserie«”, povestește Zoltan Lovas.

Actorul arădean își amintește și momentul în care a vrut să se mute de la clasa lui Mircea Albulescu.

„Un alt lucru mișto era când am vrut să mă mut de la clasă de la el. M-a privit în ochi și mi-a zis că eu toată viața o să lucrez cu un regizor, mai bine să rămân la el: «neagă-mă, dar pune ceva mai bun în loc«. Mai apoi în 2005 când am fost nominalizat la premiile Uniter și am fost cu spectacolul să-l prezentăm la București, el a venit la spectacol și după a venit la mine la cabină și a spus în felul următor: «M-ai negat, dar ai pus ceva mai bun în loc», cred că orice prieten ar veni sau orice critic de teatru nimic mai sublim decât să îți vină profesorul tău de actorie și să își spună lucrul ăsta”, mai adaugă Zoltan Lovas.