Actor român, considerat printre cei mai buni din lume de un star de la Hollywood VIDEO

Armand Assante, celebrul actor american care a fost distribuit și în câteva filme românești, este zilele acestea în România, ca invitat de onoare al unui festival internațional al artelor, organizat în Buzău.

În cadrul unei conferințe de presă, starul de la Hollywood și-a exprimat admirația pentru cinematografia românească și a ținut să-l laude pe actorul Răzvan Vasilescu, care i-a fost coleg pe platoul de filmare în urmă cu peste 16 ani.

Armand Assante și Răzvan Vasilescu sunt protagoniștii filmului „California Dreamin”, lansat în 2007, la câteva luni după ce regizorul Cristian Nemescu a murit într-un accident de mașină.

Despre colaborarea cu actorii și echipa de producție din România, actorul american spune că reprezintă o experiență care i-a produs multe amintiri deosebite. El a remarcat mai ales talentul colegului său de platou, actorul Răzvan Vasilescu.

„Îl consider, așa cum am menționat, că este fără îndoială unul dintre cei mai mari actori din lume cu care am lucrat. E uimitor și am fost onorat să lucrez cu el. Oricând aș mai lucra cu el”, a spus actorul american

Admirația este reciprocă între cei doi actori, a ținut să puncteze criticul de film Irina Margareta Nistor. Aceasta i-a transmis vedetei de Hollywood un mesaj din partea lui Răzvan Vasilescu.

„M-a sunat și mi-a zis, iubito, te rog eu frumos, spune-i că el mi-a schimbat destinul și că s-a purtat extraordinar, pe platou, cu mine”, i-a transmis Irina Margareta Nistor actorului Armand Assante.

Relația dintre Armand și Răzvan în acest film a fost incredibilă. Nici măcar Cristi (regizorul filmului n.r.) nu se aștepta la genul ăsta de chimie”, a completat Andrei Boncea, producătorul peliculei „California Dreamin”.

În „California Dreamin”, starul american joacă rolul unui ofițer american hotărât să ajungă în Kosovo cu un tren plin de echipament NATO.

Îl întâlnește însă pe Doiaru, interpretat de Răzvan Vasilescu, șef de gară într-un mic sat de la graniță, care blochează transportul militar pe motiv ca documentele de transport nu sunt in regulă. Colaborarea cu regizorul român a fost memorabilă, spune Armand Assante.

„I-am spus Cristi, acestui foarte tânăr regizor, că nu prea mă simt conectat la ce se întâmplă în jur și că poate în ziua aceea nu ar trebui să lucrăm. S-a uitat la mine și m-a sfătuit să mă pierd. Am spus că exact aia se întâmplă, mă simt pierdut”, a declarat Armand Assante, actor.

Armand Assante participă în aceste zile la cea de-a treia ediţie a Buzău International Arts Festival. Publicul se va întâlni cu îndrăgitul actor, duminică seară, în Piaţa Dacia din centrul municipiului Buzău, după proiecția filmului „California Dreamin”.