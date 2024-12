10 ani de IQOS sărbătoriți în România. Show memorabil la Romexpo

IQOS TOGETHER X. Sub acest concept, IQOS a redefinit anul 2024 și a marcat astfel 10 ani de la lansarea globală. Un deceniu de progres și inovație cu scopul de a oferi fumătorilor adulți care nu renunță alternative mai bune la continuarea fumatului și de a-i încuraja să facă tranziția spre un viitor fără fum. Apogeul acestui an aniversar a fost evenimentul din 29 noiembrie, desfășurat la Romexpo, care l-a avut ca invitat special pe celebrul Steve Aoki- DJ, producător muzical, artist și fashion icon. Cu această ocazie, brandul a lansat o ediție limitată a dispozitivului IQOS ILUMA i creată în colaborare cu Steve Aoki.

Ediția limitată IQOS ILUMA x Steve Aoki conține două dispozitive unice, fiecare într-o culoare emblematică și cu semnătura fosforescentă a lui Steve Aoki. Cu o combinație uimitoare de culori vibrante și finisaje surprinzătoare, fiecare dispozitiv a fost inspirat de convingerea lui Steve Aoki că putem să facem o lume mai bună atunci când împărtășim cu ceilalți culoarea interioară a fiecăruia dintre noi.

Evenimentul de la Romexpo a fost o invitație pentru susținătorii IQOS să celebreze tot ce au realizat împreună în cei 10 ani de la lansare. Membrii comunității IQOS s-au reunit într-un loc în care toate cele cinci simțuri au fost stimulate sub un concept unic: IQOS TOGETHER X SENSORIUM. Invitații s-au cufundat complet într-o experiență multisenzorială, a evoluției și a apartenenței, experiență care a culminat cu un concert "semnat" Steve Aoki. O fuziune între artă, tehnologie și conexiune umană combinată cu tehnologia de vârf care a dat naștere la senzații unice și experiențe emoționante. La etajul superior, în zona dedicată membrilor IQOS Club, aceștia au putut socializa și bucura de experiențe create special pentru ei.

Inspirați de evenimentul global care a avut loc la Tokyo, organizatorii au creat zone interactive inspirate de Steve Aoki, unde oaspeții au putut face VJ-ing live. De altfel, câțiva norocoși au avut ocazia să-l întâlnească, să interacționeze și să se fotografieze cu celebrul artist.

Material susținut de IQOS

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.