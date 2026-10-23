 Horoscop sâmbătă, 24 octombrie 2026. O zodie trebuie să evite relațiile secrete, iar un alt nativ are parte de romantism | adevarul.ro
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Horoscop sâmbătă, 24 octombrie 2026. O zodie trebuie să evite relațiile secrete, iar un alt nativ are parte de romantism

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Sâmbătă, 24 octombrie 2026, astrele vin cu provocări și oportunități pentru toate cele 12 zodii, de la tensiuni în dragoste și mici probleme de sănătate până la decizii importante pe plan financiar.

Horoscop
Horoscop Foto: Shutterstock

Horoscop sâmbătă, 24 octombrie 2026

Berbec

Iubire - Amânați o reuniune a familiei extinse a partenerului, căci altele-s prioritățile azi.

Sănătate - Sunteți susceptibil de laringite sau probleme la corzile vocale. Răgușeala e cel mai simplu simptom cu care vă confruntați.

Bani - Puterea de concentrare vă ajută să dați randament, să faceți fiecare sarcină eficient și organizat.

Taur

Iubire - Știți cum vreți să abordați un subiect mai delicat sau cum să detensionați o relație. Nu dați înapoi.

Sănătate - Aveți prea multă energie și ceilalți vor să vă facă să o consumați pentru ei. Faceți câteva compromisuri.

Bani - Filozofați, vă pierdeți șirul gândurilor și simultan banii vă pleacă din buzunar. Conștientizați.

Gemeni

Iubire - Nimic nu stă în calea zilei, una care poate fi romantică și fericită, ori veți continua cu viața obișnuită.

Sănătate - Vă victimizați și nu e momentul. Vă faceți mai mult rău pentru că vă simțiți neglijat.

Bani - Investiți în accesorii pentru cămin sau amenajarea biroului. Luați lucruri care să înfrumusețeze mediul.

Rac

Iubire - Vreți libertate și refuzați constrângerile impuse de un regim sau de un partener. Faceți doar lucrurile care vă plac.

Sănătate - Corpul fizic reacționează la gânduri. Dacă ele sunt pozitive, e ok.

Bani - Sunteți indecis și nu știți exact calea optimă de a duce la bun sfârșit sarcinile. Luați o pauză și adunați-vă ideile.

Leu

Iubire - Comunicarea e una grăbită. Nu puteți sta prea mult într-un singur loc, pe un anume subiect.

Sănătate - Sunteți energic, optimist și aveți poftă de viață pe care o puteți împărtăși cu cei din jur.

Bani - Organizați o adunare în care colegii implicați în sarcini de grup să prezinte un punct de vedere.

Fecioară

Iubire - Faceți exerciții de logică pentru a realiza legătura între elemente disparate. Unele evenimente au conexiuni cu persoane la care nu vă gândiți.

Sănătate - Folosiți o combinație puternică de multivitamine și minerale pentru a restabili echilibrul endocrin și fizic.

Bani - Aveți parte de provocări care nu vă lasă să vă ocupați de planificarea voastră. Modelați rutina după solicitările apărute.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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