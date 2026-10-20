 Horoscop miercuri, 21 octombrie. Zodia care riscă să rămână fără bani și cea care trebuie să renunțe la o iubire fără viitor | adevarul.ro
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Horoscop miercuri, 21 octombrie. Zodia care riscă să rămână fără bani și cea care trebuie să renunțe la o iubire fără viitor

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Lorina, astrologul Click!, anunță un horoscop cu provocări în dragoste, decizii financiare și atenție acordată sănătății pentru miercuri, 21 octombrie. Unele zodii sunt sfătuite să renunțe la relațiile fără viitor, în timp ce altele trebuie să fie prudente cu banii și să acorde mai mult timp celor dragi.

Horoscop miercuri, 21 octombrie
Horoscop miercuri, 21 octombrie Foto: Pixabay

Berbec

Iubire - Puneți stop discuțiilor ipotetice. Acționați și vedeți ulterior răspunsul concret la întrebarea ce ar fi dacă.

Sănătate - Ați muncit mult pentru propria dezvoltare, iar acum se deschide ușa către un nou prag.

Bani - Faceți plăți cu încredere. Banii dați acum sunt fie plată pentru servicii de care ați beneficiat, fie se vor întoarce cu profit.

Taur

Iubire - Vă exprimați emoțiile, fără să luați în calcul că-i răniți pe cei din jur. Încercați să explicați impulsivitatea.

Sănătate - Exprimarea furiei pe cale fizică câteodată e benefică și e primul pas spre vindecare.

Bani - Apar discuții pentru că nu e ușor să se accepte unele schimbări, iar lumea dovedește încăpățânare. Lucrurile se așează rapid.

Gemeni

Iubire - Simțiți din start dacă un om vă place sau nu și dacă puteți dezvolta o colaborare pe termen îndelungat sau nu.

Sănătate - Nu vă certați cu terapeutul sau nutriționistul pentru că rezultatele întârzie să apară. E nevoie de mai mult timp.

Bani - Vă aruncați cu capul înainte și achiziționați produse bazate pe reclama avută. Reacția de decepție apare și ea rapid.

Rac

Iubire - Combinați tendința spiritului de pionier cu instinctul umanitar, și faceți voluntariat la organizații care să vă satisfacă.

Sănătate - Corpul și felul cum arătați e preocuparea care reține atenția. Excentricitatea nu este întotdeauna negativă.

Bani - Nu cheltuiți inutil pentru că nu veți avea curând ocazia să reumpleți cardul!

Leu

Iubire - Treceți relațiile prin filtrul financiar. Vă simțiți confortabil doar în compania persoanelor cu același statut.

Sănătate - Starea de bine prezentă nu garantează pe termen lung și sănătatea trebuie întreținută.

Bani - Există riscul să cedați tentațiilor de moment și să achiziționați lucruri de care nu aveți neapărată nevoie.

Fecioară

Iubire - Mergeți mai departe. Treceți peste refuzurile clare și nu mai investiți în relații cu persoane care nu vor mai mult.

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Sănătate - Știți care detalii mai sunt încă de accentuat și e momentul să vă ocupați de micile dureri.

Bani - Investiți în starea de confort a familiei. Apelați la ajutor, ca să aveți timp și de plimbare.

Balanța

Iubire - Seara ideală e cea în care vă regăsiți în intimitatea căminului, în fața unui film bun,cu oameni dragi.

Sănătate - Nimic nu vă scoate din calmul impus. Dispoziția e una liniară, pașnică și relaxată.

Bani - Cumpărați lucruri de valoare redusă materială, dar cu implicație emoțională. Vă faceți amintiri.

Scorpion

Iubire - Acordați atenție persoanelor iubite.Petreceți timp cu ele și discutați despre obiectivele parteneriatelor.

Sănătate - Umorul este cel mai bun medicament. Râdeți mai des în compania celor dragi și tensiunea acumulată peste zi se va risipi singură.

Bani - Familia vă cere ajutorul. Includeți în planificarea financiară și rezolvarea acestei solicitări.

Săgetător

Iubire - Oferiți mai mult decât se așteaptă de la voi și cei dragi au parte astfel de surprize plăcute.

Sănătate - Apelați la antrenori, la unele materiale didactice care să vă explice calea optimă de întreținere a stării de bine.

Bani - Când apare ocazia, pășiți în lumina reflectoarelor fără frică. Aveți magnetism ,jucați bine, nimic de pierdut n-ar fi. Doar de câștigat.

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