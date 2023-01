Test de cultură generală: În căutarea zăpezilor pierdute

Te crezi as în noţiuni de cultură generală? Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes.

1 În ce an s-a produs Marele Viscol în România?

a. 1989.

b. 1954.

c. 2001.

2 Constituţia cărui stat este cea mai veche încă în vigoare?

a. San Marino.

b. Andorra.

c. Monaco.

3 În ce an a izbucnit Războiul din Nagorno-Karabakh, care a devenit ulterior un conflict îngheţat?

a. 1994.

b. 1990.

c. 1988.

4 Ce i se adaugă oţelului pentru a obţine oţel inoxidabil?

a. Cupru.

b. Crom.

c. Plumb.

5 Ce familii s-au confruntat pentru tronul Angliei în Războiul celor Două Roze?

a. York şi Tudor.

b. Stuart şi Windsor.

c. Lancaster şi York.

6 Care este cel mai înalt munte de pe continentul australian?

a. Kosciuszko.

b. Vinson.

c. McKinley.

7 Cine interpretează melodia „Waiting For The Miracle“, care se găseşte pe albumul „The Future“ (1992)?

a. Tom Waits.

b. Bob Dylan.

c. Leonard Cohen.

8 În timpul cărei dinastii chineze se crede că a fost inventat praful de puşcă?

a. Ming.

b. Tang.

c. Qing.

9 Ce ţară este cel mai mare producător de nuci de cocos?

a. Mexic.

b. Indonezia.

c. Ghana.

10 Lansarea cărui satelit a deschis Cursa Spaţială, care a avut loc la mijlocul secolului XX?

a. Sputnik 1.

b. Explorer 1.

c. Vostok 1.

11 Care dintre următoarele romane a fost scris de Mario Vargas Llosa?

a. „Moartea lui Artemio Cruz“.

b. „Despre dragoste şi alţi demoni“.

c. „Conversaţie la Catedrală“.

12 În ce muzeu se află tabloul „Persistenţa memoriei“, realizat de Salvador Dalí în 1931?

a. MoMA, New York.

b. Centrul Naţional de Artă şi Cultură „Georges-Pompidou“, Paris.

c. Tate Modern, Londra.

13 Ce sport a practicat Idi Amin înainte de a ajunge dictatorul Ugandei în perioada 1951-1960?

a. Atletism.

b. Fotbal.

c. Box.

14 Unde se află Palatul Sanssouci?

a. În Versailles, Franţa.

b. În Potsdam, Germania.

c. În Viena, Austria.

15 Cu cine s-a înfruntat Iulius Cezar în Războiul civil roman din anii 49-45 î.Hr.?

a. Octavianus Augustus.

b. Marc Antoniu.

c. Pompei.

16 Cine a fost francezul Robert Doisneau?

a. Un actor.

b. Un foto-jurnalist.

c. Un general.

17 Ce este un enofil?

a. O persoană pasionată de vinuri.

b. O plantă care se dezvoltă în stepe şi deşerturi.

c. Un organism care preferă mediile sărate.

18 În ce stat american are loc acţiunea din filmul „There Will Be Blood“ / „Va curge sânge“ (2007)?

a. Alaska.

b. Texas.

c. California.

19 Conform Bibliei, cui i-a spui Iisus, după Înviere: „Noli me tangere“?

a. Apostolului Petru.

b. Mariei Magdalena.

c. Fecioarei Maria.

20 Cine a fost rivalul ştiinţific al lui Charles Darwin, care a pretins că el a dezvoltat primul teoria evoluţiei?

a. Emil Racoviţă.

b. David Attenborough.

c. Richard Owen.

21 Care este cel mai recent stat membru NATO?

a. Macedonia de Nord.

b. Albania.

c. Croaţia.

22 Ce instrument de tortură a fost cel mai mult folosit în timpul Inchiziţiei spaniole?

a. „Leagănul lui Iuda“.

b. „Fecioara de fier“.

c. „Cuierul“.

23 În ce stat s-a născut Cristofor Columb, în 1451?

a. Republica Genova.

b. Republica Veneţiană.

c. Regatul Sardiniei.

24 Ce este un retiar?

a. Un gladiator roman.

b. Un orator.

c. Un tip de pescar.

25 Cine a fost eterna adversară a jucătoarei de tenis Martina Navratilova?

a. Billie Jean King.

b. Steffi Graf.

c. Chris Evert.

26 Ce este ASEAN?

a. O organizaţie internaţională pentru energie atomică.

b. O organizaţie interstatală politică şi economică din Asia.

c. Organizaţia care a fost precursoarea ONU.

27 Cine a scris comedia „Tartuffe“?

a. William Shakespeare.

b. Molière.

c. Miguel de Cervantes.

Răspunsurile corecte:

1. b. 1954.

2. a. San Marino.

3. c. 1988.

4. b. Crom.

5. c. Lancaster şi York.

6. a. Kosciuszko.

7. c. Leonard Cohen.

8. b. Tang.

9. b. Indonezia.

10. a. Sputnik 1.

11. c. „Conversaţie la Catedrală“.

12. a. MoMA, New York.

13. c. Box.

14. b. În Potsdam, Germania.

15. c. Pompei.

16. b. Un foto-jurnalist.

17. a. O persoană pasionată de vinuri.

18. c. California.

19. b. Mariei Magdalena.

20. c. Richard Owen.

21. a. Macedonia de Nord.

22. c. „Cuierul“.

23. a. Republica Genova.

24. a. Un gladiator roman.

25. c. Chris Evert.

26. b. O organizaţie interstatală politică şi economică din Asia.

27. b. Molière.