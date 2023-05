Prosecco, paparazzi, o poveste de dragoste celebră și un strop de poezie. Acestea sunt aromele verii la Nemira

Meteorologii anunță temperaturi de vară chiar din iunie. Editura Nemira completează sezonul cu cele mai fierbinți titluri de care te poți bucura la soare, la mare.

Pleci în vacanță în Italia? Ți se potrivește Hotelul Portofino

În 1926, pe Riviera italiană, în Hotelul Portofino, prosecco-ul curge în valuri, iar rafinații gliteratti se bucură de soarele care strălucește cu putere. Nori negri încep să se adune, însă... Hotelul Portofino a început să funcționeze doar de câteva săptămâni, dar deja proprietarei sale, Bella Ainsworth, i se pare că problemele au devenit insurmontabile.

Clienții din lumea bună au o mulțime de pretenții și sunt aproape imposibil de mulțumit, iar ea a devenit ținta comploturilor puse la cale de un politician local corupt. Acesta amenință că o va târî în vâltoarea politicii din Italia lui Mussolini.

Parcă pentru a înrăutăți și mai mult lucrurile, căsnicia lui Bella pare să se destrame, iar fiul ei, Lucian, încă încearcă să scape de traumele provocate de Primul Război Mondial. Speranțele ei și ale întregii sale familii se îndreaptă spre viitoarea mireasă a lui Lucian, numai că nimic nu merge conform planurilor, iar fiecare nouă încurcătură riscă să dea naștere unor probleme din ce în ce mai mari. Ia cu tine la plajă în Italia, cartea Hotelul Portofino de J. P O'Connell, în Colecția Babel

Îți dorești o poveste fierbinte de iubire?Ia cu tine ghidul S-a întâmplat într-o vară

Piper Bellinger e bogată, are influență, iar reputația sa de petrecăreață face ca paparazzi să fie mereu pe urmele ei. După ce lucrurile – și consumul de șampanie – scapă de sub control în timpul unei petreceri, Piper ajunge în închisoare, iar tatăl său vitreg decide că tânăra are nevoie de o lecție, așa că o lasă fără bani și o trimite să învețe ce-i responsabilitatea alături de sora sa, obligându-le să plece în Westport, să se ocupe de barul familiei.

După nici cinci minute în pitorescul orășel, Piper îl întâlnește pe căpitanul Brendan Taggart, un tip masiv, cu barbă, care e convins că ea n-o să reziste nici măcar o săptămână fără luxul cu care e obișnuită. Numai că Piper e hotărâtă să le demonstreze tatălui ei vitreg și localnicului sexy și morocănos că are mai multe de oferit, nu doar drăgălășenia.

Ghidul tău de sentimente, din Colecția Damen Tango este volumul S-a întâmplat într-o vară, de Tessa Bailey.

→ Imaginea 1/5: Portofino de J. P O'Connell Sursa foto Editura Nemira

Realația voastră are nevoie de un restart? Oferă-i un exemplu tare: povestea de dragoste dintre Gala și Dali

Spania, 1929: Gala își însoțește soțul, poetul Paul Éluard, în orașul pescaresc Cadaqués, unde dorește să cunoască un tânăr artist pe nume Salvador, care urmează să expună în curând la Paris. Dali este cu zece ani mai mic decât tânăra, care e fascinată de comportamentul lui neconvențional.

Pictorul îi deschide ochii asupra lumii lui artistice, deși el însuși ajunge să nu mai aibă ochi decât pentru ea. Iubirea care înmugurește între cei doi nu trece neobservată de Paul, iar acesta îi cere lui Gala să ia o decizie. Cu inima grea, ea hotărăște să se întoarcă la Paris cu el și cu fiica lor, însă nu-l poate da uitării pe Salvador. Gala și Dali De Sylvia Frank, povestea de dragoste care să vă inspire.

Anotimpul schimbării tale este la un titlu distanță. Alege Vara în care am spus doar DA

Înainte să-și înceapă viața de adult, Rachel acceptă o provocare: vreme de o vară întreagă va accepta tot ce-i va propune viața, va spune doar DA.

De când se știe, Rachel a fost un copil-model. Odată cu terminarea ultimului an de liceu însă, ar dori ca, în sfârșit, să sărbătorească... dar ce anume? Când trage linie, observă că și-a petrecut toată adolescența spunând NU. A spus NU petrecerilor, aventurilor și, în special, băieților. Așa că-i vine o idee trăsnită și haioasă: în această vară va spune doar DA.

Ar vrea să plece într-o călătorie peste hotare? Să meargă la un party unde să joace beer-pong? Să trăiască experiențe noi și să facă greșeli mai mici sau mai mari? Să reînnoiască prietenii vechi și să se îndrăgostească la prima vedere? DA! DA! și DA!

În colecția Young Adult, Vara ȋn care am spus doar DA de Lindsey Roth Culli este cartea pe care o vei citi și la toamnă.

E-mail, SMS; Wapp...și Scrisori câtre Genica Athanasiou

Un volum inedit de scrisori de dragoste și de revoltă, care ne invită în intimitatea unuia dintre cei mai controversați reprezentanți ai avangardei: ANTONIN ARTAUD.

În Scrisori către Génica Athanasiou, fiecare epistolă conține o variațiune pe tema iubirii pe care Antonin Artaud i-a purtat-o celei care i-a fost muză și parteneră. Cu un profil ce se conturează în absență, aceste scrisori ne-o dezvăluie pe actrița Génica Athanasiou, pe numele adevărat Eugenia Tănase.

Ei îi încredințează Artaud propria viață interioară, cu tumultul și derapajele sale – rețeaua absconsă a minții sau sentimentul separării sufletului de corp –, dar și imagini exterioare, care îi amintesc de frumusețea ei olimpiană – o lună crescută deasupra apelor, ca o floare imensă de lumină bolnavă, o mică plajă răcoroasă din Cavalaire-sur-Mer, caramelele de la Lutetia, marea, cu imensitatea ei maladivă.

Dedicată oamenilor mileniului al treilea, captivi în epoca tehnologiei, această corespondență reprezintă nu doar expresia unei pasiuni explozive, care împrumută, în decursul a două decenii, mai multe măști – obsesie, recunoștință, mânie, renunțare –, ci și un document psihologic, clinic, am putea spune, căci Artaud descrie cu o luciditate șocantă suferințele nesfârșite ale trupului și spiritului său.

Un volum pentru pofticioșii de istorii fine, în colecția Yorick, Scrisori către Génica Athanasiou, de Antonin Artaud

Păstează la final ceea ce este mai bun: Fetița strigă-n pahar

Cartea care este vârful poeziei Norei Iuga până azi și una dintre cărțile de versuri cele mai puternice pe care le-am citit în ultima vreme. E ca un șrapnel care-ți explodează în față, împrăștiind așchii, cioburi, bucăți brute de metal, de memorie, de creier, de citate, de orice material potrivit să-ți scrie pe piele sentința unei fragmentate, ultragiate frumuseți.

La un pol al cărții este Chagall, la celălalt, Lorca. Între ei, tensiunea poeziei ajunge supremă, azvârlind în jur, ca un pulsar, materia în naștere a cruzimii și-a extazului vieții. Intertextul, copilăreala și rimele voit stângace sunt semnul unei regresii către miezul imaginarului, acolo unde poezia nu mai poate fi deosebită de magie.

Depănușată de ludic, cartea Norei își arată cruzimea esențială, arzând periculos și fragil ca un diamant. Cartea crește pe parcurs, adăugând imagini după imagini de foarte precisă poezie, ca sclipirile unui scalpel, ca să ajungă în final o revelație.

Crede-l pe Mircea Cărtărescu arunci când vorbește despre Fetița strigă-n pahar De Nora Iuga, în colecția de poezie Vorpal

