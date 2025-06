Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu susține că e inadmisibil ca un individ precum criminalul din Cosmopolis, „o adevărată bombă cu ceas”, nu a fost supravegheat de Poliție. El oferă un ghid de supraviețuire pentru femeile care au de a face cu astfel de indivizi.

Crima care s-a petrecut, sâmbătă, în fața unui loc de joacă din complexul Cosmopolis, în apropiere de București, în urma căreia o femeie însărcinată și-a pierdut viața, îl revoltă și pe psihologul criminalist, cu zeci de ani de experiență, Liviu Chesnoiu, fost profiler al Poliției Române.

Specialistul nu acordă Poliției circumstanțe atenuante pentru că l-au ținut sub supraveghere pe Robert Wolf: „Poliția motivează că nu are efective, dar, încă o dată vă zic, cei dubioși, cum era acest criminal, cu antecedente penale, trebuie să fie monitorizați. Și când apare un ordin de protecție îi pui brățară pe picior.”

Psihologul susține că infractorul „era o bombă cu ceas”.

Chesnoiu explică femeilor care au de a face cu indivizi violenți că la prima palmă sau la primele amenințări „trebuie să dispară” și explică în ce constă acest lucru.

Adevărul: Cum vedeți această crimă din perspectiva de psiholog criminalist?

Liviu Chesnoiu: Acest individ deosebit de periculos era o bombă cu ceas. Nu știu de ce nu i s-a pus o brățară, pentru că avea un ordin de restricție și vis-a-vis de altă victima. Asta e a doua victimă care beneficiază de un altfel de ordin de restricție. Dar această chestie este o formalitate. Poți să mori cu nu știu câte ordine de restricție pentru că asta e birocrația la noi. Doamnele, domnișoarele care au de a face cu indivizi violenți, trebuie să știe că nimeni nu le apără cu adevărat, sunt pe cont propriu. Pentru că până vine poliția, până se mobilizează forțele, degeaba avem noi camere de luat vederi. Păi ce să facă camera aceea de luat vederi?

Degeaba punem camere de luat vederi sau aveam paznici în zona aceea rezidențială. Chestia aceasta este o formalitate. Omul acesta era un psihopat. Antecedentele lui sunt în acest sens și trebuia monitorizat. Zice poliția „nu avem efective.” Păi nu cere nimeni să-i monitorizeze pe toți, măcar pe ăștia mai periculoși, să-i avem în vedere.

Omul era o bombă cu ceas. Nu trebuie să te amenințe cineva de nu știu câte ori, așa voalat sau subliminal sau cum vreți dumneavoastră. Trebuie o dată să-ți spună cineva ceva și trebuie sa iei măsuri imediat: ți-ai schimbat telefonul, adresa, culoarea părului, domiciliul și așa mai departe. Așa scapi de un astfel de individ care nu are cum să accepte refuzul. Cu nebunul și cu prostul nu te pui. Trebuie să faci cum zici el, pentru că altfel uitați ce se întâmplă.

„Trebuia să știe că e pe cont propriu această femeie. A apărat-o cineva?”

Vi s-a părut ceva ciudat în derularea crimei?

A fost o chestie ciudată, a aruncat el jurnalul acela intim acolo ca o justificare a ceea ce a făcut în nebunia lui. Ar fi fugit, că nu avea de când să se sinucidă, dar fiind încolțit s-a sinucis.

Ce profil i-ați făcut din informațiile disponibile?

Un individ uns cu toate alifiile, făcuse multe la viața lui și acum, ce să vă zic eu, cu foarte mare larghețe a fost pe undeva acest subiect abordat de victimă, de familie. Când ai un astfel de individ, trebuie să fii foarte atent. Trebuie să pui în aplicare cu brio tehnici de supraviețuire. Trebuia să știe că e pe cont propriu această femeie. A apărat-o cineva? A tras de patru ori și a plecat fluierând. A aruncat acolo și jurnalul său intim cu toate inepțiile lui. Acest individ poate a fost abuzat și el, poate că avea o problemă și nimeni nu l-a ajutat.

În cariera mea am întâlnit astfel de situații și nu știu cât va trebui noi să mai așteptăm să fie dată o lege foarte clară și dură. În țările civilizate, dacă pui mâna pe o femeie, ai intrat în pușcărie imediat. La noi, că stai, domnule, să vedem, nu știu ce, nu știu cum.

Poliția motivează că nu are efective, dar, încă o dată vă zic, cei dubioși, cum era acest criminal, cu antecedente penale, trebuie să fie monitorizați. Și când apare un ordin de protecție îi pui brățară pe picior. Vă dați seama cât costă viața unui om? Păi nu poți să-i pui o brățară acelui individ care e în stare de orice?

„Femeile trebuie să știe, după prima palmă trebuie să dispară”

Cât de greu este să recunoaștem astfel de personaje? Care sunt semnalele de avertizare în legătură cu un astfel de individ?

Ei n-au empatie, n-au milă, n-au compasiune, dau o palmă, bat femeia și acea femeie devine un „yes man”. De frică, se ajunge în situația încât să fie un fel de sindrom Stockholm. Dacă aceste victime se ascund pe undeva, se protejează, nu umblă singure, au grijă de tot ceea ce fac, schimbă telefonul, adresa, rețele, închid tot, acești indivizi se fixează, după un timp, pe altă victimă.

Sunt niște bombe cu ceas, sunt foarte periculoși pentru că nimeni nu îi diagnostichează, nimeni nu-i tratează, nimeni nu le face nimic în sensul acesta. Și în jurul nostru sunt foarte mulți prădători de ăștia. Regretatul psihiatru Tudose spunea, la un moment-dat, în urmă cu mai mulți ani, că cam 20% din populația țării noastre ar fi cu probleme psihice.

Dacă ai ghinionul să pună ochii pe tine un astfel de om ai încurcat-o. N-ai voie să-l respingi. La prima bătaie n-ai voie să fugi și așa mai departe. Ești acolo, o proprietate a lui. Acești oameni nu acceptă să fie refuzați și trebuie să mergi pe sârmă în fața lor, ăștia sunt foarte periculoși.

Femeile trebuie să știe că după prima palmă trebuie să dispară. Dar dispărut, dispărut, nu așa cu amabilitate. Cu ăștia nu se discută cu amabilitate.

Ei știu numai de frică, de pedeapsă.

Deci nu știu câte femei trebuie să mai moară în țara aceasta noastră, patriarhală, ca să înțelegem că acești indivizi trebuie priponiți, rapid, după primul semn. Într-o țară civilizată, dacă îndrăznește cineva să facă așa ceva în secunda a doua, este încarcerat. E nevoie de niște legi foarte dure. E incredibil că mai sunt și oameni care o consideră pe ea vinovată.

În jurnalul acela, el încearcă o justificare. Multe le punea pe Facebook. Inteligența artificială asta trebuie să facă, monitorizare și cum dă de un altfel de individ imediat, în secunda a doua, se iau măsuri.

M-a surprins puțin așa, nu numai că societatea noastră este polarizată și unii dau dreptate acestor indivizi. În plus, majoritatea bărbaților consuma alcool, da? In stare de ebrietate, daca deranjează un astfel de individ, femeia săraca nu are nicio șansă. Ea trebuie să fugă mâncând pământul după prima manifestare. Nu se schimba ăla. Nu trebuie s-ajungă victimă ca în sindromul Stockholm pentru ca acea victima nu mai scapă.

„Să obții o armă, având foarte mulți bani, nu e greu”

Cum credeți că influențează modul în care sunt percepute și tratate femeile „filosofia” fraților Tate?

Acești indivizi, vă dați seama, în Anglia sunt ei așteptați acolo cu nu știu câte capete de acuzare. Și noi îi lăsăm să călătorească, să facă voiaje, concedii.

Într-o țară civilizată nu există așa ceva. Păi, de ce au fugit în România? Pentru că aici este sat fără câini. Își pot permit să facă absolut orice. Au făcut tot ce au vrut, au și gura mare și tupeu.

Acești indivizi sunt foarte periculoși, n-au ce să caute la noi, trebuie extrădați. Cred că britanicii îi vor judeca cu adevărat, nu ca la noi, noi ne facem că judecăm, nu știu de ce durează atâta. Pentru că acele victime sunt speriate, nu au curajul să vină ca martori acolo. În foarte multe violuri, cam în 80% din cazuri, în general, victima niciodată nu reclamă de frică, de teamă, ajunge să îi fie frică pentru viața ei. Deci acești indivizi n-au cum să se manifeste într-o țară civilizată. Deci trebuie să le tăiem macaroana, trebuie sa le tăiam... posibilitatea să se manifeste, să ajungă la urechile tuturor pe TikTok, pe toate rețelele astea.

Soluția unui criminalist: pedepse foarte dure

Cum a ajuns să posede două arme de foc un asemenea personaj?

El are antecedente penale. Să obții o armă având foarte mulți bani, că el se ocupa de tot felul de chestii dubioase, nu e greu. Se vede și pe fața lui. Eu am și multe specializări în SUA, sunt specializat pe comportamentul stimulat, expert poligraf și mi se pare că omul e foarte dubios. Deci omul ăsta putea să comande și un tanc, dacă avea chef, să zicem așa.

El credea că acea armă îi dă și mai multă putere, și mai multă siguranță, prestanță și victimele nu mai mișcă când văd și pușcociul ăla. Deci aceste arme se pot obține, se pot procura foarte ușor. Există un regim al armelor și munițiilor. Normal că nu avea permis de port armă, dar sunt foarte mulți care au arme obținute așa, pe căi ilegale. În lumea asta interlopă, se poate face rost de arme.

Cu ce ar trebui să rămână autoritățile din această tragedie? Ce se poate face pe viitor să evităm aceste situații dramatice?

Noi tot discutăm despre efecte, dar nu mergem spre cauză. La cauză trebuie mers, da? Într-un popor civilizat, niciodată nu se face așa ceva, dar trebuie să treacă multă apă pe gârlă ca să ajungem noi la un alt grad de civilizație.

Dar trebuie aplicată o chestie foarte simplă: frica păzește bostănăria. Păi când dai o pedeapsă maximă unui individ care își maltratează consoarta, da? Dacă dai o lege dură, și ăștia să facă multă pușcărie pentru bătăi, pentru scandal, pentru amenințări, pentru tortură psihică, verbală, cum vreți dumneavoastră, pentru tentative de omor, păi s-ar gândi de zeci ori și un nebun dacă să meargă până la capăt cu chestiile astea. Deci, legea trebuie să fie foarte dură, foarte mulți ani de pușcărie pentru astfel de indivizi. Și atunci se vor potoli.

Trebuie duritate. Frica păzește bostănăria. Astfel de indivizi știu de frică. Păi dacă îi spui că îi dai 100 de ani unui criminal care face așa ceva, cum se întâmplă în alte țări alta va fi situația. La noi, după nu știu câți ani, intră acolo la comisie, și iese, da? Și o ia de la capăt, pentru că ăștia nu sunt diagnosticați, nu sunt tratați medicamentos și devin din ce în ce mai răi. Asta așa se întâmplă cu acești indivizi.