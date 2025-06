Autorul unor gafe uriașe la națională, Vlad Chiricheș vrea la Cupa Mondială. Stoperul are 35 de ani

Fotbalistul echipei naționale a României Vlad Chiricheș (35 de ani) a afirmat, luni, că prezența la Cupa Mondială din 2026 ar reprezenta o încununare a carierei sale. Suporterii tricolorilor nu uită însă că stoperul a comis erori uriașe la națională.

„A trecut ceva timp de când nu am mai fost la națională, nici nu îmi mai aduceam aminte pe unde se afla centrul de la Mogoșoaia. Glumesc. Nu a fost ușor, mai ales că nu am reușit să fiu în lotul care a jucat la EURO. Dar m-am bucurat foarte mult pentru succesul băieților și am fost alături de ei cu energie. M-am bucurat mult pentru ceea ce au făcut ei acolo. O calificare la Cupa Mondială cred că ar fi cireașa de pe tort pentru mine.

Prezența la Mondial ar fi o încununare a carierei mele. A fost dezamăgitor să văd că băieții au pierdut în acest start al calificărilor, chiar dacă au făcut un joc bun. Au fost poate și anumite decizii ale arbitrilor în defavoarea noastră. Acum ce e de făcut? Trebuie să câștigăm, este foarte simplu, trebuie să câștigi ca să revii în cursa pentru mondial”, a spus Chiricheș într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FRF.

El a lăudat prestația căpitanului naționalei României, Nicolae Stanciu, care merită în opinia sa rolul de lider: „Nicolae Stanciu este un băiat extraordinar, un sufletist, și merită cu prisosință rolul de căpitan. A demonstrat că poate fi liderul naționalei, este un jucător care prin tot ceea ce face este un exemplu”.

Referitor la echipa sa de club, Chiricheș a afirmat că este bucuros că numărul jucătorilor de la FCSB prezenți la națională a ajuns la 9 și că acest lucru a fost determinat de sezonul foarte bun pe plan intern și european pe care l-a avut formația pregătită de Elias Charalambous.

„La FCSB cred că principalul atu a fost acest grup care s-a creat, caracterul jucătorilor este unul foarte frumos și asta ne-a ajutat mult pe parcursul sezonului. Chiar și în momentele grele ne-am pregătit mai bine decât înainte și s-a văzut că am reacționat în momentele dificile și am reușit să revenim la rezultatele foarte bune. Cred că grupul și constanța în evoluții au contat cel mai mult. Acum suntem nouă jucători de la FCSB la echipa națională și e clar că rezultatele pe plan intern și în Europa l-au făcut pe selecționer să cheme mai mulți jucători de la noi. E un semn că am făcut lucruri extraordinare în acest sezon”, a mai spus Vlad Chiricheș.

Prima reprezentativă a României întâlnește Austria, la 7 iunie (ora 21:45), pe Stadionul „Ernst-Happel” din Viena, și Cipru, în 10 iunie (ora 21:45), pe Arena Națională din București, în preliminariile CM 2026.

În primele două meciuri ale preliminariilor, România a pierdut cu Bosnia-Herțegovina (scor 0-1) și a câștigat cu San Marino (scor 5-1). În clasamentul Grupei H, România ocupă locul 2 în clasament, cu 3 puncte, la egalitate cu Cipru.