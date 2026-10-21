 Opera Națională București ajunge la Napoli, pe scena celui mai vechi teatru de operă din lume | adevarul.ro
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Opera Națională București ajunge la Napoli, pe scena celui mai vechi teatru de operă din lume

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Pe 22 octombrie, Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, cântă alături de Ruxandra Donose, Paula Iancic și Teodor Ilincăi la Napoli, pe scena celui mai vechi teatru de operă încă în activitate din lume.

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Foto: Opera Națională București

Potrivit Radio România Muzial, concertul are loc la invitația Ambasadei României în Italia, în cadrul Anului Cultural România - Italia 2026.

„Gala de la Teatro di San Carlo continuă, într-un mod firesc, dialogul cultural româno-italian consolidat în cadrul semestrului românesc al Anului Cultural România-Italia”, declară Gabriela Dancău, Ambasadorul României în Italia.

ONB ajunge pentru a patra oară pe o scenă lirică din Italia în mai puțin de doi ani, după reprezentațiile de la Veneția, Roma și Milano, precum și concertul susținut în iulie 2026 la Festivalul Internațional de la Ravello.

La Napoli, Ruxandra Donose revine pe afiș, după ce a participat și la evenimentele de la Veneția și Roma.

„Am început la Veneția, în noiembrie 2024, am continuat la Roma și la Milano, în decembrie 2025, iar acum ajungem la Napoli. La La Fenice și la Roma am venit cu orchestra, iar la Scala cu doi dintre soliștii noștri, într-un recital de cameră.

Faptul că putem prezenta, alături de orchestra noastră, artiști români cu cariere internaționale este o oportunitate de a face cunoscută școala muzicală românească unui public italian și comunităților românești din Italia”, declară dirijorul Daniel Jinga, Director General al Operei Naționale București.

Teatro di San Carlo din Napoli, inaugurat la 4 noiembrie 1737 sub numele de Real Teatro di San Carlo, este cel mai vechi teatru de operă din lume aflat încă în activitate.

San Carlo a fost construit cu circa 40 de ani înaintea Teatrului alla Scala (1778) și cu circa 55 de ani înaintea La Fenice (1792). Clădirea se află în centrul orașului Napoli, legată de Palatul Regal și învecinată cu Piazza del Plebiscito.

El poate găzdui 3.285 de spectatori și are șase etaje de loje dispuse în formă de potcoavă, o vastă lojă regală și un parter lung de aproximativ 35 de metri.

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