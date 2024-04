Hoinar Festival aduce 4 spectacole-incursiune și 15 artiști de talie internațională. Când va avea loc

Ediția cu numărul 7 a Hoinar Festival are ca temă centrală conceptul de Carnaval și va avea loc în perioada 10 - 14 mai 2024, reunind la București 15 artiști de talie internațională care vor susține 4 spectacole-incursiune, pe scenele Teatrului ACT și Ateneului Român.

Hoinar.Carnaval 2024 continuă misiunea pe care festivalul și-a asumat-o încă din 2016, cea de a umaniza și demistifica muzica clasică, de a o așeza într-un mod concret în mijlocul societății și de a crea prin intermediul abordărilor inovatoare noi legături între viața culturală și cea cotidiană.

„Explorând tainele și fascinația măștilor de-a lungul timpului, invităm publicul să se alăture unui festival unic, unde simțurile și emoțiile sunt protagoniștii. Într-o incursiune captivantă în universul misterios al măștilor, vom dezvălui personaje și situații ce reflectă realitatea noastră cotidiană. Am gândit toate evenimentele astfel încât să asigure experiența unei călătorii interactive, care înlătură granițele dintre scenă și public, oferind spectatorilor o conexiune autentică cu muzica. ”, a declarat despre ediția a 7-a Florian Mitrea, fondatorul și directorul artistic al festivalului.

Evenimentul de deschidere va avea loc vineri 10 mai, de la ora 19:30, la Teatrul ACT. Songs of the Clown este o experiență care stârnește reacții publicului și promite să reconecteze spectatorii cu prezentul. Este un recital de lied, susținut de pianista Daria Tudor și mezzosoprana Verena Tönjes, care preiau rolurile lui Pierrot și Arlechino creând o punte invizibilă, dar solidă, între copilărie și maturitate. Programul muzical este încadrat de lecturi și proiecții video de Buster Keaton, Charlie Chaplin, Marcel Marceau și Emmett Kelly. Biletele au fost puse deja în vânzare: https://bit.ly/SongsOfTheClown.

„Nu stă în puterea noastră să schimbăm generațiile. Ba mai mult, aș zice că este de datoria noastră, a artiștilor, să ne adaptăm. Dar trebuie să facem toate acestea fără a compromite, prin adaptare, compoziția muzicală. Iar Songs of the Clown face exact asta: compozitorul transmite mesaje prin intermediul personajelor. De ce clovnul? Pentru că este una dintre acele prezențe care are abilitatea de a străpunge ziduri de protecție, care ne permite să fim pe deplin sinceri și ne reconectează în mod plăcut la realitatea de care fugim frecvent. În fond și la urma urmei, unui clovn îi poți spune adevărul în orice situație, pentru că oricum nu-l va înțelege.”, a spus Daria Tudor.

Câștigătoare a premiului Best Young Artist of the Year la Festivalul Internațional de pian Art of the Piano Cincinnati 2019, pianista Daria Tudor a debutat la vârsta de 9 ani cu Orchestra de Cameră Radio. De la anii de formare în România în care cânta în toate regiunile țării, la concerte în programe ale unor instituții de renume mondial ca Filarmonica din Berlin, Daria a dezvoltat o carieră internațională, remarcându-se în apariții în cadrul unor festivaluri precum Kissinger Sommer - Bad Kissingen, Festivalul Internațional George Enescu - București, Encuentro de Musica din Santander și ca solistă a numeroase orchestre simfonice din Belgia, Italia și România.

De origine germană, mezzosoprana Verena Tönjes este în prezent membră în compania permanentă a Staatstheater Mainz și a apărut în producții ale teatrelor de stat din Wiesbaden și Oldenburg. Activă și pe reputate scene de concert ca Filarmonica sau Konzerthaus din Berlin, Verena a susținut partitura lucrărilor Aventures și Nouvelles aventures de Ligeti la Filarmonica din Köln și are o experiență variată în genul operei care include roluri de la Hänsel la Mrs Lovett (din musicalul Sweeney Todd).

Pe lângă evenimentul de deschidere, programul festivalului va mai include anul acesta un spectacol dedicat copiilor cu vârste între 6 - 12 ani - A fost odată un pian (11 mai, ora 11:00, Teatrul ACT, bilete: https://bit.ly/AFostOdataUnPian), o adaptare muzical-dramatică a piesei Vocea umană, scrisă de Jean Cocteau (12 mai, ora 19:30, Teatrul ACT, bilete: https://bit.ly/VoceaUmana) și un concert-spectacol pe ritmuri de Johannes Brahms și Camille Saint-Saëns, cu participarea specială a actriței Alexandrina Halic - Carnaval (14 mai, ora 19:00, Ateneul Român, bilete: https://bit.ly/CarnavalHoinar).

Fondat în 2016 de pianistul de origine română Florian Mitrea și organizat de Fundația Centrul Român de Muzică, Festivalul Hoinar reunește atât o componentă educativă, cât și o componentă festivalieră de concerte, recitaluri și spectacole unice în România, propunându-și să aducă în lumină nu doar un repertoriu de muzică clasică special, în interpretări originale, ci și unii dintre cei mai promițători artiști români ce desfășoară cariere internaționale, care merită descoperiți și de publicul din România.