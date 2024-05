Filosoful Gabriel Liiceanu: „Ceea ce suntem noi este vârful aisbergului. În noi, 90% este infinitul necunoscut”

Joi seara, 23 mai 2024, Universitatea de Vest din Timișoara a marcat începutul festivităților dedicate aniversării de 80 de ani de la înființare cu eveniment cultural memorabil. Invitatul special a fost filosoul și eseistul Gabriel Liiceanu.

Universitatea de Vest a avut onoarea de a-l avea ca invitat pe Gabriel Liiceanu, unul dintre cei mai importanți filosofi și eseiști români. Liiceanu a citit în fata a publicului din Timișoara, în premieră, pagini din cel mai recent volum al său, „Scrisoare către Dorothea”, un „breviar de idei îndrăgostite”.

Cartea, proaspăt ieșită de la tipar, a putut fi cumpărată în premieră de cititori, în holul de la UVT. Lansarea cărții nici va avea loc săptămâna viitoare, la la Târgul Carte Bookfest de la București.

„Nu vă ascund că această carte înseamnă ceva în autobiografia mea, în biografia mea spirituală. Paginile pe care le-am ales să le citesc, le-am ales după criteriul atractivității, pus în fața spaimei că aș putea să plictisesc. Pentru orice vorbitor, cea mai mare mare nenorocire este asta, să provoace plictis. La un moment dat, cred că n-am să depășesc 50 de minute, am să aplic strategia lui Patapievici, am să mă opresc, am să vă spun să mă mai suportați zece minute, după care voi mai citi o oră”, a spus, glumind, Liiceanu.

Sute de oameni au ascultat aproape două ore lectura scriitorului filosof Gabriel Liiceanu, iar la final acesta a primit întrebări din public.

„Mă înnebunesc prejudecățile care există atât despre filosofie, cât și despre oameni. Viziunea obișnuită e că ei sunt ceva de carton, artificiali, trăiesc în afara societății. Și eram foarte încântat la 30 de ani, mă întrebau cei care mă cunoșteau dacă sunt profesor de sport. Asta îmi dădea un mare confort pentru că nu eram perceput ca o umbră, ca un spectru de om. Credeți-mă că un adevărat gânditor este un om care trăiește din plin și el se numește uniunea dintre trup și spirit care suntem. Nimeni pe lumea asta nu este spirit pur, nimeni nu e trup pur. Suntem condamnați la această condiție. Iar dacă suntem și neipocriți, o spunem cu glas tare”, a mai spus Liiceanu.

Gabriel Liiceanu a vorbit și despre condiția scriitorului pe pământ, dar a explicat că textele se nasc în urma unei colaborări între conștiința și necunoscutul din noi.

„Ceea ce suntem noi este vârful aisbergului. În noi 90 la sută este infinitul necunoscut. Tu nu înțelegi cum ai ajuns să scrii un text. Marii noștri scriitori explică când sunt uluiți de splendoarea scrisului lor, majoritatea cad în chestia asta, nu știu să-și explice, cum au scris ceva atât de divin (...). E teribil că nu poți să detectezi cine a făcut din tine să scrii. Eu cred în infinitul din noi, în necunoscutul din noi”, a spus Gabriel Liiceanu.

Evenimentul a fost moderat cu eleganță și perspicacitate de profesorul și scriitorul Mircea Mihăieș. După conferință, Gabriel Liiceanu a mai zăbovit minute bune pentru a da autografe pe cărțile sale cumpărate de timișoreni.