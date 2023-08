Filme premiate la festivaluri prestigioase, prezentate în premieră la Competiția Internațională de Lungmetraj BIEFF

Competiția Internațională de Lungmetraj a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF), dedicată filmelor care abordează într-o manieră inovatoare convențiile limbajului cinematografic, revine cu titluri semnate de cei mai apreciați cineaști emergenți ai momentului.

Șapte filme prezentate în premieră internațională în competiția unor festivaluri de renume precum Rotterdam, Berlin, Locarno sau FID Marseille și apreciate de criticii de film din întreaga lume vor putea fi văzute pentru prima dată în România în perioada 26 septembrie - 1 octombrie 2023, în cadrul celei de-a 13-a ediții a festivalului. BIEFF.

Din secțiunea Forum a Festivalului de la Berlin, unde a fost recompensat cu Premiul Caligari, ajunge în Competiția Internațională de Lungmetraj documentarul experimental De Facto. Cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei de origine croată Selma Doborac testează capacitatea cinemaului de a trata subiecte sensibile precum violența extremă și crimele împotriva umanității, fără a deveni complice în re-prezentarea nocivă a imaginilor cu posibil impact emoțional.

Invitat în 2022 la BIEFF cu scurtmetrajul Pervading Animals, regizorul britanic Graeme Arnfield e gata să-și surprindă din nou audiența, de data aceasta cu un eseu cinematografic pe care spectatorii îl vor vedea prin vizorul ușii.Home Invasionne arată ce se întâmplă atunci când progresul întâlnește paranoia, urmărind invenția și reinventările constante ale soneriei și însoțindu-ne prin luptele muncitorești din secolul al XIX-lea și prin primii ani ai cinematografiei narative.

Imaginea, mai precis textura ei digitală, joacă un rol aparte și în The Human Surge 3, experimentul care a marcat anul acesta întoarcerea regizorului Eduardo Williams în cursa pentru Leopardul de Aur de la Locarno (pe care l-a câștigat în 2016 cu The Human Surge).

Prin intermediul tehnologiei, filmul generează meta-conexiuni între 3 grupuri de prieteni care își trăiesc existențele în tot atâtea părți ale lumii, dar și între oameni și tehnologia pe care ei au creat-o. O altă revenire în programul BIEFF va fi cea a Melisei Liebenthal, prezentă în 2020 în Competiția Internațională de Scurtmetraj.

The Face of the Jellyfish, cel de-al doilea lungmetraj al autoarei, premiat în secțiunea Forum de la Berlinală, este un eseu ficțional care vorbește într-o manieră jucăușă despre identitate și despre rolul pe care îl joacă înfățișarea în percepția despre noi și ceilalți.

Două focuri de armă trase la o distanță de 25 de ani devin firul roșu care unește narațiunea din La Palisiada, impresionantul film de debut al ucrainianului Philip Sotnychenko. O poveste despre alienarea cotidiană în societatea de tranziție a anilor ‘90 și barbaria violenței sancționate de stat care își are rădăcinile în politicile regimului sovietic ale cărei ecouri răzbat până în prezent.

Filmul a fost distins cu premiul FIPRESCI la ediția din 2023 a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam și cu premiul pentru cel mai bun regizor la cea mai recentă ediție a Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo.

La intersecția dintre realitate și legendă, Monisme, debutul regizorului Riar Rizaldi, explorează alternativ trei perspective diferite ale relației omului cu natura. În timp ce un adept al misticismului se raportează la vulcanul Merapi (printre cei mai activi din lume) ca la un zeu dătător de viață, un cercetător îl vede ca pe un pericol pentru umanitate, iar unui miner îi servește ca principală sursă de venit.

Povestea lui Robinson Crusoe, rescrisă

Filmul a fost prezentat în premieră internațională în competiția Festivalului Internațional de Film de la Marsilia (FID Marseille). O adevărată provocare va fi și întâlnirea cuThe Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe Who Lived for Twenty and Eight Years All Alone On an Inhabited Island and Said It Was His, filmul de debut al belgianului Benjamin Deboosere, în care povestea naufragiului lui Robinson Crusoe este rescrisă ca răspuns la istoria opresivă a colonialismului și la promovarea îndelungată a acesteia prin artă.

Trei figuri proeminente din lumea filmului experimental și a artelor vizuale se vor alătura publicului BIEFF la București în calitate de membri ai Juriului Competiției Internaționale de Lungmetraj și vor desemna câștigătorul secțiunii.

Nuria Cubas este co-fondatoarea și directoarea Festivalului Internațional FILMADRID încă din 2015. A făcut parte din echipa festivalurilor Punto de Vista și Documenta Madrid și s-a implicat, în calitate de consultant, în proiecte precum CRA – la Matadero Madrid, MECAS - la Festivalul Internațional de Film Las Palmas și la Bienal de Artes Mediales, în Santiago de Chile.Daniella Shreir este fondatoarea și co-editoarea revistei de film Another Gaze.

A câștigat premii importante în cariera sa de traducătoare din limba franceză (PEN Prize în 2019 pentru traducerea autobiografiei My Mother Laughs, semnată de Chantal Akerman). Din 2022, face parte din comitetul de selecție al secțiunii Director’s Fortnight (Quinzaine des Cinéastes) și este creatoarea programului Another Screen.Cercetător, curator și scriitor, Julian Ross a coordonat în ultimii doi ani programul Doc Fortnight derulat la Muzeul de Artă Modernă (MoMA) și este consultant de programe la IDFA.

În trecut, a colaborat cu Festivalurile de la Rotterdam și Locarno. A curatoriat proiecte prezentate la: Tate, Institutul de Artă din Chicago, e-flux Video & Film, Kunsthal Rotterdam, Eye Filmmuseum, Tokyo Photographic Art Museum, Harvard Film Archive și British Film Institute. Este profesor asistent la Leiden University Centre for the Arts in Society, unde conduce centrul de cercetare interdisciplinară ReCNTR. Face parte și din boardul Collaborative Cataloging Japan, un ONG dedicat conservării proiectelor vizuale experimentale japoneze.