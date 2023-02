Berlinala 2023: documentarul „Sur l'Adamant” a câștigat Ursul de Aur

Producţia „On the Adamant” („Sur l'Adamant”), în regia lui Nicolas Philibert, a fost recompensată sâmbătă seară cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 73-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.

„Sur l'Adamant”, singurul film documentar aflat în marea competiţie a ediţiei din acest an a Berlinalei, descrie activitatea unui centru situat pe o structură plutitoare de pe Sena, în mijlocul Parisului, care găzduieşte persoane cu tulburări mintale, potrivit Agerpres.

La două decenii de la succesul uriaş de care s-a bucurat filmul ”Etre et avoir”, documentaristul Nicolas Philibert, în vârstă de 72 plonjează cu această peliculă în în universul psihiatric, primul film dintr-o trilogie pe acest subiect, potrivit AFP.

Al doilea trofeu ca importanţă la Berlinala 2023, Marele Premiu a Juriului, a fost înmânat regizorului şi scenaristului german Christian Petzold pentru producţia „Afire” („Roter Himmel”).

Ursul de Argint pentru un film portughezo-francez

Premiul Ursul de Argint Premiul Juriului a fost acordat peliculei portughezo-franceze „Bad Living” („Mal Viver”), de Joao Canijo, care semnează regia şi scenariul producţiei.

Trofeul Ursul de Argint pentru regie i-a revenit lui Philippe Garrel pentru „The Plough” („Le grand chariot”), un film cu aer de testament artistic, filmat împreună cu copiii săi.

„Trăiască revoluţia iraniană!”, a spus pe scena Berlinalei Philippe Garrel, acest moştenitor al Noului Val care a dedicat premiul „lui Jean-Luc Godard (...) un mare maestru, care nu mai este în această lume”, acesta încetând din viaţă în septembrie.

Cineastul în vârstă de 74 de ani a declarat că nu a intenţionat să realizeze o „autoficţiune” cu „Le Grand Chariot”, chiar dacă filmul îi înfăţişează familia într-un mod aproape transparent şi pune sub semnul întrebării ideea de moştenire artistică şi de succes, conform AFP.

Premiul pentru cea mai bună interpretare

Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal a fost acordat Sofíei Otero, care joacă rolul Lucia, o fetiţă de 6 ani, aflată în căutarea identităţii în filmul „20,000 Species of Bees”, de Estibaliz Urresola Solaguren. Într-un mesaj emoţionant, ea mulţumit cu lacrimi în ochi părinţilor, dar şi echipei tehnice care a contribuit la această producţie.

Distincţia Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol secundar a fost acordat lui Thea Ehrlich („Till the End of the Night”, de Christoph Hochhäusler).

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu, distincţie prezentată de regizorul Radu Jude, a fost acordat scenaristei şi regizoarei Angela Schanelec pentru pelicula „Music”.

Premiul Ursul de Argint pentru realizări artistice deosebite a fost înmânat lui Hélene Louvart pentru pelicula „Disco Boy”, în regia lui Giacomo Abbruzzese.

Cel mai bun scurtmetraj

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj a fost acordat peliculei „Les chenilles”, de Michelle Keserwany şi Noel Keserwany. Ursul de Argint a fost decernat producţiei „Dipped in Black”, de Matthew Thorne şi Derik Lynch.

La secţiunea Encounters, premiul pentru cel mai bun film a fost acordat peliculei „Here”, de Bas Devos. Premiul special al juriului a fost decernat filmului „Samsara”, de Lois Patino. Distincţia pentru cel mai bun regizor a fost decernată Tatianei Huezo, pentru „The Echo”.

Premiul pentru cel mai bun film de debut la Berlinala din 2023 a fost acordat peliculei „The Klezmer Project”, de Leandro Koch şi Paloma Schahmann.

Producţia „The Echo”, de Tatiana Huezo, a fost desemnată câştigătoarea premiului pentru cel mai bun film documentar.

Festivalul de film de la Berlin, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei de profil la nivel european şi internaţional, şi-a deschis porţile la 16 februarie, aproape 300 de filme fiind propuse publicului larg în cadrul celei de-a 73-a ediţii care se încheie la 26 februarie.

19 filme înscrise în competiție

În competiţia principală a festivalului pentru Ursul de Aur şi Ursul de Argint au fost înscrise 19 filme.

Vedeta americană Kristen Stewart a prezidat juriul internaţional al festivalului, având alături alţi şase juraţi: actorul iraniano-francez Golshifteh Farahani, regizorul şi scriitorul german Valeska Grisebach, producătorul american Francine Maisler, regizorul şi producătorul din Hong Kong Johnnie To, precum şi recenţii câştigători ai premiului cel mare al festivalului - românul Radu Jude şi regizoarea spaniolă Carla Simon.

Precedenta ediţie a festivalului internaţional de film de la Berlin s-a desfăşurat în perioada 10-20 februarie 2022. Drama „Alcarras”, coproducţie Spania-Italia în regia cineastei spaniole Carla Simon, a fost recompensată cu marele premiu Ursul de Aur pentru cel mai bun film, iar cineasta franceză Claire Denis a primit, pentru pelicula „Avec amour et acharnement”, Ursul de Argint.