Festivalul Filmului European debutează la București de Ziua Europei și aduce 40 de lungmetraje

Ediția a 28-a Festivalului Filmului European va debuta la București chiar de Ziua Europei, pe 9 mai și se va încheia la Chișinău, pe 8 iunie, în weekendul alegerilor europarlamentare.

În București, Festivalul se desfășoară între 9 – 15 mai, la Sala Luceafărul (Gala de deschidere, pe 9 mai), Cinema Elvire Popesco și Cinema Union (10 – 15 mai) și Cinemateca Eforie (11 – 12 mai).

Programul va continua astfel: Botoșani: 10 – 12 mai, Cinema Unirea; Târgu Mureș: 16 – 18 mai, Muzeul Județean Mureș – Secţia de Istorie (Cetate), Sala Multimedia; Sibiu: 17 – 19 mai, Gala – Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia | Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, Sala Oglinzilor; Chitila: 17 – 19 mai, Parcul Valea Mangului; Curtea de Argeș: 18 – 19 mai, La Conac; Brașov: 24 – 26 mai, Centrul Cultural Reduta; Chișinău: 6 – 8 iunie, Cinema Odeon.

„Când armele vorbesc, muzele tac, spunea Cicero acum două mii de ani. Noi vă propunem să nu ne lăsăm descurajați de perioada densă pe care o traversăm și să încurajăm muzele să se exprime. Mergeți la expoziții, la teatru, la concerte, la film! Împreună cu partenerii noștri europeni, vă invităm să veniți la Festivalul Filmului European, să vedeți filme care ne ajută să deslușim mai bine epoca în care trăim, sau care, dimpotrivă, ne fac s-o uităm pentru două ore. Continuăm tradiția edițiilor anterioare de a poposi în orașe în care filmul european nu ajunge cu ușurință, dar noutatea este că am inclus pe harta din 2024 a festivalului și Chișinăul. Este modul nostru de a celebra faptul că Uniunea Europeană a decis, în decembrie 2023, să deschidă negocierile de aderare cu Republica Moldova, și de a omagia parcursul european al acesteia, în perspectiva de a fi din nou alături de România, ca state membre ale Uniunii”, a spus Liviu Jicman, președinte al ICR, vicepreședinte al EUNIC (European Union National Institutes for Culture).

Anul acesta, FFE propune un program generos de 40 de filme de lungmetraj ( 34 în premieră națională) și 2 selecții de scurtmetraje dintre acestea 16 filme fiind regizate de femei și 2 filme – coregizate de femei.

„Marcăm 35 de ani de la Revoluție cu filme care vorbesc despre drepturi câștigate. Poate cel mai important, ne bucurăm de libertate de mișcare, însăși premisa documentarului austriac Mâine mă duc, filmat în principal în România. Cornul de secară / The Rye Horn, câștigătorul marelui premiu la festivalul de la San Sebastian, evocă libertatea de a dispune cum vrem de corpurile noastre. În sfârșit, Acțiune directă / Direct Action, marele câștigător al secțiunii Encounters de la Berlinale, e un monument închinat libertății de exprimare și de a protesta.

Asta nu înlătură însă perspectiva abuzurilor, cum aflăm din Lecțiile Blagăi / Blaga’s Lessons, câștigătorul marelui premiu la festivalul de la Karlovy Vary, sau a inechităților, care stau la baza lui Plouă în casă / Il pleut dans la maison, prezentat în premieră în secțiunea Semaine de la critique la ediția din 2023 a Festivalului de la Cannes. Dar să reținem motivele de bucurie: suntem liberi să alegem ce conținuturi consumăm, liberi să ne exprimăm cum găsim de cuviință în legătură cu ele, liberi să visăm.

Iar ediția 2024 a Festivalului Filmului European confirmă o realitate incontestabilă și totodată un lux, unul care poate părea minor, dar nu mai puțin un lux, dacă îl privim prin antiteză cu trecutul: avem liber la filme!”, a declarat Cătălin Olaru, directorul artistic al FFE.

Programul complet va fi anunțat în curând. În București, biletele vor putea fi achiziționate online, pe platforma Eventbook.ro și direct din cinematografe, iar în restul orașelor accesul este gratuit.