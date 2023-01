Cum să citești mai mult în 2023?

Dacă ți-ai propus să citești mai mult în 2023 și dacă vrei să îți faci un plan de lectură, noi avem câteva sfaturi și idei care să te ajute.

Poate cel mai util sfat legat de planul anual de lectură este să îți faci un TBR (To Be Read) cât mai realist, cu un număr de cărți pe care chiar poți să le citești. Multe persoane își fac un TBR mult mai mare decât pot citi, lucru care poate fi dezamăgitor la sfârșit de an. Există însă și persoane care nu își fac deloc o astfel de listă și nici nu țin cont de numărul de cărți pe care îl citesc și totuși reușesc să citească mai mult decât multe persoane care se străduiesc să-și atingă obiectivele lunare și anuale.

Dacă un TBR ți se pare stresant, poate ar trebui să renunți la ideea de a urma un plan de lectură. Sau poți face un TBR mai lejer pe care îl poți chiar depăși. Cu siguranță asta îți va arăta că poți citi și mai mult. Încearcă să te bucuri de ceea ce citești, nu de numărul de cărți sau de pagini citite.

Pentru că ne aflăm la începutul anului, poți începe cu lecturi mai facile - cărți care au puține pagini sau cu cărți cu subiecte ușoare. O variantă bună sunt cărțile care își propun să explice pe înțelesul tuturor diverse subiecte (de la știință și istorie, la artă). Iar dacă vrei să înveți mai mult din lecturile tale, poți citi cărți în limba engleză. Pe lângă plăcerea lecturii și informația cu care rămâi după ce ai terminat cartea, îți poți perfecționa și limba engleză.

Perfecte pentru începutul anului sunt și cărțile de dezvoltare personală și de self help pentru că, pe lângă faptul că se citesc mai ușor decât majoritatea cărților de literatură, ele te pot ajuta să îți găsești liniștea interioară, motivația de care ai nevoie, dar și să te organizezi mai bine.

Iată trei cărți de dezvoltare personală în limba engleză care se citesc foarte ușor:

Carpe Diem Regained, Roman Krznaric

Toți am auzit expresia trăiește clipa; este unul dintre cele mai vechi sfaturi din istoria occidentală. Dar ce înseamnă și cum îl putem folosi pentru a ne reporni viața? În epoca distragerii, expresia carpe diem este esențială mai mult decât oricând. Ea promite un remediu pentru conștientizarea faptului că viața este scurtă și că timpul se scurge; ne cere să ne trăim viața cu o pasiune, cu o conștiință și cu intenții mai mari; ne cere să trăim fără regrete. Dar aici este problema: expresia carpe diem a fost redusă la ideea de a trăi aici și acum și la o expresie de succes pentru cumpărăturile online.

Carpe Diem Regained este o lectură cuprinzătoare care explorează cinci feluri diferite de a ne bucura de viață care au fost descoperite de-a lungul timpului și pe care trebuie să le relansăm urgent. Se bazează pe orice, de la neuropsihologia regretului, la antropologia jocului, de la ritualurile carnavalului medieval, la ideile religioase despre viața de apoi din cinematografia Japoneză timpurie. Oferind hrană pentru gândire și concluzii inspiraționale, cartea examinează nu doar contribuțiile unor mari gânditori din istorie, dar dezvăluie și perspective din viețile practicanților expresiei trăiește clipa, inclusiv dansatori din cluburi de noapte, fotografi de război, casnice plictisite și revoluționari implicați.

În această carte care provoacă gândirea, cunoscutul filosof Roman Krznaric dezvăluie istoria, filosofia și punerea în practică a expresiei trăiește clipa, în timp ce lansează un îndemn la acțiune pentru oricine este pregătit pentru provocarea descurajantă de a duce o viață plină de sens.

Enjoy Time: Stop rushing. Get more done

Trăim mai mult decât oricând și, datorită tehnologiei, suntem capabili să realizăm mult mai mult. Așadar, de ce ne simțim lipsiți de timp? În 20 de lecții revelatoare, Catherine Blyth combină știința de ultimă oră și psihologia pentru a arăta de ce timpul fuge de tine, apoi oferă instrumentele pentru a-l recupera.

Aflați de ce ceasul accelerează exact atunci când doriți să meargă încet, cum poate fi manipulat tempo-ul și de ce toți folosim greșit și calculăm greșit timpul. Dar îi puteți învinge pe hoții de timp. Resetați-vă ceasul corporal, reînnoiți-vă rutina, valorificați impulsul și încetiniți. Nu numai că timpul va fi mai plăcut, dar chiar vei face mai multe.

How to Quieten Your Mind, Anna Barnes

Pacea interioară este la îndemâna ta. O minte preocupată este unul dintre pericolele vieții moderne și poate fi o pierdere imensă a energiei și a sănătății tale. Dar fii sigur: fie că îți este greu să ții gândurile nedorite la distanță sau dacă ai doar o sută și unu de lucruri la care să te gândești, există modalități de relaxare și calmare care pot fi învățate, practicate și perfecționate.

Plin de sfaturi utile, afirmații liniștitoare și activități relaxante, How to Quieten Your Mind te va calma și te va ajuta să te simți mai stăpân pe situație și mulțumit de tine însuți.