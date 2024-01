Cele mai importante titluri în pregătire la Nemira. Cărți despre artiști care au schimbat lumea, precum David Lynch sau Michael Jackson

La începutul unui nou an de lecturi, Nemira anunță titlurile în pregătire, de la noutățile editoriale și lansările-eveniment, și până la continuările de serii, romanele premiate, dar și câteva reeditări mult așteptate. Astfel, în prima parte a anului cititorii se vor putea delecta cu titluri de ficțiune, non-ficțiune, biografii, eseuri, cărți ilustrate și manga în limba română și cu autori precum: Eugène Ionesco, Matt Haig, Stephen King, Brianna Wiest, Muriel Barbery.

Noutăți Armada

Iubitorii imprintului Armada încep anul cu fiori reci. C.J Tudor se întoarce cu „Nămeții", un thriller captivant, în timp ce maestrul Stephen King îi invită pe cititori la o nouă întâlnire cu Bill Hodges. Ultimele două volume ale trilogiei, „Ce-am găsit al meu să fie" și „Mort la datorie" se întorc într-o variantă reeditată și închid „Seria Bill Hodges”. În plus, autorul atât de iubit de publicul din România, se întoarce cu „You Like it Darker" un thriller întunecat.

Pentru cei ce își doresc și mai multă adrenalină, Bella Mackie („Cum să îți ucizi familia”), Ellery Lloyd („The Club") și Rupert Holmes („The McMasters Guide to Homicide: Murder Your Employer") vin cu lecturi intense, pline de suspans și enigme.

Cititorii de fantasy vor avea și ei parte de surprize în 2024, de la întâlnirea cu lumi noi, la continuări de serii mult așteptate precum ultimul roman al seriei Demon, de Peter V. Brett sau volumul 4 din seria Jocul lui Ender a lui Orson Scott Card.

Mai mult, Armada aduce serii noi, mult așteptate de cititori: de la „Hyperion & Căderea lui Hyperion", primele două romane din seria Hyperion Cantos a lui Dan Simmons, o capodoperă SF cu povestiri complexe și fascinante, până la „Ordinary Monsters" de J. M. Miro, sau „Jonathan Strange and Mr. Norrell" a apreciatei scriitoare Susanna Clarke.

„The Fragile Threads of Power" de V.E. Schwab îi invită pe cititori să descopere misterele unei noi Londre, născută la intersecția celor deja cunoscute de pasionații de fantasy. Un bestseller New York Times care aduce împreună într-un univers magic prieteni și dușmani, conflicte și războaie.

Noutăți Orion

Iubitorii de nonficțiune vor avea un început de an cu lecturi pline de informații. Cei ce vor să își atingă potențialul și chiar să îl depășească se vor bucura de titluri precum: „Noi. Secretele unei relații armonioase și durabile", de Terrence Real – o carte inspirațională despre secretele unei relații sănătoase.

Publicul din România se va bucura anul acesta de un nou titlu al îndrăgitei Brianna Weist, un autor ale căror cărți au devenit imediat bestsellere în România, dar și internațional. Anul care îți va schimba viața. 365 de zile pentru a deveni cine vrei să fii cu adevărat”, mai mult decât un manual, este o călătorie de autodescoperire pe parcursul unui an.

Pentru cei ce caută o lectură plină de umor și autenticitate despre ce înseamnă a fi femeie o pot regăsi în „O femeie puternică”, de Fern Brady.

99 de fragmente fascinante vin să prezinte viața lui Einstein și contribuțiile sale remarcabile în „Einstein în timp și spațiu. O viață în 99 de particule" de Samuel Graydon, iar viitorul ni se dezăluie în „Istoria Viitorului” de Georges Minois, ce oferă perspective captivante asupra desfășurării poveștii timpului.

Noutăți Babel

În colecția de literatură străină Babel, Nemira aduce noutăți mult așteptate precum „Mierea și amarul” de Tahar Ben Jelloun, volumul doi al apreciatului roman „Hotelul Portofino” de J.P. O’Connel, „The Mountains Sing” de Nguyễn Phan Quế Mai, o scriitură poetică despre cultura Vietnamului prin saga unei familii trecute prin război.

Autoarea „Eleganța ariciului”, Muriel Barbery vine un nou roman într-o scriitură sensibilă și nuanțată. „O Singură Rosă” este o pledoarie pentru cunoașterea reciprocă a două culturi și civilizații foarte îndepărtate și pentru cât de ușor poate fi de intrat într-o lume nouă.

Noutăți Yorick

Colecția Yorick de arte ale spectacolului vine în 2024 cu titluri-eveniment și cărți despre artiști care au schimbat lumea și domeniul lor artistic.

„Un loc în care să visezi”, de David Lynch este o privire fără precedent asupra vieții personale și creatoare a vizionarului regizor, prin propriile sale cuvinte și prin cele ale colegilor, prietenilor și familiei sale.

Un adevărat eveniment editorial, ediția completă a operei dramatice a lui Eugène Ionesco, „Teatru, vol I & II”, se lansează la editura Nemira în primăvara acestui an.

„Moonwalk” de Michael Jackson este o călătorie fascinantă în viața Regelui Muzicii Pop. Cartea oferă un bilet în culisele creației albumelor iconice și mișcărilor sale revoluționare de dans. Dincolo de fațada strălucitoare, Jackson dezvăluie care au fost pasiunile și luptele sale. O lectură obligatorie pentru fani și un tribut emoționant adus cântărețului.

Cautând răspunsuri la întrebări despre film și artă în general, despre artist și public, despre valori și nonvalori, unul dintre cei mai importanți cineaști din secolul XX, Andrei Tarkovski se arată pe sine cititorilor într-o reeditare mult așteptată a volumului „Sculptând în timp”.

Noutăți Damen Tango

În colecția de historical fiction Damen Tango vă așteaptă titluri precum „Palatul ascuns”, de Dinnah Jeffereis, un roman surprinzător și captivant, ce își transportă cititorii într-o lume a trădărilor și secretelor, „Copilul ascuns” de Louise Fein, un volum despre prejudecăți și război, despre infidelitate, despre familie și constrângeri sau „Croitoreasa din Paris” de Natasha Lester.

O scriitoare iubită de cititori de pretutindeni, Tessa Baily vine cu o lectură intensă: „Îndrăgostit lulea” , o poveste de dragoste în care protagoniștii vor învăța cum să depășească toate prejudecățile.

Seria „Friend Zone”: „Friend Zone”, „Playlistul mereu fericiți” și „Viața e prea scurtă” de Abby Himenez este lectura perfectă pentru toți cei care își doresc să descopere povești de dragoste amuzante, cu personaje memorabile: „Friend Zone”, „Playlistul mereu fericiți” și „Viața e prea scurtă” sunt cele trei titluri.

Noutăți n’autor

După un an 2023 spectaculos, în care n’autor le-a propus cititorilor n moduri de a scrie, n posibilități de a vorbi despre lumea în care trăim, despre umanitatea în permanență schimbare, n teme literare, de la relații amoroase la relații familiale, de la învățământ la religie, mediu, minorități sau marginali, tehnologie, politică, istorie, violență, călătorii, urban, rural, în 2024, cititorii de literatură română contemporană se vor bucura de noutăți de neratat, reveniri spectaculoase și debuturi memorabile atât în n'autor ficțiune, cât și în n'autor non-ficțiune.

Noutăți Nezumi

Pe lângă seriile deja începute („Mireasa străvechiului mag”, „Regatele Ruinei”, „Justițiarii din Tokio”, „Atacul titanilor”, „Atelierul vrăjitoarelor”, „Minciuna ta din aprilie”), Nezumi, primul imprint de manga în limba română în traducere directă din japoneză, aduce în prima parte a anului 2024 o nouă serie îndrăgită de cititorii din întreaga lume: „The Girl from the Other Side”.

Povestea explorează relația tulburătoare și misterioasă dintre un Outsider și o tânără pe nume Shiva. Cu imagini captivante și dialoguri memorabile, „The Girl from the Other Side”” este o călătorie fascinantă într-o lume plină de magie și blesteme.

Noutăți Nemi

La Nemi pregătim surprize pentru cei mici – o nouă apariție din seria „Pete Motanul”, ce promite aventuri încântătoare într-o lume plină de culoare, dar și bucurie și râsete la fiecare pagină.

Pentru momente de lectură educativă, singuri sau împreună cu părinții, Bufnița Nemi le propune celor mici colecția educativă a Nicolei Davies, cu ilustrații de Emily Sutton: „Diversitatea vieții pe Pământ”, „ADN-ul și secretele lui”, „Microbii și lumea lor invizibilă”. Mai mult, iubitorii de natură pot afla totul despre „Fluturi uimitori” în volumul cu același nume de Ben Rothery.

Tot bufnița Nemi îi va invita pe cei mai mici cititori la re-întâlnirea cu Michael Morpurgo, un autor iubit în întreaga lume și născocitorul unor universuri ficționale unice. Noul său volum „Nasturele norocos", spune o poveste împletită cu magie și istorie, în care un simplu nasture leagă vieți de-a lungul timpului, dezvăluind extraordinarul în cotidian.