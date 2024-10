Caravana „Moromeții“ ajunge în peste 50 de orașe din țară. Unde vor fi proiecțiile din acest weeekend

Distribuitorul de film Transilvania Film anunță oficial Caravana Moromeții 3 (r. Stere Gulea), care va lua startul la Zalău (Cinema Scala), pe 5 octombrie, în prezența lui Horațiu Mălăele, și se va întinde până la începutul lunii decembrie, acoperind peste 50 de localități din țară, multe dintre ele fără cinematografe funcționale. Echipa filmului va călători la multe dintre proiecțiile anunțate, pentru a întâlni spectatorii. Programul complet și biletele sunt disponibile online: https://bit.ly/CaravanaM3

Primele opriri ale Caravanei includ Caracal (5 octombrie, Teatrul Național), Videle (6 octombrie, Casa de Cultură), Slatina (11 octombrie, Centrul Cultural Eugen Ionesco), Râmnicu Vâlcea (12 octombrie, Sala de Festivități a Consiliului Județean), Câmpulung Muscel (12 octombrie, Casa de Cultură a Sindicatelor) și Curtea de Argeș (13 octombrie, Casa de Cultură).

Descris ca fiind „cel mai dinamic dintre filmele seriei” și „un adevărat tur de forță în reconstituirea atmosferei” (România Literară), va ajunge până la finalul lunii octombrie și la Ploiești (24 octombrie, Teatrul „Toma Caragiu”), Pucioasa (25 octombrie, Centrul Cultural European), Târgoviște (25 octombrie, Cinema Independența) și Câmpina (26 octombrie, Casa de Cultură „Geo Bogza”). În prima săptămână din noiembrie, vor fi proiecții speciale la Sighișoara (2 noiembrie, Sala de Festivități a Primăriei), Sebeș (4 noiembrie, Centrul Cultural „Lucian Blaga”) și Turda (5 noiembrie, Fabrica de Teatru, în prezența lui Horațiu Mălăele).

„A fost o bucurie să lucrez la ultima parte a acestei trilogii, alături de o echipă cu care am mai traversat si alte proiecte complicate dar frumoase. Am pregătit filmul mai bine de un an, știam că va fi o călătorie complexă, dar mie îmi plac provocările de acest fel, unde la capătul drumului satisfacția e mare. E din ce în ce mai greu să faci filme de epocă, să găsești spații corect prezervate, care să evoce o anumită perioadă, dar noi am reușit să aducem în fața obiectivului atmosfera pe care Stere Gulea și-o dorea și să încheiem această buclă în timp a familiei Moromeților. Ne dorim ca filmul să ajungă la cât mai mulți oameni, în cât mai multe locuri iar absența cinematografelor în multe orașe, nu ne mai sperie, din păcate ne-am obișnuit să adăugăm la dificultatea realizării unui film și greutatea aducerii lui în fața publicului.”, a declarat Oana Bujgoi Giurgiu, producătorul filmului.

Acțiunea Moromeții 3 se petrece în anul 1954, unul de încercare pentru Niculae Moromete care devine copleșit de iubirea tumultoasă cu o femeie măritată, criza de conștiință politică și pierderea încrederii în breasla literară. Apariția providențială în viața lui a unei tinere poete îi oferă o cale de ieșire din dilemele profesionale și personale, inspirându-l să publice romanul Moromeții.

Premiera de Gală Moromeții 3, programată pentru 13 noiembrie în Sala Ion Caramitru a Teatrului Național București, este deja sold-out la doar câteva zile după anunțarea ei. Filmul se va lansa oficial în cinematografele din întreaga țară pe 22 noiembrie.