Unde se poate schia în sezonul 2023/24?

Iarna în oraș nu ne răsfață întotdeauna cu vremea. Atunci când inima sportivă se grăbește să simtă din nou libertatea schiatului pe pârtii acoperite de zăpadă, este timpul să alegi destinația perfectă pentru vacanță și concediu. Vezi unde poți merge la schi în sezonul 2023/24 împreună cu familia. Poți alege un centru mare, modern, cu kilometri de pârtii sau poți opta pentru localități mai mici, unde vei avea parte cu siguranță de liniște și pace. Află unde poți merge la munte cu copiii și unde te așteaptă trasee cu omologare profesională FIS.

Unde se poate schia cu copiii în 2024 - idei pentru o excursie de familie

Află unde poți schia în 2024 atunci când călătoriți cu familia și aveți nevoie de o infrastructură extinsă, de o gamă largă de activități suplimentare și de pârtii special pregătite pentru a învăța cum se schiază și pentru a îți îmbunătăți abilitățile.

Munții polonezi Tatra și Podhale - atmosferă și o gamă completă de atracții

Prima propunere este una dintre cele mai populare destinații alese de entuziaștii regiunii climatice Podhale. Pe lângă farmecul multor stațiuni de schi, aici poți descoperi monumente ale culturii populare, locuri impregnate de spiritul unor artiști celebri: Witkacy sau Hasior. Schiorii se pot bucura de complexul din Białka Tatrzańska, care este format din următoarele stații: Białka Tatrzańska: Bania (în apropiere se află și băile termale Bania, ideale pentru relaxare după schi), Kaniówka și Kotelnica (cea mai mare din Podhale). Aceasta din urmă se mândrește cu două pârtii cu omologare FIS a Federației Internaționale de Schi. Pentru fanii schiatului și admirării de unor peisaje frumoase există piste speciale, iar pentru copii și începători - trasee mai simple. Lungimea totală a tuturor acestora este de 14 km.

De asemenea, poți vizita un alt oraș de schi din apropiere de Zakopane, și anume Bukowina Tatrzańska, cu până la 30 de teleschiuri și terme din Bucovina, precum și Tatranská Lomnica, cu pârtii ideale pentru începători, dar și cu cele ce constituie o provocare pentru schiorii avansați.

Pentru schiorii avansați care doresc să simtă climatul alpin, există și traseele deja emblematice trasate pe Kasprowy Wierch, unde temperaturile sunt mult mai scăzute din cauza altitudinii, iar condițiile sunt adesea dificile. Pârtia este deja legendară, așa că, dacă îți petreci vacanța în apropiere, merită să o încerci măcar o dată.

Beskid Sądecki și Jaworzyna Krynicka (Polonia)

Dacă alegi Krynica-Zdrój ca bază, iai telecabina - cea mai lungă și mai modernă linie din Polonia - până la Jaworzyna Krynicka. Aici nu numai că poți admira priveliștile, dar poți folosi și pârtiile de schi perfect pregătite (inclusiv o pistă de schi). Iubitorii schiului pe timp de noapte se pot bucura de cea mai lungă pârtie iluminată din țară - "Fisowska Jedynka", care are o lungime de 2,6 km. În plus, există pârtii pentru începători (cunoscute sub numele de pârtii de familie), pârtii gigant și traseul V omologate FIS. Dacă te întrebi unde să schiezi în 2024 cu copiii tale, aici vei găsi și o pârtie de antrenament pentru cei mici.

Munții Orlickie și Munții Bystrzyckie - Zieleniec în Kotlina Kłodzka (Polonia)

Una dintre cele mai mari și mai moderne stațiuni de schi din întreaga Polonie. Nu dezamăgește nici atunci când iarna nu este blândă cu sportivii (150 de zile de zăpadă pe an). Există o mare varietate de pârtii cu o lungime totală de 22 km. Există nu mai puțin de 24 de teleschiuri pentru copii, începători, intermediari și pentru cei care caută provocări. Poți merge aici cu copiii - au fost pregătite școli de schi și locuri de joacă. De asemenea, poți profita de opțiunea FreeSki - atunci când cumpări o înnoptare, primești un carnet de schi inclus în preț.

Austria - Saalbach-Hinterglemm

O stațiune de schi unică, înconjurată de un tunel și o zonă liberă de mașini pentru iubitorii de liniște și pace. Aici au avut loc Campionatele Mondiale de schi alpin în 1991. Astăzi, schiorii de toate nivelurile se pot bucura de zeci de teleschiuri și de aproape 300 km de pârtii situate la o altitudine cuprinsă între 840 și 2096 m. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la transport, deoarece din orașele din stațiune pleacă skibusuri gratuite.

Unde pot schia în 2023 cei pretențioși - pârtii de clasă mondială

Dorești să experimentezi condiții de nivel mondial? În timpul vacanțelor în străinătate, te așteaptă o adevărată nebunie în cele mai mari și mai bine echipate stațiuni de schi, unde pistele au adesea sute de kilometri.

Italia - Sauze D'oulx

Mica localitate italiană ascunde aur adevărat - până la 420 km de pârtii variate, deservite de până la 80 de teleschiuri. O caracteristică specială a celor șase centre situate acolo este că îți poți deplasa între ele fără să îți dezlegezi schiurile.

Slovacia - Jasna-Chopok

Dacă te întrebi unde să mergi la schi 2024 în Slovacia, alegi cea mai mare și mai modernă stațiune chiar în centrul acesteia. Jasná găzduiește 30 de telecabine și teleschi care deservesc pârtii cu o lungime totală de peste 45 km. De asemenea, aici puteți merge pe pârtii de freeride și există un snowpark pentru snowboarderi. Există, de asemenea, un parc de iarnă pentru copii - Maxiland na Biela Púti, cu o suprafață de 6.000 m².

Elveția și Franța - Stațiunea de lux Portes du Soleil

Cea mai mare regiune de schi din lume, cu numele magic de Poarta Soarelui, reunește 14 stațiuni din Franța și Elveția. Pe lângă pârtiile perfect pregătite, aici s-a avut grijă de o infrastructură și atracții excelente (inclusiv băi termale, restaurante cu atmosferă și un carnet gourmet care combină turismul sportiv și culinar, 300 km de trasee de drumeție, parapantă, pârtii de gheață). Portes du Soleil găzduiește nu mai puțin de 200 de teleschiuri și telescaune, ceea ce face ca lungimea totală a pârtiilor să ajungă la 600 km.

Austria - Brixen im Thale

Cea mai mare stațiune de schi din Austria, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, care a pregătit pentru sportivi peste 90 de telecabine și teleschiuri și 250 km de pârtii. Aceasta este formată din 14 stațiuni din Alpii Kitzbühel. Este potrivit pentru familiile cu copii, pentru cei care se bucură de trasee de agrement și pentru schiorii experimentați care se așteaptă la un grad mai ridicat de dificultate și la pârtii de competiție.

Unde se poate schia în 2023 atunci când căutați destinații mai puțin frecventate?

Eșți în căutarea unor destinații atipice pentru nebuniile de iarnă pe pârtie? Descoperă două destinații care, deși mai puțin cunoscute, impresionează totuși prin pârtiile, infrastructura și peisajele bine pregătite.

Polonia - Czarna Góra în Silezia Inferioară

Cunoașteți deja locurile clasice de schi și căutați alte locuri pentru nebuniile de iarnă? Faceți cunoștință cu stațiunea Czarna Góra, care este considerată cel mai modern complex construit în Polonia conform standardelor alpine. Oferă aproape 10 km de pârtii de diferite grade de dificultate, 3 linii de telecabine, 8 linii de teleschiuri și un snowpark pentru snowboarderi, precum și piste de schi. Stațiunea locală a câștigat recent premii și primele locuri pentru cel mai bine pregătite stații de schi.

Republica Cehă - Špindlerův Mlýn (Špindel)

Cea mai mare și cea mai bună stațiune de schi din țară, care este numită Davosul ceh. Puteți utiliza aproape 20 linii de teleschiuri și pârtii cu o lungime totală de peste 20 km (toate nivelurile de dificultate, inclusiv piste conforme FIS). Centrul se poate mândri cu premiul World SkiAward.

Știți deja unde puteți schia în sezonul 2023/24? Acum este momentul să te pregatesti bine pentru acest sezon. Nu uită să lucrezi pentru a îți pune în formă și a-ți încălzi mușchii cu mult înainte de a pleca, precum și nu uită de echipamentul potrivit.