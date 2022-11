Turiștii români au plătit în medie 410 lei/noapte pentru sejurul de Ziua Națională. Ce destinații au ales

Cei mai mulți români își vor petrece zilele libere în țară, în marile orașe, care deja au anunțat că vor organiza festivități și evenimente cu ocazia Zilei Naționale, și la munte.

Stațiunile montane și marile orașe sunt și în acest an cele mai căutate destinații pentru minivacanța de 1 Decembrie, după cum arată un nou studiu emis de platforma hotelieră online Travelminit.ro.

Românii își încep ultima lună din an cu o binemeritată pauză. Chiar dacă, în mod tradițional, doar zilele de 30 noiembrie (Sf. Andrei) și 1 decembrie (Ziua Națională) sunt libere, Guvernul a anunțat că și ziua de vineri, 2 decembrie, va fi liberă pentru bugetari, astfel încât să se poată face punte cu weekendul. Această hotărâre nu este valabilă și pentru cei care lucrează în mediul privat, dar cei mai mulți dintre ei și-au luat deja concediu pentru 2 decembrie pentru a profita de cele cinci zile libere.

Cei mai mulți români își vor petrece zilele libere în țară, în marile orașe, care deja au anunțat că vor organiza festivități și evenimente cu ocazia Zilei Naționale. A doua opțiune preferată de români pentru vacanța de 1 Decembrie sunt stațiunile montane, în special Valea Prahovei.

Brașovul, Sibiul și Predealul, în topul destinațiilor alese de români

Românii își doresc să profite din plin de minivacanța de 1 Decembrie, astfel că cei mai mulți au rezervat din timp un sejur de relaxare. Potrivit unui raport publicat de Travelminit.ro, care a analizat datele din perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2022, cele mai căutate zone au fost marile orașe (cu 54% din numărul total al rezervărilor), muntele (cu 22% din numărul total al rezervărilor), stațiunile balneare (cu 11% din numărul total al rezervărilor), plus alte destinații (sate și localități pitorești, cu 11% din numărul total al rezervărilor).

În topul celor mai populare orașe se află: Brașov, Sibiu, Predeal, București , Cluj-Napoca.

„Pentru Travelminit, minivacanța de 1 Decembrie este doar apogeul unei perioade foarte frumoase, dar și foarte aglomerate, în care am reușit să le oferim turiștilor sejururi la prețuri accesibile și experiențe de vacanță pliate pe nevoile și dorințele lor. Tocmai ce am încheiat cu succes campania de Black Friday pe promotii.travelminit.ro, am crescut vânzările cu 45% comparativ cu 2021, iar acum ne pregătim pentru o perioadă și mai faină, cea a sărbătorilor de iarnă, pentru care lucrăm deja la numeroase oferte la cazări din toată România, cu reduceri semnificative, pachete promoționale ce pot fi transformate în cadoul de Crăciun perfect pentru cei dragi”, spune Rita Szilveszter - Marketing Manager Travelminit.

Cât au cheltuit turiștii pentru minivacanța de 1 Decembrie

Prețul mediu pentru o cameră dublă/noapte este de 410 de lei în perioada minivacanței. 54% dintre check-in-uri vor fi făcute pe data de 30 noiembrie, semn că românii vor călători încă din prima zi liberă, însă nu toți au rezervat un sejur prelungit.

Potrivit Travelminit.ro, în funcție de numărul nopților petrecute la unitățile de cazare, rezervările se prezintă în felul următor: 34% dintre rezervări sunt pentru 2 nopți, 29% pentru 3 nopți, iar 15% pentru 4 nopți.

Program de Ziua Națională în marile orașe din România

Pregătirile pentru Ziua Națională au intrat deja în linie dreaptă, astfel că mai multe primării au anunțat evenimente și festivități tematice pentru 1 Decembrie.

În București, joi, 1 Decembrie, va fi organizată în prima parte a zilei tradiționala paradă militară în Piața Arcului de Triumf, eveniment la care sunt așteptați români din toate colțurile țării. O altă paradă militară va fi organizată, începând cu ora 12:00, și la Alba Iulia, orașul în care a fost semnată Rezoluția de la Alba Iulia, actul prin care s-a înfăptuit Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul Român.

Evenimente, spectacole și ceremonii dedicate Zilei Naționale vor fi organizate și în celelalte mari orașe ale țării, inclusiv în Cluj-Napoca, Sibiu și Brașov, astfel că, indiferent de zona în care turiștii vor alege să își petreacă minivacanța, aceștia vor putea să se bucure de atmosfera de sărbătoare așa cum se cuvine.

Nu în ultimul rând, Târgurile de Crăciun au fost deja deschise în București, Sibiu, Craiova, Cluj-Napoca și nu numai, ceea ce înseamnă că turiștii se pot bucura acum de o experiență festivă completă.