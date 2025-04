Practica dubioasă a companiilor aeriene care vând mai multe bilete decât locuri. O româncă a fost invitată să revină după o săptămână

O româncă a fost întrebată de compania Wizz Air dacă este de acord să se îmbarce într-un alt zbor, peste o săptămână, în schimbul unei compensații. Cât de legală este o astfel de practică, în ce constă compensația și ce trebuie să știți în legătură cu această opțiune.

O discuție interesantă de fost deschisă pe un grup de cǎlǎtorii de pe Facebook: ce facem atunci când compania aeriană ne propune să ne îmbarcăm în alt zbor în schimbul unei compensații?

„Astăzi când am făcut check-in pentru zbor Wizzair către Malaga de mâine mi-a apărut mesaj dacă sunt dispusă să mă treacă pe lista voluntarilor care e posibil să se îmbarce în alt zbor, mai „târziu” (dar următorul e peste o săptămână) contra unei compensații... Am bifat „nu” și mi-a fost emis permisul de îmbarcare cu tot cu loc (nu am cumpărat locul dinainte ...). Sunt șanse totuși să fiu printre ghinioniștii care nu vor zbura?”, a întrebat Olivia pe grupul „Vacanțe do it yourself”.

Mai mulți membri ai grupului au venit în întâmpinarea călătoarei cu diferite sfaturi. Unul dintre acestea a fost să ajungă cât de repede la aeroport, deoarece în cazul în care s-au vândut mai multe locuri decât sunt disponibile, se merge pe principiul „primul venit primul servit”.

„Aveți totuși loc? Aia pare a fi de bine. Eu am pățit tot așa, dar am primit în aplicație un pass fără cod de bare și pe care scria: this is not a boarding pass, și să merg la ghișeul wizz din aeroport... nu vă zic cu ce stres am stat până când am ajuns acolo... Vă sfătuiesc să mergeți cu minim 2 ore înainte de plecare în aeroport, măcar dacă sunt probleme sa fiți printre primii acolo, pentru ca in caz de overbooking se merge pe principiul primul venit primul servit. Bafta!”, a sfătuit-o Maria.

Un alt utilizator al grupului i-a explicat cum poate să-și dea seama dacă mai sunt locuri libere în avion: „Poți să cumperi bilete până la cu vreo doua ore înaintea plecării. Dacă încă mai sunt locuri libere în avion, e clar că nu este overbooked”. Această afirmație a fost contrazisă de un alt comentator, care a explicat de ce companiile fac overbooking: „Eu vă asigur că orice zbor poate fi overbooked tocmai pentru că e permis acest lucru (sigur la companiile care joacă murdar - Wizz e una dintre cele vestite pentru asta). Vând un bilet last minute cu 500 și despăgubesc pe cineva cu 200 să zicem. Cred că orice om de afaceri veros ar face la fel (sper că mă aude big boss József Váradi - cel care a falimentat și Malev - îi urez toate cele bune)”.

De ce să-ți cumperi locul în avion?

Andreea a cerut lămuriri: „Dacă eu mai mereu selectez locuri aleatorii căci na, costă ceva să cumperi unde ai tu chef, practic e ca și cum nu aș fi cumpărat biletul?”

„Da. Practic cumperi doar dreptul de a zbura, nu și locul în avion. Când nu cumperi loc ei iți garantează doar că vei zbura, fie cu acel avion, fie vei pleca cu urmatorul zbor. Cand cumperi loc ei iți garantează că vei pleca cu acel avion pentru care plătești biletul”, i-a răspuns un utilizator.

„Cat timp aveți bilet cu loc nu trebuie să vă faceți probleme. La ultimele 4 zboruri la fel am avut și am selectat nu și am primit bilet cu loc. Nu am avut absolut nicio problemă la vreunul din cele 4 zboruri”, a explicat un alt utilizator al grupului.

„Dacă vi s-a alocat loc nu vor fi probleme”, a explicat Claudia.

„Am pățit și eu cu un zbor din Luton în România. Când m-am îmbarcat în avion, mai erau chiar locuri rămase libere în avion, mă speriase și pe mine mesajul dar cred ca trimit aleatoriu la un număr de pasageri”, a intervenit Mihaela.

„Pe viitor poți reface checkin-ul mai târziu și nu îți mai apare. Este random setarea, mai ales dacă zborul este overbooked. Când nu ai loc apare cu 0 în loc de număr și ți se alocă după ce se îmbarcă toți pasagerii de la poartă. Succes”, a intervenit Ionuț.

„Toate companiile practică overbookingul”

Unii comentatori o critică pe cea care a reclamat situația pentru faptul că alege o companie care practică overbookingul: „Și, cu toate astea, continuați sa alegeți WizzAir...”

„Toate companiile, inclusiv cele de linie, practica overbookingul”, a susținut Raluca.

„Anul trecut cand am vrut sa zbor în Spania nu se putea decât cu Wizz, așa că pentru unii nu e o alegere, e un „nu am de ales” – a răspuns Maria.

„Și Lufthansa practică overbooking, nu vă faceți idei greșite..toți fac. Am pățit la Turkish, dar partea bună a fost că m-au mutat la business class fără costuri extra.Iar eu nu as zbura pe distanțe destul scurte cu companiile de linie, să și schimb, în loc să zbor și direct și mai ieftin cu low cost”, susține Daniel. El crede că în cazul companiilor serioase riscul de a avea zborul anulat este mai mic.

600 de euro compensație

Wizz Air, precum și alte companii aeriene, nu încalcă regulile generale de aviație atunci când vând mai multe bilete decât locuri pe un zbor, arată site-ul troubleflight.com, care îi ajută pe clienții cu zboruri anulate sau întârziate să fie despăgubiți.

„Dacă vi se refuză îmbarcarea din cauza overbooking-ului, puteți solicita maximum 600 de euro pe pasager, în funcție de distanța zborului dvs. Companiile aeriene sunt obligate să plătească despăgubiri conform regulamentului european EC261/2004 pentru pasagerii care nu au prins zborul din cauza overbooking-ului”, arată sursa citată.

Companiile aeriene oferă compensații pasagerilor care acceptă să se îmbarce într-un alt zbor din mai multe motive, în conformitate cu legislația europeană și politicile acestora. Iată câteva situații comune în care se aplică acest tip de compensație:

1. Zboruri anulate sau reprogramate; atunci când compania anulează sau reprogramează un zbor, pasagerii au dreptul la diverse opțiuni, inclusiv: acceptarea unui zbor alternativ oferit de companie, solicitarea unei rambursări integrale, obținerea unor credite pentru viitoare călătorii.

Dacă pasagerul acceptă un zbor alternativ, compania poate oferi compensații financiare, în funcție de distanța zborului și de întârzierile suplimentare față de programul inițial.

2. Overbooking (supracontractare)

În cazurile de overbooking, când mai multe bilete sunt vândute decât locuri disponibile, pasagerii care nu pot fi îmbarcați pot primi compensații financiare. Acestea pot ajunge până la 600 de euro, în funcție de distanța zborului și de întârzierile suplimentare.

3. Zboruri deviate

Dacă un zbor este deviat din cauza unor circumstanțe neprevăzute, compania va lua măsurile necesare pentru a asigura transportul alternativ al pasagerilor. În astfel de cazuri, compania poate oferi compensații financiare sau alte forme de asistență, conform regulamentelor europene.

Recomandările pentru pasageri sunt: păstrați toate documentele și chitanțele relevante; verificați opțiunile disponibile în contul sau în comunicările primite de la companie; contactați serviciul de asistență al companiei pentru clarificări suplimentare.