Pățania unor români care au dat mii de euro pentru o vacanță de lux. „Toți ne râdeau în față și nu făceau nimic”

O familie de români care a ales un hotel de cinci stele din Turcia a avut o experiență extrem de neplăcută, inclusiv cu angajații hotelului. Imaginile pe care le-au postat pe un forum destinat turiștilor vorbesc de la sine despre ceea ce au găsit acolo.

Dacă în România sezonul estival a luat sfârșit, în țări ca Turcia și Grecia oamenii se bucură în continuare de soare și fac baie în apele de azur ale mării. Totuși, se întâmplă uneori ca ceea ce ar fi trebuit să fie vacanța perfectă să devină un coșmar, iar în unele cazuri de vină sunt chiar gazdele. De acest lucru s-a convins o familie care a ales de curând să-și petreacă vacanța în Turcia, însă ce au găsit la hotel le-a ruinat concediul. Românca a relaltat cele întâmplate pe un grup de Facebook dedicat celor care își petrec concediile în Turcia.

„Kaya Palazzo, un hotel mizerabil. Am luat cazare superioară la lagune, o grămadă de bani și mizerie. Am călătorit cu fetița de un an. Insecte, murdărie, pete de sânge pe lenjerie și nimeni nu făcea nimic. Teoretic făceau curățenie în fiecare zi, schimbau lenjeria pătată cu alta tot pătată. Am omorât 3 păianjeni ce se plimbau pe noptieră, iar după ce am făcut scandal mi s-a schimbat camera cu una în care erau fluturi. Scandal din nou, iar când am ajuns în cameră, femeile ce făceau curățenie tocmai plecau, dar în urma lor insectele dansau. Explicația a fost că stau la lagune și e natura. Toți râdeau în față și nu făceau nimic. Punctul forte a fost doar mâncarea, care într-adevăr a fost foarte bună. În rest… dezgustător”, a povestit românca. Fotografiile postate de ea sunt mai jos.

Pro și contra

Mulți s-au grăbit să îi dea dreptate, însă au existat și voci care au contrazis asta. În fine, alții au contestat alegerea făcută.

„Rețeaua Kaya, anul ăsta e dezastru”, a scris cineva. „Noi am fost la Kaya Belek și a fost minunat! Nu pot să spun nimic deranjant”, a le-a contrazis alte doamne.

„Nu mai alegeți hoteluri no name... Chiar cu un buget redus, puteți găsi ceva decent...”, a fost altă replică. „Corect. Și chiar pe last minute găsești ceva super bun. Ăștia care se tot vaită ,eu cred că nu știu să aleagă resorturi de top după ureche, cam așa rezultă”, a scris altul.

A fost însă la rândul său contrazis. „Despre publicitate mincinoasă, ce zici? Despre 4,5 stele? Despre faptul că achiziționezi bilet printr-o agenție care-ți garantează ceva? Și despre răspunsuri. Că aici nu este UE, nu suntem obligați să respectăm standardele lor. Am avut parte de așa ceva! Nu contează prețul în cele din urmă! Contează seriozitatea și corectitudinea”, i-a scris o femeie.

„Posibil. Noi anul trecut de două ori în Antalya, locații diferite: Hotel Falcon(all inclusiv)/Lara ultra all inclusiv. No comment ambele. Adevărul este că sunt și hateri sau fițoși. Daca văd o gâză inofensivă, care e normal să fie în acea zonă, gata, locația e nașpa”, a insistat cel contrazis. „Acești fluturi nu sunt normali în camere”, l-a contrat altcineva.

„Kaya Palazzo Golf e no name?”, l-a întrebat surprins alt internaut. „Nu cred că e vorba despre acela”, a încercat cineva să-l apere. „Exact despre acela e vorba”, a precizat autoarea postării. „Acesta nu este un hotel no name, este Kaya Palazzo, hotel situat în centrul Belek, ce anume nu ați înțeles?”, l-a pus la punct și altcineva. „Nu era no name. E foarte promovat în agenții”, a punctat alt internaut. „Este un hotel de 5 stele, chiar cu o cameră într-o zonă mai exclusivistă”, a revenit autoarea postării inițiale.

Și alții au avut probleme identice

Și alți turiști au trecut prin experiențe similare și s-au arătat nemulțumiți de condițiile întâlnite în acesl hotel.

„Și noi am fost la Kaya Belek și nu am fost mulțumiți în condițiile în care două camere au fost 5.200 euro. Cum am ajuns am cerut să ne mai șteargă încă o dată pe jos, era praf dacă dădeai cu mâna și noi aveam bebe. Camerele nu erau renovate, practic nu merită 5 stele. Mâncare multă, dar nu era pe gustul nostru. Aerul condiționat nu a funcționat în parametrii normali, în condițiile în care erau 44 grade. Erau și furnici. Prin urmare, nu recomand acest hotel”, a comentat cineva.

„Aceeași experiență urâtă am avut și noi anul acesta la acest hotel. Veselă murdară la masă, mesele lipicioase că nu le curățau, camerista îmi folosea parfumul în fiecare zi, locul de joacă murdar. Groaznic! (și multe alte detalii care mi-au stricat vacanța)”, a mai scris cineva.

„Noi am fost anul asta la Kaya Side. Așa mizerie nu am mai găsit pe nicăieri. Din 6 persoane, 5 am făcut enterocolită, la fel ca și jumătate de hotel”, a întărit altcineva. „Mulți bani și condiții mizere”, „Enorm prețul pentru așa ceva” și „Jale” au fost alte comentarii ale unor români care au trecut prin experiențe similare.