Prețul scandalos cu care se vinde același iepuraș de ciocolată în România comparativ cu Marea Britanie: „E japcă pe față“

Un român care locuiește în Marea Britanie a făcut o fotografie în care arată diferența de preț pentru un iepuraș din ciocolată, față de cât costă în România.

Mihai Andrei Tudose trăiește în Marea Britanie și lucrează ca bucătar la Oxford, orașul celebrei universități britanice.

Pagina de Facebook Anunțul UK priea postarea acestuia, care a devenit între timp virtuală, și care arată că există produse mult mai scumpe în supermaketurile din România decât în Marea Britanie.

Tudose a postat o fotografie în care arată diferența dintre cât costă un iepuras din ciocolată în rețeaua britanică de hipermarketuri Tesco și cât costă în România, într-un supermarket al cărui nume nu îl precizează.

Produsul este fabricat de aceeași companie și are aceeași greutate în ambele locuri, însă în România costă dublu.

Dacă în Tesco iepurașul costă 5 lire sterline, în România se vinde cu 56,99 lei, deși salariile în Marea Britanie sunt de cel puțin trei sau patru ori mai mari decât cele din România.

„Pentru că postarea mea a devenit virală, ce-i drept din greșeală, îmi cer scuze marilor lanțuri de magazine ce vin cu oferte extraordinare pentru România. V-am stricat combinațiile, nesătuilor!”, a scris Tudose.

Internauții s-au revoltat

Reacțiile internauților nu au întârziat, iar cele mai multe au fost critice la adresa lanțurilor de magazine din România.

„Ce supermarket e ăla cu astfel de prețuri? Probabil că toate în România sunt aliniate cu prețurile. Nu vă faceți griji sunt lanțurile de supermarket europene, frații noștri europeni ne jecmănesc puțin la buzunare”, a scris cineva.

A fost contrazis de alt internaut, care s-a plâns de faptul că românii pun prețuri uriașe și a dat ca exemplu un magazin românesc din Lyon, în Franța.

„Vă furați voi căciula unul la altul! Românul e cel mai hapsân comerciant. Dacă nu fură și înșeală nu e sănătos! Mă uit la magazin românesc în Lyon... Cârnați de ăia cu vreo 35 lei în România sunt 18 euro aici! O varză murată costă 7 euro. Să le mănânce ei! Îți trimit o poză în privat făcută ieri de mine într-un supermarket în Franța să vezi prețul la iepurași!”, a scris acesta.

Altcineva, tot de peste Canalul Mânecii, a explicat că în Franța aceiași iepurași costă și mai puțin decât în Marea Britanie: „Un euro costă un iepuraș în Franta dacă cumperi 3 și 1,50 dacă cumperi unul! Fură românii.”

Tot la secțiunea comentariilor, altul a povestit că a încercat să se întoarcă în România, dar a fost nevoit să plece după ce a constatat că aici prețurile sunt mai mari decât în străinătate.

„M-am întors anul trecut acasă în România cu gândul de a rămâne acasă, lângă părinți și cei dragi. Nu mai voiam să mă întorc înapoi în străinătate, dar când am văzut câți bani mi-a trebuit să cheltui în fiecare zi pentru cele necesare traiului, și mă refer la un trai normal, după două luni mi-am luat tălpășița, m-am dus înapoi. Totul este în România mult mai scump începând de la ouă până la carne. De îmbrăcăminte nu mai zic, nu te poți apropia”, a scris el.

„În România orice este posibil, dar așa e când un român are un venit de 3.000 de lire pe lună”, a fost o altă replică, aluzie la salariile mici din țară.

I-a dat imediat dreptate un alt internaut. „Ce este de mirare, așa a fost dintotdeauna! Salarii de 3 ori mai mici și prețuri duble! Dar nu e nimeni vinovat decât noi cei care stăm nepăsători și nu facem nimic pentru binele nostru”, a scris acesta.

„În România au fundițe roșii”

„Prețurile la unele lucruri sunt duble față de UK și salariile sunt un sfert din salariul din UK. Cât făceam în România într-o lună aici fac într-o săptămână. Deci despre ce vorbim?”, a confirmat altcineva.

„Stai acolo 15 într-o casă!”, s-a băgat în discuție altul.

„Să știi că nu toți românii din UK stau înghesuiți ca sardinele în conservă prin case închiriate”, a venit imediat replica.

„Și cât costă chiria într-o casă cu 15 persoane? Unde stai la rând o oră dimineața să intri în baie?”, a contraatacat o doamnă.

„Da, dar în România au fundițe roșii... Glumesc. E o nebunie totală”, a mai spus cineva.

„Nemernicii nu se mai satură de furat. Dacă statul nu intervine, ne ia de proști... Și oricum numai la noi e așa ceva. Dacă îi ținem în funcții pe ăștia de 34 de ani unși de străini să ne jupoaie? După alegeri o să ne pună să plătim și aerul de-l respiram, așa de buni sunt. Prietenii știu de ce. Ați uitat reclama??? Las' c-o trăim cu vârf și îndesat!”, și-a exprimat altul frustrarea.

„Ăla e din Tesco, dar am luat mai ieftini. Ăia sunt scumpi”, a venit alt internaut cu o precizare.

„Eu am luat de la Aldi doi la o liră”, a revenit cineva la subiectul iepurașilor. „Frutti Fresh la 2 litri costă o liră în Birmingham”, a fost alt exemplu de prețuri dat de un internaut.

Britanic revoltat de prețurile din resturantele românești

„Adevărul” a prezentat reacția unui britanic care s-a stabilit în Cluj și care s-a arătat șocat de prețurile din restaurantele din oraș. Fotograf de meserie, britanicul Aaron Roberts s-a ridicat ostentativ și a ieșit din restaurant, înfuriat la vederea prețurilor. În opinia sa, vina le aparține românilor care acceptă prețurile piperate.

„Nu știu ce se întâmplă. Dar am intrat în Marty Eatery zilele trecute și am fost aproape dezamăgit de prețuri. M-am ridicat și am plecat, nu pentru că nu îmi permit, ci pentru că este total inacceptabil să plătesc astfel de prețuri și refuz să le accept. Chiar scapă de sub control, dar oamenii sunt doar complici și lasă să se întâmple. Din perspectiva afacerii, de ce să ceară prețuri uriașe și să creeze o confuzie cu reducerile pentru a da impresii false despre ceea ce este «normal», dacă oamenii plătesc oricum. De asemenea, am observat că ei cresc prețul produsului și apoi pun reducerea. Dar până la urmă este același preț ca înainte de reducere”, a spus britanicul.