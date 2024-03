Numărul turiștilor străini care au ajuns în România a crescut cu 23% în 2023 față de 2022. Ce zone ale țării au preferat

România devine o atracție turistică pentru tot mai mulți străini, care aleg fie litoralul Mării Negre, fie stațiunile de munte de pe Valea Prahovei sau Poiana Brașov.

Nici destinații precum Brașov, Sibiu, Cluj, Iași sau Sighișoara nu sunt ocolite de aceștia.

Germania ocupă, an de an, primul loc în clasamentul țărilor din care vin turiștii străini în România, cu 218,3 mii persoane în 2023, motiv pentru care este și va rămâne o piață prioritară, promovată la târgurile internaționale de turism.

Conform Eurostat, nopțile petrecute în unitățile de cazare din UE au costat 2,9 miliarde, cu o creștere de 6,1% față de 2022 și 1,4 față de 2019.

„Numărul de turiști străini în România a avut o creștere importantă cu 23% față de 2022, apropiindu-se de Slovacia și Cehia, care conduc clasamentul, cu o creștere de 29%. La polul opus, Croația, proaspăt intrată în Schengen, a avut o creștere de doar 2%, în timp ce Luxemburg a stagnat”, a precizat Traian Bădulescu, consultant în turism şi purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

Pentru 2024, operatorii din turism au așteptări mari pentru numărul turiștilor care ne vor trece pragul, cu valori peste anul 2019. ”Și această previziune ar fi fost mult mai optimistă dacă România ar fi fost inclusă în spațiul Schengen și pe cale terestră, fapt care ar fi condus la un mai mare interes din partea turiștilor străini, pentru destinațiile turistice autohtone”, a mai apreciat purtătorul de cuvânt al ANAT.

Peste 100 de mii de de vizitatori la Bursa Internațională de Turism ITB Berlin

Bursa de la Berlin este, fără îndoială, cel mai important eveniment turistic B2B din lume, atât prin numărul de participanți, cât și prin cei 5500 de expozanți, din 170 de țări participante. Evenimentul a avut loc în perioada 5-7 martie 2024.

România, a participat cu o delegație compusă din 38 de co-expozanți. Au fost promovate oferte turistice diversificate: de la circuite culturale, gastronomice și viticole, drumeții și călătorii, până la sejururi relaxante în zone balneo sau pe riviera românească.

Ecoturismul a fost prezent prin diferite oferte care combină sportul cu turismul relaxant, alături de familie, în natură, una dintre zonele cele mai apreciate fiind Delta Dunării, tezaur unic în Europa prin biodiversitatea bogată, habitat natural pentru păsări din întreaga lume.

S-a vorbit despre implementarea inteligenței artificiale și despre deficitul forței de muncă, despre turismul responsabil.

„La jumătatea lunii iunie, România va fi gazdă pentru întâlnirea #ECTAA - The European Travel Agents' and Tour Operators' Associations. Avem promisiunea unui sprijin de la “ANAT-ul european” atât pentru finanțări pe termen lung cat și pentru know how legat de tehnologie și sustenabilitate. Pe 12 iunie va avea loc la București un workshop privind garantarea pachetelor turistice. Vor fi prezentate soluții europene cu accent pe responsabilitatea turismului pentru biodiversitate și justiția climatică, cu exemple practice de soluții sustenabile, adică exact pe ceea ce s-a pus accentul la Berlin, în acest an”, a precizat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel.