Cum îi țepuiesc șoferii de Bolt pe turiști pe aeroportul din capitala Azerbaidjanului. Pățania unei familii de români

Eliza și Ioan, doi români din Galați care au călătorit în peste 40 de țări de pe patru continente, au avut recent o experiență foarte neplăcută cu șoferii de Bolt de la aeroportul din Baku, capitala Azerbaidjanului. Șoferii de acolo sunt deja cunoscuți pentru faptul că țepuiesc des turiștii prin diferite metode.

Eliza, care împreună cu soțul său are pe YouTube, Tik Tok și Instagram contul ”În lume pe bune”, a povestit într-o filmare devenită virală pe Tik Tok pățaniile prin care au trecut prin Azerbaidjan din cauza șoferilor de Bolt de pe aeroportul din Baku.

Concret, Eliza și Ioan, care au călătorit împreună cu copilul lor de trei luni în Azerbaidjan, au comandat un Bolt pe aeroportul din Baku. Iar de aici a început o întreagă aventură încărcată de țepe și tentative de țepe. În mod normal, cursa până la hotelul unde erau cazați costa opt euro.

Cei trei s-au suit în mașina Bolt comandată. ”Ne-am pus bagajele, numai că șoferul ne-a spus la un moment dat că o să anuleze cursa de pe Bolt că e o problemă cu sistemul Bolt din Azerbaidjan, că nu o să primim banii, în fine, măgării... După care ne-a zis că o să îi dăm cash. Nu era o problemă, cursa era 8 euro și ceva”, povestește Eliza.

Numai că șoferul a deschis o altă aplicație și le-a spus că vor face un anumit număr de kilometri până la hotel și că va calcula la final plata în funcție de numărul de kilometri. Moment în care Eliza i-a spus: ”Stai un pic boss! S-a întâlnit hoțul cu prostul? Îți dăm 8 euro și ceva, cât scrie în aplicația Bolt. Iar șoferul ne-a spus că 8 euro e prețul de pornire”.

Eliza și soțul său au refuzat ”țeapa”, iar șoferul i-a dus înapoi în aeroport. Iar cum au coborât a apărut un alt șofer care i-a abordat și i-a spus că îi ia tot prin aplicația Bolt.

Familia de români a cerut să plătească cu cardul, numai că al doilea șofer le-a spus că nu se poate plăti cu cardul. Eliza și Ioan au calculat prețul, ce i-ar fi dus la 40 de euro. Au refuzat și al doilea șofer țepar de pe aeroportul din Baku.

Un șofer a schimbat traseul

Numai că au fost rapid abordați de un al treilea șofer, care le-a spus că îi duce la hotel pentru aproximativ 15 euro. Numai că și al treilea șofer era tot țepar. Inițial le-a spus că se duce să plătească parcarea la aeroport, iar românii să îi plătească apoi și parcarea. Eliza și Ioan au refuzat să plătească și parcarea, iar în cele din urmă șoferul a fost de acord să îi ducă la hotel pentru 15 euro. Numai că surprizele neplăcute au continuat. La un moment dat, Ioan a coborât la un ATM ca să scoată bani în moneda locală. Moment în care șoferul azer a schimbat destinația pe GPS, ducându-i apoi la un alt hotel decât cel cerut.

”Ne-a lăsat la peste 3 kilometri de hotelul nostru. Cel mai frapant era că eram și cu un bebeluș de 3 luni, eram obosiți, iar șoferul s-a trezit să ne tragă țeapă pentru vreo 3 kilometri, în condițiile în care la ei benzina e vreo 50 de cenți litrul. Iar omul era pe drum foarte liniștit, ca și cum nici nu încercase să ne tragă țeapă de vreo 2-3 ori”, a mai povestit Eliza.

Țepele date de șoferii de Bolt de pe aeroportul din Baku sunt cunoscute de ani de zile, făcând subiectul a zeci de comentarii pe cunoscutul site TripAdvisor.

”Șoferii de pe aeroportul din Baku sunt țepari. Când am ajuns la ieșirea din aeroport, am comandat un Bolt ce ar fi costat echivalentul a 4 euro. Numai că șoferul mi-a spus să anulez comanda prin aplicație pentru că sunt probleme cu plata online și să îi plătesc cash. Când am ieșit din zona aeroportului, mi-a spus că trebuie să plătesc și taxa de parcare și că în total călătoria va costa echivalentul a 10 euro. Eram obosit după un drum lung, așa că până la urmă i-am plătit, deși suma a fost umflată”, a scris pe TripAdvisor Ngjorong, un turist din Singapore.