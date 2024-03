Colț de rai ascuns în Masivul Bucegi. Traseul este accesibil indiferent de sezon VIDEO

Un colț de rai ascuns în Masivul Bucegi devine o destinație tot mai căutată de iubitorii de natură și aventură, indiferent de sezon. Acesta poate fi savurat și de pasionații de drumeții, și de cei care caută senzații tari.

Cu obârșia în Creasta Bucșoiului Mic, cunoscută și sub numele de „Creasta Balaurului”, valea se întinde sublim sub Vârful Bucșoiu Mare, atingând o diferență de nivel de aproximativ 100 de metri, sub Vârful Bucșoiu Mare (2492 m) din Bucegi.

Ascensiunea văii durează aproximativ 3-5 ore, vara, din Poiana Bucşoiului până la Omu (E. Cristea), iar iarna durează ceva mai mult.

Urcuşul, direct pe fir, este întrerupt de câteva săritori care fie se abordează direct, fie se ocolesc. Pe zăpadă stabilă, ascensiunea văii este mai facilă dacă săritorile sunt acoperite.

„Valea Bucșoiului este abruptă și foarte friabilă în ultima parte. Săritorile sunt mai dificil de trecut ca cele de pe Valea Albă, dar asemănătoare ca dificultate cu cele de pe Valea Mălinului sau Valea Gălbinele. Valea Bucșoiului este cotată cu gradul clasic 1B. Toate săritorile, precum și variantele de abordare sunt foarte bine descrise de Zoly în acest articol, unde am găsit toate indiciile de care aveam nevoie pentru a urca pe Valea Bucșoiului fără să bâjbâim prea mult”, potrivit greuladeal.ro.

Totuşi, porţiunea superioară a văii este destul de înclinată, aşa că dificultatea traseului se menţine şi necesită echipament adecvat, colţari şi piolet, eventual o coardă / cordelină pentru asigurare (funcţie de starea zăpezii).

Traseu de bifat atât iarna cât și vara

Traseul din Bucegi oferă o experiență unică de văzut în România, fiind accesibil atât vara, când verdele intens al pădurilor și al pajiștilor alpine îți taie respirația, cât și iarna, când zăpada imaculată și liniștea muntelui te învăluie într-o atmosferă de poveste.

Vara, drumeții pot urma poteci marcate ce șerpuiesc prin peisaje variate, de la păduri de conifere la stâncării impunătoare și poieni alpine, unde flora și fauna Bucegilor pot fi admirate în toată splendoarea lor.

Iarna, Valea Bucșoiului se transformă într-un paradis alb. Peisajul înghețat este de o frumusețe rară, iar seninătatea locului este întreruptă doar de sunetul cristalin al pârâului ce străbate valea.

Pentru cei care doresc să exploreze această minune a naturii, se recomandă echipament adecvat și respectarea regulilor de siguranță montană. Indiferent de anotimp, Valea Bucșoiului rămâne o destinație de neegalat, promițând aventuri memorabile și peisaje care îți vor rămâne întipărite în suflet.