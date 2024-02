Cu bicicleta la munte. Trasee de urcat pe două roți, prin Bucegi. Sfaturi de la pasionați

Mulți iubitori de cicloturism își agață bicicleta în cui în sezonul rece, dar excepțiile sunt făcute ca să fie încălcate, pentru că ne putem bucura de vehiculul pe două roți în orice anotimp.

O excursie cu bicicleta pe munte este o modalitate excelentă de a vă bucura de frumusețea Munților Bucegi, mai ales după prima zăpadă mai consistentă, care a acoperit piscurile semețe. Pasionații de cicloturism spun că este o experiență care vă va rămâne în memorie pentru totdeauna. Bineințeles, bicicleta trebuie și ea să fie echipată de iarnă.

Mai întâi de toate ar trebui să ținem cont de aspecte foarte importante, precum prognoza meteo, informare asupra traseului ales, hidratare, echipare. Pasionații de trasee montane cu bicicleta spun că în această perioadă merită încercate rute precum cabana Piatra Mare / Mălăiești / Curmătura.

„Prognoza meteo joacă un rol foarte important, indiferent că vrei să bagi un traseu montan cu bicicleta sau un drum forestier, dacă a nins recent și e zăpadă de peste 20 cm pe munte e greu, mai ales când vrei să mergi la cabana Piatra Mare / Mălăiești / Curmătură, pentru că poteca nu mai este bătătorită și nu mai poți vedea limitarea dintre potecă și zăpada din jur și riști mai mult să nimerești pereții de zăpadă și să te tot oprești”, a precizat, pentru „Adevărul”, Alex Giurea, de la „One Man, One Dream, One Bicycle”.

→ Imaginea 1/9: Plimbări cu bicicleta pe munte. FOTO „One Man, One Dream, One Bicycle”

Multă lume condamnă mersul cu bicicletă, doar că fiind iarna nu poți să cobori cu viteză foarte mare pe o potecă montană înzăpezită.

Echipamentul necesar pentru o tură cu bicicleta pe munte, iarna

„Prognoza meteo și echipamentul sunt unele din cele mai importante lucruri. Dacă ai o poieniță și cobori și nu eșți echipat cum trebuie, îți întră frigul la oase. De aceea recomand iarna pantaloni de drumeție (pentru că oferă respirabilitate, față de cei de schi). Apoi mai este nevoie de mănuși, pentru că riscul de degeraturi este foarte mare. E nevoie de două perechi din fiecare. De asemenea, e nevoie de cască de protecție, indiferent de anotimp, pentru că nu peste tot ai zăpadă și trebuie să fii asigurat. Mai sunt protecțiile pentru genunchi, în caz că aterizezi pe vreun bolovan”, spune Alex.

Din echipament nu ar trebui să lipsească nici „gheruțele”, care te ajută foarte mult mai ales când împingi bicicleta la deal și nu ai aderență, dar și ochelarii, care protejează de vânt sau ninsoare.

„Echipmentul trebuie ales în funcție de cât timp crezi că o petreci în tură și în funcție. Pe urcare prin pădure te încălzești rapid și o geacă groasă nu te ajută, așa că o poți folosi la coborâre sau când te ajunge noaptea din urmă; la pantaloni, dacă e soare și fără vânt, o pereche de pantaloni cu protecție de vânt sunt un minim. Dar nici lanterna nu trebuie să lipsească din bagaj, pentru că nu se știe ce se poate întâmplă și să fii mereu pregătit, iar o foița de supraviețuire e ușoară te poate ajută”, mai spune el.

Ce trasee se pot face în perioada aceasta

În această perioada se pot face câteva trasee, diferite ca grad de dificultate, prin județe ca Dâmbovița, Prahova, Brașov.

* Măgura - Sirnea - Fundata: drumurile către străbat dealurile sunt deszăpezite și plus că oferă o priveliște destul de bună (depinde și de vreme). Pe acestea cam toată lumea poate pedala, fără efort.

* Fântână lui Botorog - Prăpastiile Zarneștilui - Casa Folea - Măgura

* urcarea către Cabana Mălăiești dinspre Glajerie. Se poate realiza traseul și în minimum două ore

* Valea Prahovei, unde putem urca cu gondola din Azuga în Munții Baiului, și apoi continuăm pe creastă până ajungem la vârful Baiul Mare și vom coborî pe culmea Zamora în Brașov

* În Bucegi pot fi mai multe trasee, dar depinde mult de antrenamentul fiecăruia. Poți urca cu telegondolă din Sinaia până la cota 2000 și apoi să ajungi la Babele, iar ca și alternativă de coborât, se poate merge ori pe Transbucegi ori spre Padina pe sub Telecabină.

„Multă lume poate să pedaleze, dar puțină lume se poate încumeta să facă și ture iarna. E ca la mașini: mulți șoferi, dar puțini piloți de raliu. Trebuie mare atenție la trasee și trebuie verificate foarte des. Ca notă de final, și bicicleta are nevoie de îngrijire - și nu uita că dacă ai mers prin zone cu sare pe șosea trebuie să o speli la sfârșit”, mai spune Alex.

Alex Giurea este IT-ist din Brașov, iar ieșirile cu bicicleta pe munte sunt pentru el ca o deconectare totală de dispozitivele inteligente.