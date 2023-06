Celebrul Charlie Ottley ne învață cum „să ne vindem țara”: „România va deveni o destinație foarte atrăgătoare pentru turiști” VIDEO

Cunoscutul jurnalist britanic Charlie Ottley a vorbit pentru ”Adevărul” despre propunerile sale de pe rețelele sociale pentru logo-ul turistic al României și de ce țara noastră merită promovată mult mai mult.

Variantele de logo turistic pentru România prezentate de cunoscutul jurnalist britanic Charlie Ottley, ce includ capul de lup cu trup de șarpe de pe steagul dacic, au dat naștere la multe comentarii și opinii.

Celebrul realizator britanic al seriei de documentare TV despre România - poate cel mai mare promotor al ţării noastre peste hotare - ar fi putut trăi în oricare oraş cosmopolit din lume, dar a ales să trăiască de câțiva ani la Şirnea, un sătuc de la poalele Carpaţilor.

Faimosul realizator al documentarelor „Wild Carpathia”, „Wild Danube” şi „Flavours of Romania” a vorbit pentru „Adevărul” despre logo-ul creat pentru România și despre motivele pentru care țara noastră trebuie cunoscută de turiști de pe tot globul.

„Nu sunt încrezător că autoritățile din România vor accepta logo-ul pe care l-am propus. Până acum am lucrat cu autorități ale turismului din mai multe țări precum Spania, Mexic, Peru, Africa de Sud, Scoția, Grecia sau Columbia. Și am o experiență în promovarea turistică și în crearea unor branduri de turism pentru țările respective. Mulți oameni au avut reacții la logo-ul propus pentru România. Aș vrea să precizez că logo-ul propus nu este pentru cei care deja știu România, nu este doar pentru români. Scopul unui logo turistic este de a stârni curiozitatea turiștilor străini. Iar în acest caz scopul este de a atrage și atenția turiștilor străini care au idei preconcepute despre România. Sunt din păcate încă destui oameni care asociază România cu subiecte negative. Iar acest lucru trebuie contracarat cu o promovare pozitivă, pentru că România are multe lucruri și locuri minunate”, precizează Charlie Ottley.

În opinia cunoscutului jurnalist britanic, o importanță deosebită trebuie acordată în România protejării și conservării satelor istorice.

”România are o istorie uimitoare, o moștenire extraordinară culturală și istorică ce merită promovate. Sunt destui oameni care nu știu ce bogăție istorică are România”, spune Charlie Ottley.

Legat de capul de lup cu trup de șarpe de pe steagul dacic ce apare pe varianta propusă de logo turistic pentru România.

„Trebuie să facem ceva cu toții, să promovăm România, nu să o criticăm”

Apreciatul promotor al României spune că a primit o propunere de la Anca Cristea, o artistă vizuală din România, de a lucra la logo-ul propus și au petrecut câteva ore lucrând la o nouă variantă de logo. Iar noua variantă de logo a fost postată pe pagina de Facebook Flavours of Romania duminică 18 iunie.

„Dorim să cooptăm oamenii în acest proces de creare a unui logo pentru România. Oamenii trebuie consultați. Guvernul României nu consultă oamenii pe nicio temă, după ce sunt aleși guvernanții fac ce vor. Cred că este foarte important ca oamenii să aibă un cuvânt de spus. Sunt deja hoteluri din România care folosesc logo-ul propus de noi. Ce facem noi acum privind acest logo este o cercetare. Împreună putem face o schimbare mare din punct de vedere turistic pentru România. Și trebuie să colaborăm cu toții. Trebuie să facem ceva cu toții, să promovăm România, nu să o criticăm. România nu are deocamdată o identitate culturală, totul e foarte divizat. Când vom alege o variantă finală de logo pentru România, o vom trimite Ministerului Turismului, oricine va putea să descarce acel logo”, explică Charlie Ottley.

Jurnalistul britanic adaugă că aproximativ 70% dintre cei care au văzut prima variantă de logo creată pentru promovarea turistică a României au apreciat-o. ”Nu îi putem mulțumi pe toți. Iar scopul logo-ului este acela de a atrage turiștii străini. Vrem să facem un logo profesionist și captivant. Mulți turiști au vizitat Spania sau au văzut Turnul Eiffel, însă prea puțini știu de România, acest colț minunat al Europei ce este atât de atrăgător. Iar turiștii vor și altceva în afară de destinațiile străine deja foarte cunoscute din Europa de Vest, de a avea o nouă experiență. Și cred că România va deveni o destinație foarte atrăgătoare pentru turiștii străini în viitor”, este de părere Charlie Ottley.

Chris Caldicott, jurnalist britanic: ”Mulți turiști străini vor fi atrași de noul logo”

„Adevărul” a stat de vorbă legat de noul logo propus de Charlie Ottley și de potențialul turistic al României și cu Chris Caldicott, jurnalist britanic de călătorii cu vastă experiență, care a vizitat până acum 133 de țări, inclusiv România de multe ori. Chris colaborează printre altele cu Vanity Fair, Telegraph și The Sunday Times.

„România este o minunăție de destinație turistică pentru turiștii străini. Iar acea propunerea de logo turistic a fost creată în opinia mea să atragă turiști străini care nu știu România și locurile ei superbe. Este un logo interesant, cu trimitere și la daci și la istoria bogată și îmi place cum a fost inserat steagul dacic în prima literă din ”România”. Logo-ul sugerează și o țară cu bogății agrare și cu munți și zone sălbatice. Cred că mulți turiști străini vor fi atrași de noul logo și de elementele incluse. Eu voi reveni în România în august și îmi voi aduce familia pentru prima oară ca să le arăt câte minunății are țara dumneavoastră”, spune Chris Caldicott.

Charlie Ottley, care a studiat teologia şi filosofia la Universitatea din Bristol, s-a îndrăgostit de frumuseţile României în timp ce filma seria de documentare „Wild Carpathia“, serie ce avea să facă înconjurul lumii. O serie prin care Charlie Ottley a făcut mai multă reclamă României peste hotare decât au reuşit toate guvernele de după 1990, audienţa cumulată în cele 110 ţări în care s-au difuzat documentarele ridicându-se la 100 de milioane de telespectatori.