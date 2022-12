8 motive pentru care să petreci un Crăciun la Paris FOTO VIDEO

Atracțiile din această perioadă dau un farmec aparte Orașului Luminilor și pot oferi o experiență turistică unică.

Crăciunul este, de obicei, o sărbătoare de petrecut în familie, dar farmecul Parisului ar putea să aducă magia Crăciunului mai aproape de realitate. Orașul Luminilor strălucește și mai tare în timpul sărbătorilor de iarnă, iar ofertele turistice sunt variate. Iată de ce o vacanță de Crăciun la Paris ar putea fi cadoul ideal.

Târgurile de Crăciun, atracția principală

Târgurile de Crăciun își deschid porțile încă de la sfârșitul lunii noiembrie și se termină după trecerea în noul an. Pentru experiențe pitorești, nu ratați piețele amenajate lângă catedrala Notre Dame și Primărie, unde brazii împodobiți sunt atracția principală, la fel ca spectacolele de lumini.

În Grădina Tuileries are loc un Târg de Crăciun extins, transformat în carnaval. În inima cartierului Défense este cea mai mare piață de Crăciun din oraș, cu 350 de standuri cu mâncare, vin fiert și suveniruri.

Galeriile comerciale

An de an, marile magazine din Paris se întrec în decorațiuni spectaculoase. Nici măcar nu este nevoie să faceți cumpărături, un tur al acestor galerii este un spectacol în sine. Galeriile Lafayette și magazinul Printemps sunt situate la o aruncătură de băț unul de altul și au în fiecare an o tematică de Crăciun. De asemenea, BHV Marais și Le Bon Marché, atrag prin decorațiile superbe.

La Samaritaine este un alt magazin care nu trebuie ratat. Acesta este al doilea Crăciun după redeschiderea anul trecut, căci magazinul a fost închis timp de 16 ani și a trecut printr-o renovare majoră. Frumoasa clădire Belle Époque merită o vizită în orice perioadă a anului, dar cu-atât mai mult în preajma Sărbătorilor.

Plimbare pe Champs-Élysées

Plin cu buticuri de lux, faimosul bulevard din Paris strălucește de la sine, dar i se mai adaugă un plus de culoare în fiecare iarnă, când cei 400 de copaci sunt împodobiți cu beculețe colorate. Spectacolul strălucitor, numit La Flamboyance, are loc de la Arcul de Triumf până la roata Ferris din Place de la Concorde.

Un concert clasic de Crăciun la o biserică

Parisul este unic și prin modalitățile neobișnuite de a petrece sărbătorile. Să bei șampanie în biserică poate să nu fie cel mai pios mod de a sărbători Crăciunul, dar este, cu siguranță, unul memorabil. Sainte-Chapelle, situată pe Île de la Cité, este o biserică gotică uimitoare, care găzduiește concerte clasice până la Anul Nou. Pentru o taxă suplimentară, oferă șampanie și meniuri de tapas.

Croazieră pe Sena în Ajunul Crăciunului

Parisul trebuie explorat la pas, dar există și o altă modalitate bună de a descoperi orașul: o croazieră pe Sena. Tururile se desfășoară zilnic pe tot parcursul anului, dar pe unele vapoare există oferte speciale care includ mese cu cinci feluri de mâncare, șampanie și multe altele în Ajunul Crăciunului și în ziua de Crăciun.

Balet la Opera Garnier

Opera Garnier este o minune arhitecturală care poate fi vizitată zilnic, între orele 10.00 și 17.00. Însă nu trebuie ratate nici spectacole care au loc în această iarnă, printre care „Kontakthof“, semnat de faimoasa coregrafă germană Pina Bausch.

Patinoare emblematice

La Târgul de Crăciun din Tuileries este amenajat și un patinoar, iar acest tip de distracție revine treptat, după ce multe patinoare au fost înhise în timpul pandemiei. Totuși, atracțiile principale - un patinoar la primul etaj al Turnului Eiffel, un altul sub cupola de sticlă de la Grand Palais și unul situat în centrul orașului, lângă Primărie – sunt încă închise.

Bucătăria franțuzească

Unele restaurante din capitala Franței se închid în săptămâna dintre Crăciun și Anul Nou, așa că dacă vreți să ajungeți în anumite localuri verificați din timp disponibilitatea și faceți din timp rezervări. Multe restaurante vor oferi meniuri cu preț fix.