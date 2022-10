Ce mănânci după sală: Pulpe de pui la cuptor cu vinete și za'atar

După un antrenament la sală, corpul are nevoie să se recupereze. O baie fierbinte cu săruri Epsom sau un scurt masaj cu ulei din arnică, gălbenele și mușețel ajută ca mușchii încordați să se relaxeze, însă la fel de important e ca organismul să se refacă și din interior spre exterior. Ce mânânci după sală este foarte important pentru a avea un trup armonios, sănătos și cu mușchi bine conturați.

Această rețetă cu pui, vinete, dovleac și za’atar conține toate ingredientele de care ai nevoie după un antrenament susținut: aportul de proteine adus de carnea de pui ajută la refacerea masei musculare, za'atarul și sumacul reduc durerile musculare, iar carbohidrații complecși din vinete și dovleac refac rezervele de glicogen din corp.

Rețetă ușoară

Gata în 45 min

Porții 6

Ingrediente pentru reţeta de pulpe de pui la cuptor cu vinete şi za'atar

● 12 pulpe de pui (superioare sau inferioare)

● 1 dovleac plăcintar, decojit, curățat de semințe și tăiat cuburi

● 2 vinete medii, tăiate cuburi

● 4 linguri de ulei de măsline

● 4 linguri de za’atar (sau 1 linguriță de oregano uscat + 2 lingurițe de chimen măcinat)

● 2-3 lingurițe de sumac

● 2 cepe albe, curățate și tăiate în sferturi

● 3 căței de usturoi, curățați și zdrobiți

● Sare

● Piper proaspăt râșnit

● 1 legătură de pătrunjel sau de coriandru proaspăt, tocat

● Un pumn de semințe de rodie

Metoda de preparare pentru rețeta de pulpe de pui cu vinete și za’atar

Încălzește cuptorul la 200°C. Pune pulpele de pui, cuburile de dovleac și vinetele într-un bol mare și stropește-le cu uleiul de măsline. Presară deasupra za’atarul, apoi sumacul. Amestecă ingredientele – atât carnea, cât și legumele -, până sunt uniform acoperite de ulei și condimente. Pune tot acest amestec într-o tavă mare de cuptor, pe care o poți tapeta înainte cu hârtie de copt. Adaugă sferturile de ceapă și usturoiul. Asezonează cu sare și piper. Lasă totul la cuptor timp de 30-40 de minute sau până când legumele sunt moi, iar carnea de pui este bine făcută (o poți înțepa ușor cu furculița sau, dacă faci o incizie, carnea este albă, fără urmă de roz) Înainte de a servi pulpele, presară deasupra lor frunzele proaspăt tocate de coriandru și semințele de rodie.

Alternativă mai proteică de mâncare după sală

Dacă obiectivul tău sportiv este creșterea masei musculare, poți introduce în planul tău alimentar această rețetă înlocuind pulpele cu același gramaj de piept de pui.

Pieptul de pui are cel mai ridicat conținut de proteină slabă și are foarte puține grăsimi (19:1), iar calitatea lui nutrițională este la paritate cu cea a ouălelor și cărnii de vită. E bine să știi că ce mănânci după sală nu se rezumă doar la beneficiile proteinelor: 100 gr de piept de pui îţi oferă 164 calorii, 30 grame de proteine, zero carbohidrați și 1 gram de grăsimi, fiind și o sursă bogată în nutrienți, săruri minerale și vitamine (B6 și B12, niacină, fier, seleniu, zinc, magneziu).