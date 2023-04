Ce conține kebabul de aproape 30 de euro vândut la un fast-food din Germania. Ingredientul special

„Chicken Style”, un fast-food deschis recent în Bochum - Germania oferă clienților săi cel mai scump kebab din district la prețul uriaș de 29,90 euro, potrivit publicației germane BILD.

În loc de carne de la proțap, clientul primește friptură Wagyu proaspăt preparată. Sortimentul de carne ce provine de la această bovină din Japonia este fin marmorat și fraged ca o napolitană. De altfel carnea de vită Wagyu este considerată o adevărată delicatesă. Și cum gustul fin cu cheltuială se ține, kebabul preparat din acest ingredient special are un preț pe măsură: 29,90 euro.

Bucătarului care prepară acest kebab i-a venit ideea după una dintre numeroasele sale călătorii.

„Am călătorit mult prin lume cu rucsacul meu, am fost în Chile, Cuba și Thailanda, printre altele. Când am mâncat carne de vită Wagyu în Japonia, mi-a venit ideea de a o oferi sub formă de kebab în Germania”, spune Nuh Dogan (32 de ani).

Materia primă pentru kebabul său fin e achiziționată de la un magazin de delicatese din Bochum, la prețul de 200 de euro pentru un kilogram.

Chiar dacă pare greu de crezut că germanii, care traversează acum o criză, ar da 29,90 euro pe un kebab, Nuh Dogan spune că are destui clienți care îi cumpără delicatesa.

„Va trebui să comand deja mai multă carne de la distribuitorul meu”, mărturisește bucătarul, potrivit BILD.